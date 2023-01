Ein Jahr nach Missbrauchsgutachten: Stadträte diskutieren über Ehrenbürgerwürde hinter verschlossenen Türen

Mit Verweis auf den Datenschutz haben Freisinger Stadträte nichtöffentlich über das Thema Ehrenbürgerschaft diskutiert. © Forster

Freisinger Stadträte haben hinter verschlossenen Türen über das Thema Ehrenbürgerschaft diskutiert. Gemeint sein dürften zwei hohe Geistliche.

Freising – Mit dieser Aufregung war gar nicht mehr zu rechnen. Eigentlich stand auf der Tagesordnung der Finanzausschuss-Sitzung der Stadt Freising am Montag nicht allzu viel – unter anderem die Verfahrensklärung zur Aufhebung der Haushaltssperren. Allerdings sorgte zum Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung eine Wortmeldung von Nicolas-Pano-Grasy (Linke) dann doch noch für Wirbel. Grasy wollte nämlich einen nichtöffentlichen Punkt der Tagesordnung in den öffentlichen Teil ziehen. Das Spannende dabei: Es handelt sich um das Thema Ehrenbürgerwürde.

Das Dumme: Eigentlich hätte Grasy gar nicht sagen dürfen, um welchen Punkt es sich handelt, den er gerne in die öffentliche Diskussion gezogen hätte. Angemahnt wurde das relativ zügig von Birgit Mooser-Niefanger (FSM) und Susanne Günther (Grüne). Allerdings war da bereits klar, dass es sich um das Thema Ehrenbürgerwürde per se handelt. Unklar blieb nur, was genau besprochen wurde.

Nicolas-Pano Grasy (Linke): „Da ist nix Geheimes im Antrag zur Ehrenbürgerwürde.“ © FT-Archiv

Zur Erinnerung: Vor exakt einem Jahr wurde das Missbrauchsgutachten der katholischen Kirche veröffentlicht, in dem auch dem inzwischen verstorbenen Papst Benedikt und Friedrich Kardinal Wetter schweres Führungsversagen vorgeworfen wurde. Damals bereits diskutierten die Stadträte, ob man den beiden Kirchenvertretern die Freisinger Ehrenbürgerschaft aberkennen sollte.

OB nennt Grund für Geheimhaltung

Der Grund, weshalb Grasy die Hand hob: „Da ist nix Geheimes im Antrag zur Ehrenbürgerwürde, deshalb sollte der Punkt öffentlich besprochen werden.“ Das Gegenargument von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher lautete: „Es geht ja nicht um das Ergebnis, sondern um eine Person, die privat ist. Deshalb bleibt es im nichtöffentlichen Teil.“ In Richtung Grasy hatte er dann einen guten Rat: „Sie müssen jetzt ganz genau aufpassen, was Sie im öffentlichen Teil der Sitzung sagen. Das müssen wir alle gerade.“

OB Tobias Eschenbacher: „Nur die Debatte ist nichtöffentlich, nicht der Beschluss.“ © Sophie Kirchmaier Photo-Atelier Claudia Reiter

Um eine zufriedenstellende Klärung herbeizuführen, fiel die Entscheidung von Eschenbacher zügig, das Ansinnen von Grasy im Anschluss des öffentlichen Teils nichtöffentlich zu diskutieren, wozu die Presse logischerweise vor die Tür gebeten wurde. Das Kuriose: Das Warten vor der Tür dauerte länger als die öffentliche Sitzung selbst. Nur das Ergebnis der langen Diskussion war dann für die Pressevertreter freilich enttäuschend, als Eschenbacher seinen Kopf aus der Tür des Sitzungssaals streckte und abwinkte: „Es bleibt nichtöffentlich!“

Auf FT-Nachfrage erklärte der OB am nächsten Tag, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. „Grundsätzlich ist nur die Debatte nichtöffentlich, nicht der Beschluss“, betonte er. Sobald es eine entsprechende Entscheidung gebe, werde diese auch bekanntgegeben. (Richard Lorenz)