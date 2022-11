Führungsspitze bestätigt: Ursula Delgado bleibt Vorsitzende des Kreisjugendrings Freising

Die neue Vorstandschaft des KJR: (v.l.) Simon Schindlmayr (freie Persönlichkeit), Roman Bittrich (Beisitzer), Carolin Plötz (Beisitzerin), Stephanie Fuß (stv. Vorsitzende), Andreas Mettenleiter (Beisitzer), Ursula Delgado (Vorsitzende), Matthias Lohmair (Beisitzer), Wendelin Hege (Beisitzer), Clara Sobelatis (Beisitzerin), Maria Scharlach (freie Persönlichkeit), Tim Hess (Beisitzer). Nicht auf dem Bild: Joana Bayraktar und Samuel Fosso. © Fuchs

Die Herbstvollversammlung des Kreisjugendrings Freising (KJR) stimmte nun über die neue Vorstandschaft, die Jahresplanung, den Haushalt und Änderungen an Förderrichtlinien ab.

Moosburg/Freising – Beim KJR-Vorsitz blieb es auch nach den Neuwahlen mit Ursula Delgado als Vorsitzender und Stephanie Fuß als Stellvertreterin beim bewährten Personal. Lediglich bei den sieben Beisitzern gab es mit Clara Sobelatis, Tim Hess und Matthias Lohmair drei junge Neuzugänge und dazu mit Angela Senft eine neue Revisorin.

Bei der Begrüßung in Degernpoint freute sich die Vorsitzende Ursula Delgado vor allem, dass die Veranstaltung in Präsenzform durchgeführt werden konnte.

Der stellvertretende Landrat Robert Wäger war voll des Lobs für die anwesenden Ehrenamtlichen, die mit Freude den Dienst am Nächsten verrichten und so eine wichtige Stütze im Landkreis Freising seien.

Die Herbst-Vollversammlung des Kreisjugendrings Freising in den Räumlichkeiten der Freien Christengemeinde Neues Leben in Moosburg war gut besucht. Intensive Diskussionen lösten einige Anträge zu Förderrichtlinien und -sätzen aus. Der stellvertretende Landrat Robert Wäger war voll des Lobs für die anwesenden Ehrenamtlichen, die „mit Freude den Dienst am Nächsten verrichten“. © Fuchs

Damian Knöpfle, der Geschäftsführer des Kreisjugendrings Freising, ließ sich von der Versammlung einen Nachtragshaushalt für 2022 genehmigen, da unterjährig neue Fördermittel des Freistaates Bayern aus der sogenannten Aktivierungskampagne zur Verfügung gestellt worden waren. Teile davon könnten bis Jahresende auch noch beantragt werden.

Knöpfle stellte anschließend zusammen mit Vorstandsmitglied Wendelin Hege die Jahresplanung für 2023 vor. Diese bietet einen bunten Mix aus pädagogischen Angeboten, politischer und sozialer Bildung und Angeboten aus dem Arbeitskreis Jugendpolitik. Das bedeutet von Spiele-Tagen, Workshops, Zirkustagen, Ausflügen, Schulungen, Kooperationen bis hin zur Teilnahme an Veranstaltungen ist da alles dabei.

Der Haushalt für 2023 fällt wegen zusätzlicher Stellen beim KJR Freising, neuer Büros, einer Inflationsanpassung und erhöhter Fördermittel für nachhaltig gestaltete Maßnahmen um mehr als 140.000 Euro höher aus als 2022. Insgesamt wird mit einem Volumen von 750.000 Euro geplant.

Nachdem der Haushaltsplan genehmigt, die neue Vorstandschaft gewählt und die Freien Persönlichkeiten berufen waren, ging es beim Tagesordnungspunkt „Anträge“ noch ein zweimal ans Eingemachte.

Während der zur Berechtigung des Vorstands zur Einführung zeitlich befristeter Förderprogramme, wie beispielsweise Unterstützung von Hygienemaßnahmen im Pandemiefall, noch breite Zustimmung fand, gab es beim Thema neue Förderrichtlinien Rückfragen des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) Allershausen, der zusätzliche bürokratische Hürden befürchtete. Diese Ansicht teilte die breite Mehrheit der Versammlung nicht.

Drei Anträge des VCP zur Umstellung des Fördersystems und der Erhöhung der Fördersätze führten zu weiteren Diskussionen. Dass die Sätze angesichts der Preisentwicklung in den Energie-, Heiz- und Lebensmittelsektoren zu niedrig seien, darüber war man sich einig.

Am Ende wurden alle drei Anträge von der Versammlung abgelehnt und dafür der Vorstand damit beauftragt, eine Erhöhung der Fördersätze zu eruieren und in entsprechende Verhandlungen mit dem Landkreis einzutreten, sodass in der Frühjahrsversammlung am 20. April 2023 eine Abstimmung über Forderungen an den Landkreis stattfinden kann.

Josef Fuchs

Die neue Vorstandschaft Die neue Vorstandschaft des Kreisjugendrings Freising 2022: Vorsitzende: Ursula Delgado; Vize-Vorsitzende: Stephanie Fuß. Beisitzer: Carolin Plötz (Jugend Bund Naturschutz), Clara Sobelatis (kein Verband), Roman Bittrich (Jugendfeuerwehr), Andreas Mettenleiter (Sportjugend), Matthias Lohmair (DPSG), Wendelin Hege (Jugendfeuerwehr/DPSG), Tim Hess (Jugendfeuerwehr). Freie Persönlichkeiten: Maria Scharlach, Joana Bayraktar, Simon Schindlmayr, Samuel Fosso Rechnungsprüfer: Manuel Mück, Angela Senft.

