Vor 60 Jahren geweiht: Geistlicher Rat Franz Xaver Huber feiert Diamantenes Priesterjubiläum

Vor 60 Jahren wurde er zum Priester geweiht: Jetzt feiert Geistlicher Rat Franz Xaver Huber (86) in Freising sein Diamantenes Priesterjubiläum.

Freising – Vor 60 Jahren wurde er von Kardinal Wendel zum Priester geweiht: Am kommenden Sonntag begeht der frühere Stadtpfarrer von Lerchenfeld, Geistlicher Rat Franz Xaver Huber, sein Diamantenes Priesterjubiläum. Pünktlich zum Fest der Apostel Petrus und Paulus wird die Pfarrgemeinde in Neustift das mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul feiern.

Kaplan in Neustift

Huber wirkte dort als Kaplan von 1964 bis 1970. An die Zeit als Kaplan kann sich der Ruhestandspfarrer noch gut erinnern. Die Jugend für die kirchliche Arbeit zu begeistern, das sei damals sein Anliegen gewesen, erinnert sich der 86-Jährige. Gruppenstunden wurden organisiert. Es wurde gemeinsam gebastelt, gespielt und gefeiert. In kurzer Zeit schaffte er es sogar, sich als Kreisjugendringvorsitzender für die Interessen der Jugend einzusetzen.

Pfarrer in Lerchenfeld

Neue Aufgaben und Herausforderungen warteten auf ihn, als er 1970 zum Stadtpfarrer von Lerchenfeld bestellt und später dann auch Dekan wurde. Der damalige Lerchenfelder Pfarrherr, Johann Franz, habe ihn dazu ermuntert, sich zu bewerben, erzählt Huber. „Ich habe beim Ordinariat eingegeben und die Stelle sofort bekommen.“

Nicht nur, dass sich Pfarrgemeinde und ihr neuer Pfarrer erst einmal aneinander gewöhnen mussten – von der Diözese hatte Franz Xaver Huber auch den Auftrag, ein neues Pfarrzentrum mit Kirche und Pfarrheim im heute größten Freisinger Stadtteil zu bauen. Eine Herausforderung, wie sich Huber heute erinnert. „Es war mir von Anfang an klar, dass in Lerchenfeld eine größere Kirche gebaut werden musste.“

Bauherr der Kirche

Der Stadtteil habe sich rasant entwickelt. Die Eingewöhnung ging relativ rasch und bald lief der Architektenwettbewerb für die neue Pfarrkirche St. Lantpert. „Sehr viele Lerchenfelder wollten ihre alte Kirche behalten“, erzählt Huber. Unterschriftenaktionen seien gestartet worden. Letztendlich sei der Bau, der unter der Ägide von Pfarrer Franz 1937 errichtet worden war, jedoch abgerissen worden. „Im Nachhinein hat sich aber alles wieder eingependelt“, weiß der Priester. Kindergartengebäude und das jetzige Pfarrheim wurden gebaut, die Lerchenfelder Pfarrbücherei in einem Anbau an der Kirche eingerichtet. Und: Der frei stehende Kirchturm, der „Campanile“ ist inzwischen zu einem Wahrzeichen Lerchenfelds geworden.

Beliebter Seelsorger

Huber war aber auch als unternehmungslustiger und kundiger Reisebegleiter geschätzt. Mit seiner Pfarrei unternahm er viele Ausflüge zu besonderen Kirchen und Kunstschätzen in der Region. Heute noch verfolgt der Geistliche das Geschehen in der Kirchengemeinde mit wachem Interesse. Der gute Gesundheitszustand erlaubt ihm heute noch das Zelebrieren von Messen in den Filialkirchen in Haindlfing, Tüntenhausen und Marzling.

Gut zu wissen

Der Gottesdienst am kommenden Sonntag, 28. Juni, beginnt um 9 Uhr in St. Peter und Paul in Neustift. Bei schönem Wetter ist im Anschluss ein Empfang auf dem Kirchenvorplatz geplant. Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.

Maria Martin

