Großeinsatz auf dem Werksgelände der Brauerei Weihenstephan: Bei einer Laugenanlieferung ist es zu einem Unfall gekommen, dabei sind Chemikalien ausgelaufen.

Zu einem Großeinsatz kam es auf dem Werksgelände der Brauerei Weihenstephan.

Dort passierte bei einer Laugenanlieferung ein Unfall.

Chemikalien liefen aus.

Freising - Ein Großaufgebot der Freisinger Feuerwehr machte sich am späten Mittwochnachmittag auf in Richtung Brauerei Weihenstephan. Ein Lkw hatte Lauge bei der Brauerei angeliefert. Dabei war der Schlauch am Lastwagen geplatzt und 50-prozentige Lauge ausgetreten.

Feuerwehr-Großeinsatz nach Chemie-Unfall in Freisinger Brauerei - Video zeigt Ausmaß

+ © LEHMANN Laut einem Sprecher der Brauerei Weihenstephan handelte es sich um Reinigungslauge. Dass neben der Werksfeuerwehr, die sofort vor Ort war, auch die Feuerwehr Freising als Verstärkung hinzugezogen wurde, war eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie die Brauerei Weihenstephan auf Anfrage mitteilte.

Gemeinsam habe man die Chemikalien verdünnt, gebunden und beseitigt. In einem von der Werksfeuerwehr aufgestellten Spezialbecken wurde die ausgelaufene Reinigungslauge gesammelt.

Großeinsatz in bei Freising: Video vom Großeinsatz in der Brauerei Weihenstephan

Alles in allem sei es ein Routineeinsatz gewesen, bei dem niemand zu Schaden gekommen sei, wie es vor Ort hieß. Die ausgelaufene Menge an Reinigungslauge sei zudem überschaubar gewesen, wie die Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort erklärten.

