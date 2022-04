Große Diskussion um kleine Häuser: Stadt sieht FW-Antrag für Tiny-House-Siedlung kritisch

Von: Andreas Beschorner

Viel Flächenverbrauch für wenig Platz? Die Freisinger Stadtverwaltung sieht eine Tiny-House-Siedlung kritisch. Symbolbild © Archiv Merkur

Die Freien Wähler haben einen Antrag auf eine Siedlung für Tiny-Houses in Freising gestellt. Das stieß auf heftigen Gegenwind.

Freising – Skeptisch steht die Stadtverwaltung dem Antrag der Freien Wähler gegenüber, die Stadt möge ein Grundstück für eine Tiny-House-Siedlung bereitstellen. Abgesehen davon, dass man derzeit über keine geeigneten Flächen verfüge, stehe man solchen Klein-Haus-Siedlungen „kritisch“ gegenüber, hieß es in einem Bericht aus dem Stadtplanungsamt am Mittwoch im Planungsausschuss.

Zu viel Flächenversiegelung für wenig Einwohner

Wichtig, so wurde den Stadträten erläutert: Tiny-Häuser seien zwar klein, aber, wie der Name eben schon sage, Häuser. Sie seien baurechtlich genauso wie ein „normales“ Gebäude zu behandeln – bis 75 Kubikmeter verfahrensfrei, über 75 Kubikmeter aber nur mit Bauantrag zu realisieren. Nun habe es solche Ideen für Tiny-House-Siedlungen auch schon in anderen Kommunen gegeben. In Dachau zum Beispiel, wo das aber mit dem Argument abgelehnt worden sei, dass dann viel Fläche für relativ wenig Einwohner versiegelt werde.

Eine Beispielrechnung dafür hatte das Stadtplanungsamt auch mitgebracht: Wie eine von Studierenden erarbeitete Tiny-House-Mustersiedlung in Freising zeige, könnten auf einer Fläche von 17 000 Quadratmetern 38 solcher kleinen Häuser mit jeweils 32 bis 56 Quadratmeter Wohnfläche errichtet werden und so rund 50 Leuten ein Dach über dem Kopf bieten.

Stelle man dem aber das Wohnbauprojekt „Erna Angerbach wohnt im Grünen“, also Geschoßwohnungsbau in Lerchenfeld, gegenüber, dann könnten dort auf einer Fläche von 16600 Quadratmetern in rund 100 Wohneinheiten zwischen 38 und 77 Quadratmetern fast 200 Bürgerinnen und Bürger unterkommen.

Weil es sich also (sowohl für einen Privatinvestor als auch für die Stadt) weder um eine wirtschaftliche noch um eine nachhaltige Bodennutzung handle, stehe man als Stadt so einem Vorhaben eher kritisch gegenüber. Trotzdem: Einen Info-Flyer über Tiny-Häuser werde man wohl herausgeben.

Siedlungen sind „Flächenverschwendung“

Karl-Heinz Freitag (FW) bedankte sich für die intensive Prüfung des Antrags und bestätigte, dass solche Siedlungen „Flächenverschwendung“ seien. Das sei klar. Aber man solle und müsse solche Tiny-Häuser im Kopf haben, wenn es um Restflächen oder kleine Ecken gehe, in denen es für größere Projekte keinen Platz gebe.

OB Tobias Eschenbacher sah das auch, betonte aber, dass das freilich Sache des Bauwerbers sei. Robert Weller (FW) wollte sich mit der Darstellung des Stadtplanungsamts nicht so recht abfinden.

Seiner Meinung nach gebe es durchaus geeignete Flächen – beispielweise beim Bunker Fridolin oder bei der ehemaligen Raketenstellung nördlich von Freising. Dort wolle man nach derzeitigem Stand der Dinge kein neues Wohngebiet anpacken, aber so eine Tiny-House-Siedlung im Grünen sei doch denkbar. Eigentlich nicht, so die Antwort Eschenbachers.

Privatgrundstücke als „große Chance“

Denn genau das sei ja der Punkt, dass Tiny-Häuser eben Häuser seien – inklusive der notwendigen Erschließung mit allen Sparten. Und deswegen wäre so eine Tiny-House-Siedlung draußen im Grünen eine nicht genehmigungsfähige Splittersiedlung, deren notwendige Erschließung hohe Kosten verursachen würde.

Stadträtin Charlotte Reitsam (Grüne) sah auf Privatgrundstücken in Gärten eine „große Chance“ für solche Tiny-Häuser, die doch – und da stimmte der Oberbürgermeister zu – wie früher ein Bauwagen zu behandeln seien. „Einer der Helden aus meiner Kindheit hat sogar in einem Bauwagen gewohnt: Peter Lustig“, erinnerte sich Eschenbacher.

