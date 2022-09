Hacker-Angriff auf die Caritas in Freising: Mitarbeiter vom E-Mail-Verkehr abgeschnitten

Opfer von Cyberkriminalität ist das Caritas-Zentrum Freising geworden. © Nicolas Armer/dpa

Das Caritas-Zentrum Freising wurde Opfer eines Hacker-Angriffs. Mitarbeitende des Sozialverbands sind daher aktuell nur eingeschränkt erreichbar.

Freising - Der Caritasverband München und Freising wurde Opfer von Cyberkriminalität – das betrifft auch das Caritas-Zentrum Freising: Die E-Mail-Konten des Verbandes wurde gehackt, wie die Pressestelle in München meldete: „Die Mitarbeitenden des Caritas-Zentrums sind aktuell nicht per E-Mail erreichbar. Alle E-Mails, die derzeit weiter an uns versandt werden, laufen ins Leere“, warnt Pressesprecherin Bettina Bäumlisberger: „Aber unsere Zentren sind weiterhin zu den Servicezeiten telefonisch erreichbar,.“

Der gesamte Beratungsbetrieb sowie alle anderen Angebote wie Tagesstätten, Gruppenangebote, Kaufhaus Rentabel, Café Etappe und Ganztagsbetreuung an den Schulen läuft ebenfalls wie gewohnt weiter. Die Mitarbeiter stehen für Beratungsgespräche unter Tel. (0 81 61) 5 38 79 10 zur Verfügung. (ft)