Freising freut sich auf die Karl-Obermayr-Skulptur: Jetzt beginnt der Kunstwettbewerb!

Unprätentiös soll die Skulptur von Karl Obermayr auf den Sitzstufen der Stadtmoosach sein. © Skizze: Stadtheimatpflege Freising e.V.

Sie soll nicht protzert sein, sondern eher unauffällig. Jetzt beginnt der Kunstwettbewerb für die geplante Karl-Obermayr-Skulptur in Freising.

Freising - In München gibt es für Helmut Fischer ein Monaco-Franze-Denkmal. In Freising erinnert nichts an den berühmtesten Schauspieler der Stadt: Karl Obermayr. Das soll sich nun ändern. Zusammen mit vielen Partnern will der Verein Stadtheimatpflege Freising auf den künftigen Sitzstufen hinab zur geöffneten Stadtmoosach eine Skulptur von Karl Obermayr installieren lassen (wir haben berichtet). Jetzt beginnt der Kunstwettbewerb.

„Unauffällig und unprätentiös soll der Karl auf einer Stufe sitzen“, betont Bernhard Reiml, Vorsitzender des Stadtheimatpflegevereins. „Wer will, kann sich zukünftig neben ihn setzen und das Treiben in der Innenstadt beobachten.“

Karl Obermayr: Als Manni Kopfeck wurde er berühmt

Vor mehr als 35 Jahren starb der Mann, der vor allem in der Rolle des grantelnden Kriminalbeamten Manni Kopfeck in Helmut Dietls Fernsehserie Monaco Franze berühmt wurde. Als legendär gilt auch Obermayrs Auftritt als depressiver Gastwirt in den „Münchner Geschichten“, wie Reiml erinnert. Obermayr sei einem Großteil des Fernsehpublikums sicherlich aus zahlreichen weiteren bayerischen Film- und Fernsehproduktionen bekannt – man denke nur an „Meister Eder und sein Pumuckl“ oder „Kir Royal“.

Unter Beteiligung der Öffentlichkeit wird nun eine Künstlerin oder ein Künstler ausgesucht, der/die die Statue von Karl Obermayr anfertigen soll. Bei der Anfertigung eines Modells und dem Sammeln der Wettbewerbsbeiträge wird der Verein Stadtheimatpflege vom Architekturbüro Fiedler + Partner unterstützt. Interessierte Künstlerinnen und Künstler können sich an Reinhard Fiedler wenden, der alle Fragen beantwortet und detaillierte Unterlagen zur Anfertigung des Wettbewerbsbeitrags zum Versand bereithält.

Jetzt geht‘s los: Abgabefrist ist der 30. Juni 2022

Abgabefrist aller Beiträge von Künstlerinnen und Künstlern ist der 30. Juni 2022. Reiml: „Die Modelle sollen öffentlich vorgestellt und von einer unabhängigen Jury mit Vertretern der Stadt und Fachpersonen bewertet werden.“ Das ausgewählte Siegermodell sollte vom Künstler/von der Künstlerin bis zum Herbst angefertigt und anlässlich der Moosach-Öffnung Ende des Jahres installiert werden.

Gut zu wissen

Anfragen um Unterlagen zum Wettbewerb, weitere Informationen sowie Abgabe des Wettbewerbsbeitrags: Architekturbüro Fiedler + Partner, Reinhard Fiedler, Obere Hauptstraße 45, 85354 Freising Tel: (0 81 61) 8 87 74 20 oder an info@fiedler-und-partner.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.