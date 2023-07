Großeinsatz am Domberg: Baggerschaufel schlägt Gasleitung leck

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Feuerwehrkräfte eilten am Freitag auf den Domberg und überprüften das Umfeld mit Messgeräten. © Lehmann

Zu einem Großeinsatz ist es am Freitag auf dem Freisinger Domberg gekommen. Es bestand Explosions- und Brandgefahr.

Freising - Mit Blaulicht ging es hoch auf den Domberg: Am Freitag gegen 10 Uhr wurde bei Baggerarbeiten zur Freilegung des barocken Mohrenbrunnens, an dessen Stelle bis dato die Otto-Statue steht, eine stillgelegte Gasleitung beschädigt. Im Bereich der Dombibliothek trat in einer Tiefe von rund drei Metern Erdgas aus, meldet die Polizei. Wegen der bestehenden Explosions- und Brandgefahr musste die Dombibliothek geräumt werden.

Bei Baggerarbeiten war eine stillgelegte Gasleitung beschädigt worden. © Lehmann

Die Mitarbeitenden warteten während des Einsatzes vor dem Hof auf weitere Anweisungen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Stadtwerken Freising brachte die Situation schnell unter Kontrolle. Verletzte gab es nicht. Die defekte Leitung wurde abgeriegelt und so der Gasaustritt gestoppt. Kräfte der Feuerwehr überprüften währenddessen das Umfeld der Leitung mit Messgeräten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)