Für Gleichberechtigung: Freisinger Grünen-Stadträtin fordert gesetzlich verankerte Frauenquote

Freising – Aufstehen und erneut ein Zeichen setzen für eine grundsätzliche Selbstverständlichkeit: Die Grünen- Stadträtin Susanne Günther rief am Samstag zu einer Aktion während des laufendes Freisinger Wochenmarkts auf. Thema: Gleichberechtigung.

„Die wichtigen Themen werden immer von Männern bearbeitet“

„Ich weiß schon, was ich nach dieser Sache wieder zu hören bekommen werde“, so Günther und vermutet den Klassiker: Weshalb die Grünen immer wieder mit der leidigen Frauenquote anrücken müssten. Das ärgert die engagierte Stadträtin ziemlich, denn für sie steckt die Gleichberechtigung in politischen Ämtern noch in den Kinderschuhen. Bestes Beispiel: Von den neun Parteien des Freisinger Stadtrats seien fünf von Männern vertreten. Bei mageren 27,5 Prozent liegt der Frauenanteil des Freisinger Stadtrats, also sogar noch ein wenig höher als vom Bayerischen Landtag mit 27,3 Prozent – selbst der Bundestag erreicht nur 31 Prozent.

Obwohl seit gut 70 Jahren die Gleichberechtigung im Grundgesetz fest verankert ist, bleibe dieses Thema fragil und äußerst ausbaufähig. Einer Studie nach werde die Gesellschaft erst in ungefähr 200 Jahren eine echte Gleichberechtigung erfahren – jedenfalls ohne gesetzlich verankerte Frauenquote.

Auch die Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer (Bündnis 90/Die Grünen) ist sicher: „Die wichtigen Themen werden immer von Männern bearbeitet, die zentralen Ämter von Männern besetzt.“ Frauen würden ihrer Meinung nach viel zu wenig für politische Arbeit motiviert – zudem würden diese oftmals einen höheren Anspruch an sich selbst stellen und deshalb nicht so schnell nach vorne preschen.

Günther werde wegen „Frauending“ häufig angegangen

Während Männer oftmals nach Sitzungen ausgingen und ihre Seilschaften pflegten, so Walter-Rosenheimer, würden Frauen in ihre Rollen gedrängt. Auch während der Corona-Pandemie seien vor allem Frauen die großen Verlierer aufgrund der Kinderbetreuung zu Hause gewesen – dies alles trage zur Behäbigkeit der geschlechtergerechten Verteilung in politischen Ämtern bei. Außerdem wählten Männer immer noch bevorzugt Männer, betonte die Bundestagsabgeordnete.

Bei den Grünen sei die Frauenquote in der Satzung fest verankert, so Günther, und weiter: „Das muss gesetzlich festgelegt werden.“ In Ausschüssen seien vor allem Männer vertreten, beispielsweise seien Stadtplanungen oftmals maskulin: viele Parkplätze, wenig Kinderspielplätze. Auffällig: Hier gebe es auch ein Stadt/Landgefälle – die großen Städte seien oftmals ambitionierter, das politische Land zeige sich oftmals komplett „frauenfrei“. Günter brennt für ihren Einsatz und zahlt dafür auch einen hohen Preis: Sie werde häufig sehr „angegangen“ wegen ihres „Frauendings“. Dabei geht es der Stadträtin nicht nur um politische Besetzungen, sondern auch um ein Gesellschaftsproblem: Es gebe immer noch viel mehr Chefärzte als Chefärztinnen, immer noch viel mehr Schulrektoren als Schulrektorinnen. „Wir sind auf dem Weg, aber es geht viel zu langsam“, so Günther.

Mehr Denkmäler und Straßennamen von Frauen

Was der Stadträtin auch unter den Nägeln brennt: Es gebe kaum Denkmäler von Frauen und viel zu wenig Straßennamen bekannter weiblicher Persönlichkeiten – eine Realschule im Landkreis bekam keinen Frauennamen, weil es ja keine Mädchenschule sei. Günther will weiter kämpfen: Die Grünen gingen diesbezüglich einen guten Weg, sie seien eine feministische Partei: „Darauf bin ich sehr stolz!“

