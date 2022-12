Kunst, die in den Himmel wächst: Freisinger Räte geben grünes Licht für Pflanzen-Skulpturen

Vor dem Zentrum für naturwissenschaftliche Grundlagen der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf sollen sie in den Himmel wachsen: Drei abstrakt gehaltene Pflanzenskulpturen in der Höhe von je siebeneinhalb Metern. © Archiv

Zwei Kunstprojekte standen bei der städtischen Bauausschuss-Sitzung auf der Tagesordnung: futuristische Pflanzenskulpturen und ein Projekt auf dem Domberg.

Freising - An der Kreuzung Vöttinger Straße/Am Staudengarten vor dem Zentrum für naturwissenschaftliche Grundlagen der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf sollen sie in den Himmel wachsen – nämlich insgesamt drei abstrakt gehaltene Pflanzenskulpturen in einer Höhe von jeweils siebeneinhalb Metern. Der Hintergrund: Bei einer Ausschreibung für Kunst-am-Bau vom Staatlichen Bauamt hatte sich heuer der Münchner Künstler Christian Wichmann mit der Skulpturenreihe „Hello Again“ durchsetzen können. Die Skulpturen aus Stahl und Aluminiumblech sollen durch ihre geöffneten Kelche einen trockenen Platz bei Regen bieten, im Sommer Schatten spenden und die dortige Aufenthaltsqualität deutlich steigern, wie es in der Vorlage zu lesen war.

Hier hakte allerdings Jürgen Mieskes (CSU) gleich mal ein: „Also ich sehe da beim besten Willen keinen Regenschutz und auch keine Möglichkeit für einen Schatten –da wären mir Bäume lieber gewesen.“

Keine Nachfrage beim zweiten Antrag

Keine Nachfragen hingegen gab es beim zweiten Bauantrag, nämlich der Errichtung einer Votivkapelle auf dem Domberg. Der Standort: nordwestlich vom Diözesanmuseum zwischen Museumsterrasse und Depotgebäude. Das Besondere: Die Votivkapelle ist zugleich ein Kunstprojekt, für das die amerikanische Künstlerin Kiki Smith gewonnen werden konnte. Die Kapelle mit dem Titel „Light of the World“ soll aus recycelten Materialien entstehen, in der Kapelle selbst wohl ein Umhang zu sehen sein, der Marias Mantel symbolisiere.

Das Vorhaben wurde bereits in einer Sondersitzung des erweiterten Gestaltungsbeirats vom Mai beraten. Dem Gremium schien damals insbesondere der gewählte Ort im räumlichen Kontext der erneuerten Treppenanlage mit Sichtbezug aus Richtung Altstadt als besonders gut gewählt. Für beide Bauvorhaben gab es vom Bauausschuss grünes Licht. Richard Lorenz