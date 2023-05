Freising freut sich auf die 25. Gartentage - diesmal steht alles im Zeichen der Niederlande

Von: Andreas Beschorner

In ein Blumenmeer verwandeln sich die Höfe des Freisinger Landratsamts, wenn dort die inzwischen weithin bekannten Freisinger Gartentage stattfinden. © Archiv

„Willkommen Niederlande!“ ist das diesjährige Motto der Freisinger Gartentage. Sie finden heuer schon zum 25. Mal statt.

Freising – Wenn Landrat Helmut Petz am 13. Mai, einem Samstag, die Generalkonsulin des Königreichs der Niederlande begrüßt, dann ist das an sich schon außergewöhnlich. Wenn das dann aber auch noch im Rahmen der Eröffnung der inzwischen schon 25. Freisinger Gartentage mit dem Motto „Willkommen Niederlande!“ geschieht, dann ist das etwas ganz Besonderes.

Mehr als nur Tulpen und Nelken

Wer bei Blumen und Niederlande an Tulpen denkt, liegt zwar richtig, aber die Gartenkultur des Nachbarlandes hat noch viel mehr zu bieten. Am 13. und 14. Mai treten die Freisinger Gartentage mit ihren Ausstellern und Vorträgen auf dem Gelände des Landratsamts in Neustift dafür den Beweis an.

Seit der ersten Auflage 1997 sind die Freisinger Gartentage ein Mekka für Blumen- und Gartenliebhaber. Zur Jubiläumsausgabe hat Organisatorin Anita Fischer die Niederlande als Gastland auserkoren – jenes Land also, das durch seine Tulpenfelder weltbekannt ist. Doch auch grandiose historische Gartenanlagen, kuschelige Bauerngärten, experimentelle Gärten und moderne Parkanlagen sind Teile einer blühenden Gartenkultur.

Interessante Vorträge von Gartenexperten

Davon zeugen am 13. und 14. Mai nicht nur die Aussteller aus den Niederlanden, die neben Gärtnereien aus ganz Deutschland und Europa ihre Pflanzen, Raritäten und Neuzüchtungen zum Verkauf anbieten, sondern auch die drei Vorträge, die an den beiden Tagen auf die Besucher warten: Da ist am Samstag um 14 Uhr Hans Kramer mit seinem Referat mit dem Titel „Nicht immer nur Präriepflanzen“, um 16 Uhr dann Jacqueline van der Kloet, die in ihrem Vortrag „Fünf Jahre – Fünf Projekte“ ihre bedeutendsten Gartenprojekte der vergangenen Jahre vorstellt, und am Sonntag um 11 Uhr Dr. Leo den Dulk mit seinen Ausführungen zu „Gärten – Schauspiel, Schachspiel, Kunst? Die Dutch Wave oder die neue Niederländische Staudenwelle“. Musik erklingt im Marstallhof an beiden Tagen, dazu Ausstellungen der Freisinger Gruppen im Bund Naturschutz, des Landesbunds für Vogelschutz und des Archäologischen Vereins runden das Angebot ebenso ab wie Informationsstände diverser Vereine und Organisationen aus Freisinger Landen.

Alle Infos rund um die Pflanzenschau

Geöffnet sind die Gartentage am 13. und 14. Mai jeweils von neun bis 18 Uhr, der Eintritt für Erwachsene beträgt neun Euro (ermäßigt sieben Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre frei). Mehr Infos über laut Fischer „eines der bedeutendsten Ereignisse im internationalen Gartenkalender“ unter www.freisingergartentage.de. Dass von den „beschaulich-meditativen Höfen und Gärten des ehemaligen Klosters Neustift wahrhafte Gartenkultur ins Land getragen“ wird, wie es in der Pressemitteilung zu den Gartentagen heißt, wird wohl auch Annelies Faro bestätigen, die Generalkonsulin der Niederlande.

