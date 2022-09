Überraschende Rettung: Eltern wehren sich erfolgreich gegen Zerschlagung von Grundschulklasse

Von: Manuel Eser

Mit neuem Elan können die Kinder der vormaligen 2 b der Grundschule St. Lantbert ins neue Schuljahr starten. Sie werden nun doch nicht auf andere Klassen verteilt, sondern weiterhin zusammen unterrichtet. © Schule

Wegen des eklatanten Lehrernotstands hätte eine Klasse der Grundschule St. Lantbert zerschlagen werden sollen. Dagegen haben sich die Eltern gewehrt - mit Erfolg.

Freising – Sie gingen traurig in die Ferien – und dürfen jetzt fröhlich ins neue Schuljahr starten: die Buben und Mädchen der vormaligen Klasse 2 b der Freisinger Grundschule St. Lantbert. Völlig überraschend dürfen sie auch kommendes Schuljahr gemeinsam unterrichtet werden.

Wie das FT berichtet hatte, sollte die Klasse wegen des bestehenden Lehrernotstands zerschlagen werden. Erst kurz vor Schuljahresende waren die betroffenen Eltern damit überrumpelt worden, dass die Kinder der 2 b im neuen Schuljahr auf die anderen bestehenden Schulen aufgeteilt werden sollen. Besonders schwer wog, dass damit ausgerechnet eine der wenigen inklusiven Schulklassen der Stadt betroffen gewesen wäre. Bei der 2 b handelte es sich um eine Partnerklasse der Lebenshilfe, in die auch Kinder mit besonderem Förderbedarf integriert waren.

Zweitklässlerin wendet sich mit ergreifenden Worten an Kultusminister

Die Eltern wollten das nicht so einfach hinnehmen und wandten sich in einem Brandbrief direkt an Kultusminister Michael Piazolo. Besonders herzergreifend waren die handschriftlichen Zeilen einer Schülerin, die dem Schreiben beigefügt waren. „Lieber Herr Piazolo, wir sind alle sehr traurig. Können Sie uns bitte eine Lehrerin geben?“, schrieb Lara. „Sonst wird unsere Klasse aufgeteilt, und wir sind alle so dicke Freunde.“

Die eindringlichen Worte blieben in München offenbar nicht unerhört. Zumindest erhielten die Eltern wenige Tage vor dem Beginn des neuen Schuljahrs eine frohe Nachricht: Die vormalige Klasse 2 b bleibt als künftige 3 b bestehen. „Wir sind alle sehr glücklich“, betont Ricarda Schreiber, ehemalige Stadträtin und betroffene Mutter, die sich für den Erhalt der Klasse miteingesetzt hat. „Zwar hat der Minister den Elternbrief nicht beantwortet, aber diese Antwort reicht uns auch.“

Mit dieser Wende hatten die Eltern selbst gar nicht mehr gerechnet

Denn wie Schulleiterin Juliane Dorfmüller den Eltern mitteilte, wurden dem Schulamtsbezirk Freising „ausreichend viele Stunden“ zugeteilt, sodass die „zunächst eingesparten Stunden zum großen Teil zurückgegeben“ werden können. „Für die Grundschule St. Lantbert bedeutet dies, dass es im kommenden Schuljahr nun doch fünf dritte Klassen geben wird“, heißt es im Schreiben der Rektorin. „Ich hoffe, dass unsere Schülerinnen und Schüler sowie Sie als Eltern jetzt froh ins neue Schuljahr starten können.“

Als Ricarda Schindler den Brief erstmals gelesen hat, musste sie sich nach eigenen Worten erst mal „sortieren“, so überwältigt sei sie gewesen. „Denn mit dieser Entwicklung hat – ehrlich gesagt – keiner gerechnet.“ Man habe im gemeinsamen Elternchat schon darüber gesprochen, dass man dies nun gemeinsam feiern müsse.

Lehrermangel sorgt weiter für angespannte Situation

Nicht nur St. Lantbert, sondern alle Grund- und Mittelschulen im Landkreis Freising mussten sich mit der drohenden unliebsamen Zerschlagung von Klassen auseinandersetzen. „Es ist von oben bis unten durchgereicht worden, dass die Regierung zum Sparen von Personal angewiesen hat“, hatte Simon Pelczer, Rektor der Paul-Gerhard-Grundschule dem FT zu Ferienbeginn mitgeteilt – und rechnete landkreisweit mit einigen Zusammenlegungen von Klassen.

Umso spektakulärer wirkt es jetzt, wenn Bernhard Kindler, stellvertretender Schulamtsleiter, auf Nachfrage des Freisinger Tagblatt wenige Tage vor Schulbeginn verkünden kann: „Wir haben auch dieses Jahr genug Kräfte, dass sämtliche Klassenleitungen bestehen bleiben können.“

Es gibt jedoch gleich zwei große Aber: Möglich ist dies zum einen nur, weil sich wieder genügend Ungelernte als Lehrkräfte zur Verfügung stellen, wie dies bereits vergangenes Jahr der Fall war. Zum anderen ist die Mobile Reserve äußerst dünn. Aufgrund kurzfristiger schwangerschafts- und krankheitsbedingter Ausfälle ist laut Kindler schon vor Schuljahresbeginn mehr als die Hälfte dieses Notfallkontingents aufgebraucht. Mit Blick auf den traditionell krankheitslastigen Herbst prognostiziert der stellvertretende Schulamtsleiter schon jetzt: „Bis spätestens Herbst fahren wir mit unserer Mangelverwaltung an die Wand.“ Eine Auflösung von Klassen während des Schuljahrs wäre allerdings so etwas wie der Worst Case.

Die wichtigsten Zahlen zum Schulstart:

9164 Kinder und Jugendliche besuchen ab kommenden Dienstag wieder eine Grund- oder Mittelschule im Landkreis Freising. Das teilte der stellvertretende Schulamtsleiter Bernhard Kindler mit. Es handelt sich dabei um 6841 Grund- und 2323 Mittelschüler. Für 1743 Erstklässler beginnt die Schullaufbahn. Insgesamt gibt es 457 Klassen. In den 319 Grundschulklassen werden im Durchschnitt je 21,4 Kinder unterrichtet, in den 138 Mittelschulklassen 19. Derzeit werden als Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer 44 ungelernte Kräfte in den Unterrichtsalltag eingebunden.