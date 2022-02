Grüne sorgen sich um Pressefreiheit in Freising - Stadt sieht sich nicht als Konkurrenz zu Verlagshäusern

Von: Andreas Beschorner

Bereits im Oktober hatten die Grünen einen Antrag mit dem Titel „Pressefreiheit wahren“ gestellt. Symbolbild © PantherMedia / pressmaster / pressmaster

Macht die Stadt Freising mit ihren Online- und Printveröffentlichungen der freien Presse Konkurrenz? Darum sorgen sich die Grünen. Kritik kam von der FSM.

Freising – Die Stadt Freising sieht juristisch kein Problem in den Veröffentlichungen, die sie – sei es online oder in Print – selbst zu verantworten hat. Zu diesem Ergebnis kam eine Überprüfung der stadteigenen Publikationen durch die Leiterin des Rechtsreferats der Stadt Freising, Hanna Sammüller-Gradl.

Anlass der Überprüfung war ein Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom Oktober 2021, der mit „Pressefreiheit wahren“ überschrieben war. Der Antrag der Grünen hatte seinen Ursprung in einem Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München vom September 2021. Zeitungsverlage hatten gegen das sich als Stadtportal ausgebende muenchen.de geklagt, weil es eine Konkurrenzsituation zur freien Presse darstelle. Nun wollten die Grünen wissen, ob auch die Veröffentlichungen der Stadt – also der Jahresspiegel und die Inhalte des Online-Auftritts – den örtlichen Pressemedien unerlaubterweise Konkurrenz machen, etwa weil sie kostenlos verfügbare redaktionelle Beiträge enthielten, die Anzeigenkunden anlocken und den Verlagen wegnehmen könnten.

Bundesgerichtshof muss sich mit Thema befassen

Die juristische Lage sei schwierig, wie Sammüller-Gradl am Montag im Finanzausschuss darlegte: Denn es gebe nicht nur das Urteil des OLG München, das strenge Maßstäbe angelegt hatte, sondern auch das Urteil des OLG Hamm vom Juni 2021, das in einem ähnlich gelagerten Fall über dortmund.de viel weniger strenge Maßstäbe angesetzt hatte. Die Folge: Der Bundesgerichtshof muss sich mit dem Thema befassen und eine einheitliche Rechtslage herbeiführen. Das sei aber noch nicht geschehen.

Übertrage man nun das Urteil aus München auf die Stadt Freising, so gebe es „keine Anhaltspunkte“ dafür, dass die Stadt ein geschäftliches Verhalten an den Tag lege und in einen unlauteren Wettbewerb eintrete. Trotzdem sei man die Veröffentlichungen der Stadt durchgegangen. Ergebnis: Lediglich beim Online-Eventkalender des Kulturamts werde man „in vorauseilendem Gehorsam“, so Sammüller-Gradl, Hinweise aufnehmen, wenn es sich nicht um Veranstaltungen der Stadt Freising handelt, sondern um eine private Kulturveranstaltung oder um Ankündigungstexte, die von den Künstlern oder von Agenturen stammen. Wichtig, so Sammüller-Gradl: Beiträge der Stadt, die in anderen Medien erscheinen, „haben mit dem Urteil nichts zu tun“, stellten auf keinen Fall unlauteren Wettbewerb dar.

Die Frage von Grünen-Fraktionschefin Susanne Günther, ob man die in Freising vertretenen Verlagshäuser um Stellungnahmen gebeten habe, verneinte Sammüller-Gradl. Die Juristin betonte auf Nachfrage von Günther auch, dass redaktionelle Beiträge der Stadt in allen Freisinger Medien erscheinen würden, kein Medium würde bevorzugt.

Kritik an Vorgehen der Grünen

FSM-Fraktionschef Reinhard Fiedler sagte, er sei „nicht ganz schlau“ geworden aus dem Antrag. Wenn der Hintergrund des Antrags die Sorge sei, dass die freie Presse weniger Anzeigen verkaufe, dann könne er das gut nachvollziehen. Wenn der Antrag allerdings andeuten solle, dass die Pressefreiheit in Freising durch die Stadt eingeschränkt werde, wie das die Überschrift „Pressefreiheit wahren“ suggeriere, dann finde er das „ein hartes Stück“. Diese Ansicht vertrat auch Fiedlers Fraktionskollegin Birgit Mooser-Niefanger: Die Überschrift über dem Antrag unterstelle, dass in Freising die Presse eingeschränkt und zensiert werde. „So loszuschlagen, finde ich nicht in Ordnung.“

Laut Günther gebe es auch in Deutschland „Gegenden“, in denen es Verstöße gegen die Pressefreiheit gebe. Man habe nichts unterstellen wollen, sondern lediglich einen Prüfauftrag erteilt. Freilich: „Die Überschrift mutet wild an“, gab Günther zu, sei aber eben „nur als Überschrift zu sehen“.

