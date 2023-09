Unwürdige Volksfestszenen: Ungeduldiger Gast schlägt Bedienung, junger Mann fordert Polizei zum Kampf raus

Von: Manuel Eser

Die Handschellen klickten, nachdem ein junger Mann Polizisten auf dem Freisinger Volksfest mit einer brennenden Zigarette attackiert hatten. © David Inderlied/dpa/Illustration

Mehrere unwürdige Szenen haben sich am Wochenende auf dem Freisinger Volksfest zugetragen. Zu den Opfern zählte eine Bedienung und ein Polizeibeamter.

Freising - Es sind nach wie vor nur unschöne Ausnahmen eines grundsätzlich sehr friedlichen Freisinger Volksfestes. Doch zwei Szenen, die sich am Wochenende zugespielt haben, hatten es ganz schön in sich.

Wie die PI Freising mitteilt, wurde ein Kellner (32) am Samstag gegen 21 Uhr im Festzelt Opfer eines ungeduldigen Volksfestbesuchers aus Allershausen. Weil es ihm nicht schnell genug ging, geriet er mit der Bedienung in Streit und versetzte ihr einen Schlag ins Gesicht. So schilderten es Zeugen. Der Kellner wurde leicht verletzt, der Allershausener erhielt Volksfestverbot und erwartet ein Verfahren wegen Körperverletzung.

Mann fordert Polizei zu Kampf heraus

Mit abfälligen Bemerkungen wollte ein grölender 19-jähriger Gast am Freitagabend auf dem Festplatz Polizisten provozieren. Er forderte die Beamten sogar zu einem Kampf heraus. Schließlich warf der junge Mann eine angezündete Zigarette nach den Beamten – und ergriff die Flucht. Die Beamten holten ihn jedoch ein, fesselten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Ein 34-jähriger und ein 32-jähriger Volksfestbesucher gerieten am Samstagabend in Streit. Der Grund der beiden Männer rührte laut Polizei wohl aus der „gemeinsamen Vergangenheit“ her. Im Festzelt kam es zu einer Schubserei, welche einige Zeit später bei einem weiteren Aufeinandertreffen der beiden in eine Schlägerei ausartete. Der 34-jährige Freisinger wurde von seinem Gegenüber mit der Faust im Gesicht getroffen. Beide mussten durch die Security sowie einer Streife der Polizei Freising getrennt werden. Eine ärztliche Behandlung war laut Bericht nicht notwendig, sodass die beiden Männer – getrennt voneinander – ihren Heimweg antreten konnten.

Unbekannter schubst Volksfestbesucher mutwillig vom Podest

Ein 37-Jähriger aus der Nähe von Bad Füssing wollte nach dem Freisinger Volksfestbesuch im Nachtcafé nebenan eigentlich einfach nur weiterfeiern. Gegen 2.20 Uhr schubste ihn dann aber ein bislang unbekannter Täter mutwillig und absichtlich vom Podest der Diskothek, um sich möglicherweise selbst Platz zu verschaffen. Der Geschädigte stürzte und verletzte sich dabei am großen Zeh. Der unbekannte Täter entfernte sich laut Polizei anschließend fußläufig vom Café.

Der 37-Jährige konnte den Täter als etwa 25-jährigen, 1,70 Meter großen, blondhaarigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit in Tracht beschreiben. Eine Fahndung im Anschluss verlief erfolglos. Neben Videoaufzeichnungen werden nun um weitere Hinweise an die Polizeiinspektion Freising gebeten, Tel. (0 81 61) 5 30 50.

