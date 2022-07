Geschädigten Kulturgütern das Leben retten: Holzaltarbild aus Freising wird zu einzigartigem Forschungsprojekt

Von: Andreas Beschorner

Das Holzaltarbild in der Domsakristei aus dem Jahr 1495, das die Restauratorinnen Julia Brandt und Theresa Hilger betrachten, ist Gegenstand eines Forschungsprojekts, das geschädigten Kulturgütern das Überleben sichern könnte. © Leh

Auch Kunstwerke leiden unter dem Klimawandel. Um den Verfall zu stoppen, gibt es nun ein einzigartiges Forschungsprojekt. Ein Holzaltarbild der Freisinger Domsakristei ist Teil davon.

Freising – Den Freisinger Domberg prägen derzeit „grobe Baumaßnahmen“, weiß Domrektor Marc-Aeilko Aris. Doch da ist noch etwas anderes, eine feine und feinsinnige Maßnahme, die aber auch vom Mons doctus aus in die Welt hinausstrahlen soll: Das aus dem Jahr 1495 stammende Holzaltarbild in der Domsakristei ist Gegenstand eines einzigartigen Forschungsprojekts, das geschädigten Kulturgütern das Überleben sichern könnte. Denn auch Kunstwerke – gerade solche aus Holz –leiden unter dem Klimawandel.

„Die Ärzte waren machtlos“

Der rund drei auf drei Meter messende Altaraufsatz von Hans Mair von Landshut hat „eine lange Schadenskarriere“ hinter sich, berichtete Aris bei der Vorstellung des Forschungsprojekts. Alle Anläufe, es vor weiterem Verfall zu bewahren, seien bisher gescheitert: „Die Ärzte standen kopfschüttelnd und Anteil nehmend vor dem Patienten, waren aber machtlos.“ Das Problem: Umbauarbeiten in der Sakristei in den vergangenen Jahrzehnten und die veränderten Klimabedingungen führten zu immer weniger Luftfeuchte im Raum. Die Folge: Das Retabel aus Holz schrumpft, die Farbe steht auf (sogenannte „Dachschollen“), blättert teilweise sogar schon ab.

Für Katharina von Miller, die Leiterin des Referats Restaurierung am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD), eine dramatische Entwicklung – auch weil man „stirnrunzelnd“ zuschauen musste, wie notwendige Restaurierungsarbeiten (seit 1903 sieben Stück) in immer kürzeren Abständen notwendig geworden seien. Jetzt aber soll ein Forschungsprojekt unter Leitung des BLfD, das mit 360 000 Euro von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert wird und an dem außerdem das Bamberger Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien, die TUM und die Beratungsgesellschaft Care of Art beteiligt sind, die Rettung bringen.

Dabei soll das seit 1. Januar laufende und noch bis 31. Juli 2024 geplante Projekt nicht nur für das Freisinger Artefakt heilsam sein, sondern bestenfalls auch Analysen, Methoden und Leitlinien für ähnlich oder gleich gelagerte Problemfälle all überall auf der Welt liefern. „Eine Signalwirkung von Freising in die Welt hinein“, erhofft sich Aris – und ergänzt schmunzelnd: „So war das ja schon immer.“ In einem ersten Schritt, so erläuterten die beiden Restauratorinnen Julia Brandt und Theresa Hilger, gelte es, so viele Messdaten wie möglich zu sammeln. Die würden dann in eine spezielle Software namens WUFI eingespeist, um Simulationen zu bekommen, wie sich das Kunstwerk unter welchen Bedingungen verändern würde. Zudem werde man kleine Nachbauten – also: „Dummies“ – anfertigen und diese in Klimaschränken unterschiedlichen Gegebenheiten aussetzen.

Luftfeuchtigkeit hat schon deutlich zugenommen

Einige ganz wichtige vorbereitende Maßnahmen sind schon zu sehen: Da ist die Notsicherung der Malschicht, da ist vor allem schon die –vom Bauunternehmer Andreas Adldinger gestiftete – Einhausung des Altarbildes, um es von der Umgebung der Sakristei zu isolieren. Und schon jetzt, noch bevor die gesamte Hightech-Anlage mit ihren Laser- und Messgeräten aufgebaut ist, zeigen sich Veränderungen: So ist die Luft in dem abgetrennten Raum kühler geworden, die Luftfeuchte hat von zuvor teilweise 34 Prozent auf nunmehr im Schnitt 63 Prozent zugenommen. Und schon hat man auch messen können, wie sich das über 500 Jahre alte Holzbild verändert, wie es sich an einer Stelle um einen Zentimeter auswölbt.

Bis man alles gemessen hat und über aussagekräftige Resultate verfügt, bis man die Maßnahmen gegen den Verfall eruiert hat, Methoden und Zielvorgaben entwickelt hat, dauert es. Denn aufwändige und in jeder Hinsicht teure, damit nicht nachhaltige Maßnahmen wie Luftbefeuchter, will man vermeiden, sagte Brandt.

