Der Frust mit dem Frost

Branchen leiden

Nicht nur die Temperaturen gehen derzeit in den Keller. In den Branchen, die um diese Zeit eigentlich so richtig loslegen, ist die Laune ebenfalls auf den Gefrierpunkt gesunken. Zum Frost kommt der Frust – bei Gartenbaubetrieben, Bauunternehmungen, Gärtnereien und Reifenhändlern. Die einen bleiben auf der Ware hocken, die anderen sind in Zwangspause.