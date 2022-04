Schnuppertag für Mädchen bei den Freisinger Stadtwerken: Jetzt anmelden für den Girls‘ Day

Betriebselektronik gehört eher zu den männerdominierten Berufen. Junge Frauen, die sich für eine Ausbildung zur Anlagenmechanikerin, zur Elektronikerin für Betriebstechnik oder zur Fachangestellten für Bäderbetriebe interessieren, können sich noch kurzfristig für den Girls’ Day bei den Stadtwerken anmelden. © Stadtwerke

Was gehört zu den Aufgaben einer Betriebselektronikerin, einer Anlagenmechanikerin bei den Stadtwerken? Am Donnerstag, 28. April, erklärt das der Girls’ Day in Freising.

Freising – Die Stadtwerke Freuising bieten Berufe im Bereich IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik. Am Girls‘ Day bekommen Mädchen die Möglichkeit, sich solche Berufe einmal genauer anzuschauen.“

Der Einblick

Die Freisinger Stadtwerke bieten am 28. April Mädchen einen Einblick in Arbeitsbereiche, die überwiegend von Männern ausgeübt werden. In diesen Ausbildungsberufen starten bei den Freisinger Stadtwerken jedes Jahr ein oder mehrere Auszubildende. Mädchen, die sich vielleicht für eine Ausbildung zur Anlagenmechanikerin, zur Elektronikerin für Betriebstechnik oder zur Fachangestellten für Bäderbetriebe interessieren, können sich noch anmelden.

Weitere Infos

Für alle , die noch keinen Schnupperplatz für Donnerstag haben, gibt es hier die Infos: www.girls-day.de. ft

