Für ukrainische Kinder: MiBiKids wollen mit Intensivkursen bei der Sprachförderung helfen

Von: Manuel Eser

Auf Bilder und Spielsachen setzen die MiBiKids bei der Sprachförderung von Kindern. Um die steigenden Anmeldezahlen bewältigen zu können, ist der Verein auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Kräften. symbo © dpa

MiBiKids will ukrainischen Kindern mit Intensivkursen bei der Sprachförderung helfen. Der Verein könnte dafür weitere ehrenamtliche Kräfte gut gebrauchen.

Freising – Unter den flüchtenden Menschen aus der Ukraine befinden sich viele Kinder. Ein Schlüssel für erfolgreiche Integration ist die Sprachförderung. Die Fachleute des Vereins MiBiKids stehen zur Unterstützung bereit.

„Wir helfen jedem Kind, das den Weg zu uns findet“, betont Samuel Fosso, Vorsitzender der MiBiKids. Man werde bei Bedarf im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und der verfügbaren Kräfte neue Gruppen und auch Intensivkurse einrichten für die vielen Kinder, die kommen. „Dafür suchen wir aktuell nach neuen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern.“

Aber wie läuft eigentlich Sprachförderung bei Kindern ab, die bei Null anfangen müssen? „Man arbeitet mit Bildern und Spielen“, erklärt Fosso. „Wir benutzen zum Beispiel Kartensets, um Zahlen zu lernen. Oder wir spielen ,Ich sehe was, was du nicht siehst‘, um Farben zu vermitteln. Dabei helfen uns auch Farbtafeln.“

Grundsätzlich arbeiten die MiBiKids viel mit Bildern und Spielsachen. Auf diese Weise können Kindern etwa die Namen von Lebensmitteln vermittelt werden. „Wir machen aber auch Spaziergänge in den nächsten Supermarkt, um uns Lebensmittel anschauen“, berichtet Fosso. Ob Nahrungsmittel, Kleidung oder andere Gegenstände des täglichen Bedarfs – zu jedem Thema des Alltags könne man Material finden und die Kinder durch „Learning by doing“ relativ schnell zum Sprechen bringen.

„Nach einem sechswöchigen Intensivkurs können die Kinder knapp 3000 Wörter“, sagt Fosso. „Sie sind dann imstande, sich selbst vorzustellen und die wichtigsten Dinge zu benennen. Je nach Sprachtalent geht es mal schneller, mal langsamer.“ In der Regel beherrschen die Kinder nach einem halben Jahr Schule und dem MiBiKids-Kurs so viel Deutsch, um sich verständlich zu machen.

Wer sich engagieren will, kann sich bei MiBiKids melden

Um den steigenden Anmeldezahlen gerecht zu werden, ist der Verein auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich engagieren wollen. Eine Sprachfördergruppe wird in der Regel von ein bis zwei Personen geleitet, die pro Woche an ein bis zwei Nachmittagen im Einsatz sind. Eine pädagogische Ausbildung ist nicht zwingend nötig. Der Spaß an der Wissensvermittlung und der Arbeit mit den Kindern steht im Vordergrund. Wer Interesse hat, meldet sich beim Verein per E-Mail an verwaltung@mibikids.de oder unter Tel. (0 81 61) 9 10 73 76.