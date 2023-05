Großrazzia in Freising, Erding und Ebersberg: Polizei stellt 200 Datenträger mit Kinderpornographie sicher

Von: Manuel Eser

Bei einem Großeinsatz hat die Polizei 19 Wohnungen nach kinderpornographischen Dateien durchsucht. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

200 Datenträger mit kinderpornographischen Inhalten hat die Polizei in den Landkreisen Freising, Erding und Ebersberg sichergestellt. Die Kripo ermittelt noch.

Landkreis – Bei einem Großeinsatz in drei Landkreisen hat die Kripo Erding über 200 Datenträger mit kinderpornographischen Inhalten sichergestellt. Die mutmaßlichen Täter stammen nicht nur aus der Stadt Freising, sondern auch aus fünf weiteren Gemeinden im Landkreis.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern am Freitagnachmittag mitteilte, wurden in den frühen Morgenstunden des Donnerstag im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizeiinspektion Erding mehrere Wohnungen durchsucht. Die Aktion erfolgte aufgrund richterlicher Beschlüsse. Unter Leitung der Kripo waren Kräfte der Bereitschaftspolizei München sowie des Einsatzzuges der Zentralen Ergänzungsdienste (ZED) Erding im Einsatz – insgesamt mehr als 70 Beamtinnen und Beamte sowie eine Vertreterin der sachleitenden Staatsanwaltschaft Landshut. Zum Erfolg trugen auch Datenträgerspürhunde der Polizei bei, die darauf trainiert sind, versteckte elektronische Speichermedien aufzufinden.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 60 Jahren alt

Die Durchsuchungen erfolgten im Landkreis Freising in Freising, Kirchdorf, Langenbach, Mauern, Neufahrn und Fahrenzhausen. Im Landkreis Erding wurden Wohnungen in Erding, Langenpreising und Ottenhofen gefilzt, im Landkreis Ebersberg in Grafing und Zorneding. Den Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren wird zur Last gelegt, kinderpornografische Dateien in Form von Videos und Bildern auf ihren Mobiltelefonen, Computern und anderen Datenträgern gespeichert, empfangen oder versendet zu haben. In einigen Fällen waren die Beschuldigten geständig. Zu vorläufigen Festnahmen kam es nicht.

Im Rahmen der Durchsuchungsaktion wurden in 19 Objekten über 200 Datenträger sichergestellt, auf denen ersten Sichtungen zufolge verbotenes Bild- und Filmmaterial sowie belastende Chatprotokolle zu finden sind. Die Ermittlungen dauern an.

