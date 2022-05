Endlich mal wieder ein Bass-Beben: Sweet sorgen in Freising für euphorische Reaktionen

„Guten Abend, Freising“: Vom ersten Song an war das Publikum in der Freisinger Luitpoldhalle auf Betriebstemperatur.

Umjubeltes Konzert

Von Andreas Beschorner schließen

Mit ihren Glam-Rock-Klassikern sorgten The Sweet in der Luitpoldhalle für Begeisterung.

Freising – Welche Rockstars haben nicht schon alle im Rahmen des Uferlos-Festivals ihr Gastspiel in der Domstadt gegeben: Ten Years After waren da, Manfred Mann’s Earth Band ebenfalls, Johnny Winter auch und ELO sowieso. Das „Uferlos“ gibt es 2022 zwar wieder nicht, aber eine Rocklegende war heuer trotzdem da: The Sweet – Glam Rock vom Feinsten in Freising.

Wie lange hatte man in der Luitpoldhalle darauf verzichten müssen, dass wummernde Bässe die Magengegend zum Beben bringen. The Sweet schafften das, jene Glam-Rock-Combo, die seit 50 Jahren auf der Bühne steht, von deren Gründungsbesetzung aber nur noch Gitarrist Andy Scott lebt und mit von der Partie ist. The Sweet wissen, wie man das Publikum für sich gewinnt: Erstens begrüßte man die Fans mit „Guten Abend, Freising!“ Und zweitens spielte man nicht nur Songs neueren Datums, sondern auch die Klassiker der Band-Historie –von „Hell Raiser“ über den Gute-Laune-Song „Teenage Rampage“ bis zum unvermeidlichen und zum Glück unverwüstlichen „Ballroom Blitz“.

Ab dem ersten Song wurde mitgeklatscht

Die Freisinger wussten das zu schätzen, Mitklatschen war vom ersten Song an angesagt. Dabei spielte es keine Rolle, ob Rockfans in T-Shirts mit Lemmy Kilmister-, ACDC- oder Metallica-Aufdruck Karten ergattert hatten oder auch Twens mit The Sweet-Shirts ihrer nostalgischen Musikvorliebe nachgaben – die Freude über The Sweet und Glam Rock aus mehreren Jahrzehnten war gleich groß.

+ Unverwüstlich: The Sweet mit Urgestein Andy Scott an der Gitarre (l.) gaben sich in Freising die Ehre. © Lehmann

Dass ein Großteil des Publikums mit The Sweet die wilden und weniger wilden Jahre verbracht hat, merkte man schon am Eingang: Dort war ein Gerät aufgestellt, das wie ein Kaugummiautomat aussah, aber gelbe Ohrenstöpsel beinhaltete. Die Nachfrage hielt sich freilich in Grenzen. Denn so wie es im Sweet-Hit „Love is like Oxygen“ heißt, gilt auch für die Anhänger der Urgesteine der Rockhistorie, dass Rock, Glam und Musik überhaupt wie Sauerstoff ist: lebensnotwendig.

