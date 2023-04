Große Schritte Richtung Nachhaltigkeit: Freisinger Gymnasium will „Klimaschule Bayern“ werden

Ihre Handlungsfelder stellten Schülerinnen und Schüler einem Podium aus Politikern vor: (v. l.) MdL Johannes Becher, Kreisrat Johann Stegmair, stellvertretender Landrat Robert Wäger und MdL Benno Zierer. © martin

Um das Gütesiegel „Klimaschule Bayern“ zu bekommen, haben Schüler des Camerloher-Gymnasiums in Freising eine Strategie erarbeitet - die man zeitnah in die Tat umsetzen will.

Freising – Das Freisinger Camerloher-Gymnasium will „Klimaschule Bayern“ werden. Wie man die ambitionierten Pläne im Rahmen des Projektes „KlimaRatSchule“ in die Tat umsetzen möchte, das erklärten am Montag die Schülerinnen und Schüler zweier P-Seminare vor Vertretern aus dem Kreistag und dem Landtag.

Green City München unterstützt Schüler

Von Beginn des Schuljahrs im September an sammelten die Teilnehmer der P-Seminare Daten für einen CO2-Fußabdruck und erstellten einen individuellen Klimaschutzplan. Unterstützt werden die Schüler bei ihrer Projektarbeit von der Umweltorganisation Green City München. Zum Thema Nachhaltigkeit sei die Schule schon seit vielen Jahren unterwegs, erklärten die Lehrkräfte, Oberstudienrat Andreas Decker und Studienrätin Cornelia Meinhardt.

In Sachen Müllvermeidung sei man schon tätig geworden, berichtete Decker. Bei der Aktion „Schulradeln“ habe man Preise abgeräumt. Gemeinsam vom Bayerischen Kultus- und Umweltministerium sei das Projekt „Klimaschule Bayern“ vor gut einem Jahr initiiert worden. Um das Gütesiegel zu erhalten, müsse auf Grundlage des schulspezifischen CO2-Fußabdruckes ein individueller Klimaschutzplan erstellt werden.

Das Gefühl „Wir machen etwas selber“ ist wichtig

Acht mögliche Handlungsfelder stellten die Schüler vor: Abfall, Einkauf, Ernährung, Mobilität, Kommunikation und Vernetzung, Strom, Wärme und Kompensation mittels Einrichten eines Schulgarten oder Insektenhotels. Als Schüler das Gefühl zu bekommen „Wir machen etwas selber“, sei wichtig, betonte MdL Benno Zierer. Dinge zu verändern, die einen schon länger stören. „Nicht nur am Freitag protestieren.“

Um wirkungsvoll arbeiten zu können, sei die Kommunikation und die Vernetzung mit politischen Entscheidungsträgern enorm wichtig, meinte MdL Johannes Becher. Synergien nutzen mit der Neugestaltung des Schulzentrums an der Wippenhauser Straße, dazu ermunterte er die Schüler. „Schreibt’s dem Oberbürgermeister eine Mail“, so seine Aufforderung. Oder: „Schaut euch Sitzungen im Landtag an.“

PV-Anlagen auf den Schuldächern versäumt

Dass es aufgrund der besonderen Schulwegsituation an der Wippenhauser Straße nicht einfach sei, sich klimafreundlich auf den Weg zu machen, schilderte eine Schülerin. Auf Höhe der Freisinger Stadtwerke gebe es eine Engstelle an den Bürgersteigen. Dort sei es gefährlich, während der morgendlichen Stoßzeiten zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.

Auf Beschluss des Kreistags sei 2011 bei den Renovierungsarbeiten auf PV-Anlagen an den Dächern der drei Schulgebäuden verzichtet worden, erinnerte Becher. „Rückwirkend betrachtet war das keine gute Entscheidung.“ Auch das Thema „klimafreundlicher Urlaub“ wurde angesprochen. Einen Schulgarten oder ein „Insektenhotel“ anlegen, dazu könne man die Expertise des Landschaftspflegeverbands anfordern, schlug Zierer vor. Der könne bei der Pflege unterstützen.

Gespannt sein, darf man auf das, was in den nächsten Monaten von den beiden P-Seminaren umgesetzt wird. Jetzt starte man in die Projektphase, betonte Meinhardt. Als „Klimaschule Bayern“, so das Gütesiegel auch verliehen werde, wolle man Nachfolgeseminare und Wahlkurse an der Schule etablieren.

Maria Martin

