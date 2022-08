Großbrand auf dem Eggertshof: Über 200 Helfer stundenlang im schweißtreibenden Einsatz

Von: Wolfgang Schnetz

Komplexer Einsatz: Vor Ort am Eggertshof wurden die Helfer des BRK eingewiesen. © BRK-Kreisverband Freising

Nach dem Großbrand auf dem Eggertshof bei Freising ziehen die Einsatzkräfte Bilanz. Die Ermittlungen vor Ort dauern an.

Freising – Nach dem Brand auf dem Eggertshof bei Pulling am Donnerstag, bei dem eine Stallung völlig zerstört wurde, zogen jetzt die Einsatzkräfte Bilanz. „Das größte Problem für unsere Löscheinheiten war neben der massiven Hitze, die die Flammen verursachten, das schwülheiße Wetter“, erklärte der Kommandant der Feuerwehr Freising, Stadtbrandinspektor Oliver Sturde.

FFW im Großeinsatz

Pressesprecher Florian Wöhrl ergänzt: „Insgesamt 182 Einsatzkräfte von 17 Wehren waren vor Ort und 74 Atemschutzgeräte im Einsatz. Als die ersten Einheiten eintrafen, standen ein Stall und ein Wirtschaftsgebäude des Bauernhofs vollständig in Brand. Das Feuer drohte akut, auf das Wohngebäude überzugreifen. Die extreme Hitzestrahlung bedrohte zudem die ebenfalls auf dem Gelände befindliche Biogasanlage. Durch einen gezielten Löscheinsatz konnte hier von drei Seiten die Brandausbreitung verhindert werden.“

In der Zwischenzeit hatten es Angehörige des Anwesens geschafft, die meisten der rund 80 im Stall untergebrachten Tiere in Sicherheit zu bringen. Dennoch verendeten mehrere Rinder. Der restliche Viehbestand wurde von Veterinären untersucht, meldet der FFW-Sprecher. Zudem wurden die Löscharbeiten per Drohne der Drohnengruppe des Landkreises unterstützt. Wöhrl: „Die Bilder ermöglichten der Einsatzleitung die gezielte Koordination der Maßnahmen.“ Die FFW Marzling hielt derweil in der Feuerwache 1 die Stellung.

Nachdem der Brand gegen 14 Uhr unter Kontrolle war, begannen die langwierigen und schweißtreibenden Nachlöscharbeiten: „Mit schwerem Gerät räumte das THW Freising und Hofangehörige bis in die Nacht Brandgut aus den Ruinen, das außerhalb des Hofs abgelöscht wurde. Eine Brandwache wurde die ganze Nacht über von der Feuerwehr Pulling gestelllt.

Das BRK Freising versorgte erschöpfte Mitarbeiter des Hofs und Einsatzkräfte ambulant im Behandlungszelt. © BRK-Kreisverband Freising

BRK behandelt

Alle Hände voll zu tun gab es auch für das BRK Freising, wie Sprecher Paul Eisenmann berichtet: „Der organisatorische BRK-Einsatzleiter Hubert Böck ließ die Schnell-Einsatzgruppen (SEG) Behandlung, Technik und Sicherheit, Verpflegung, sowie die Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung und Unterstützungsgruppe Rettungsdienst durch die Integrierte Leitstelle Erding alarmieren.“ Als Leitender Notarzt war Dr. Christian Fiedler vor Ort. Insgesamt waren mehr als 50 ehrenamtliche Einsatzkräfte und zehn hauptamtliche Rotkreuzler im Einsatz, ebenso die Johanniter.

Ein Mitarbeiter des Eggertshofs musste per Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Sechs weitere Personen, Mitarbeiter des Hofs und Einsatzkräfte, wurden ambulant im Behandlungszelt versorgt. „Außerdem wurde die Lüftungsanlage des Zelts als kühler Rückzugsorts für die Feuerwehrkräfte genutzt“, berichtet das BRK weiter Das Team der Krisenintervention (KIT) kümmerte sich derweil um die Eigentümer des Anwesens „in dieser absoluten Ausnahmesituation“. Die BRK-Techniker und Elektriker sorgten derweil für die Stromversorgung und Kühlung des Zelts. Und der Verpflegungstrupp organisierte in kürzester Zeit kühle Getränke und belegte Semmeln. „Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, THW, Polizei und BRK verlief absolut reibungslos“, resümierte Hubert Böck am Freitag. Gegen 19.30 Uhr kehrten die letzten Ehrenamtlichen zurück.

Polizei untersucht

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Untersuchungen dauern noch an, hieß es seitens des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord. Auch zur Schadenshöhe gab es noch keine Aussagen.

