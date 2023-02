Gefährliche Stellen: Stadt schließt Lücken im Radwegenetz

Endstation: An der Amperleite bricht der Radweg in Richtung Zolling ab. Das soll jetzt geändert werden. lehmann © Lehmann

„Es ist ein sehr wichtiger Radweg“, sagt Freisings Bürgermeisterin Eva Bönig. Jetzt werden zwischen Erlau und Tüntenhausen sogenannte „Angst-Räume“ geschlossen.

Freising – Jeder, der den Fahrradweg von Zolling über die Amperleite nach Tüntenhausen kennt, weiß um die neuralgische Problemzone: das plötzliche Abbrechen des Fahrradwegs an der Amperleite. Obwohl es eine Alternativroute durch den Wald gibt, soll jetzt ein sicherer Weg für die Radler um jenes Stück ergänzt werden, das seit geraumer Zeit für Verärgerung sorgt.

„Es ist ein sehr, sehr wichtiger Radweg“, betonte Bürgermeisterin Eva Bönig in der jüngsten Bauausschusssitzung. Das Vorhaben: die Anlage eines Radwegs entlang der Ostseite der ehemaligen B 301 in Erlau auf der Höhe Amperleite 2 bis nach Tüntenhausen, um damit endlich an der Straße eine kürzere und sicherere Verbindung zwischen Zolling und Tüntenhausen zu schaffen.

Auch für eine andere Radwegeverbindung gibt es eine Lösung

Die Vorteile laut Beschlussvorlage: keine „Angst-Räume“ mehr, die Befahrbarkeit mit einem bestimmten Geschwindigkeitsniveau und die Nutzbarkeit als „Alltagsradweg“ bei allen Witterungsverhältnissen. Weil die alte Brücke über den Tüntenhausener Graben nicht über ausreichend breite Kappen verfüge, muss diese erneuert werden. Nördlich der Brücke wird eine neue barrierefreie Bushaltestelle entstehen. Die bereits existierende Fußgängerampel, die auch Radler zum Wechseln auf den gegenüberliegenden Weg nutzen, bleibt.

Auch schon länger diskutiert wurde eine Radwegverbindung zwischen Haindlfing und Palzing. Und die soll jetzt auch kommen – als durchgängige Route auf der östlichen Seite der FS 9.

An die Ampeln werden Wärmebildkameras montiert

Das Problem: Innerhalb der Ortsdurchfahrt Haindlfing ist die Errichtung von Radwegen wegen der geringen Straßenquerschnitte unmöglich. Die Lösung: Die Durchfahrt soll künftig auf 30 km/h begrenzt werden, um Radlern ein sicheres Fahren im sogenannten „Mischverkehr“ mit Kraftfahrzeugen zu ermöglichen. Auch neu: eine Mittelinsel im Eingangsbereich von Haindlfing. Die Radverkehrsführung soll die Verbindung zur Straße „Alter Berg“ schaffen, hier gibt’s schon einen Radweg, womit die Lücke zwischen Palzing und Freising geschlossen wird.

Doch was helfen Fahrradwege, wenn die Radler an jeder Ampel ewig stehen müssen? Der Mobilitätsbeauftragte Dominik Fuchs berichtete, dass Wärmebildkameras an Ampelanlagen montiert werden sollen. Sie erkennen Radler und Fußgänger ab einer gewissen Distanz und schalten dann automatisch auf Grün. Installiert werden sollen die Kameras auch an der Furt zum Fürstendamm. Für Ulrich Vogl (ÖDP) sind solche Anlagen überfällig. Zwei Kameras sollten demnächst für Radler und Fußgänger das Drücken und Warten an der Ampel obsolet machen. (Richard Lorenz)