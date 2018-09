Der Vorstand darf nochmal ran

Freisinger Grüne

von Andreas Beschorner schließen

Das Vorstandsduo beim Ortsverband der Freisinger Grünen darf weitermachen: Am Donnerstag wurden Veronika Hannus und Werner Habermeyer in ihren Ämtern bestätigt – ohne Gegenstimme. Und dann gab es an jenem Abend im Furtnerbräu noch eine andere wichtige Personalie: Helmut Fischer, Urgestein, „grüner Leuchtturm“ und vor 40 Jahren Gründungsmitglied der Freisinger Grünen, trat auch als Beisitzer nicht mehr an und wurde nach über 30 Jahren Stadtrats- und 40 Jahren Ortsverbandstätigkeit geehrt. „Ich werde jetzt familiär“, sagte der 69-Jährige. „Enkelarbeit ist auch wichtig.“