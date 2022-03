Häusliche Gewalt entprivatisieren: Freisings Diakonie-Verantwortliche mit Appell zum Weltfrauentag

Häusliche Gewalt kann jede Frau treffen. Sie ist keine Privatangelegenheit, sondern ein Verstoß gegen das Recht jedes Menschen auf körperliche und psychische Unversehrtheit. Symbolbild © Maurizio Gambarini/dpa

Am heutigen Weltfrauentag setzen sich Freisings Diakonie-Verantwortliche einmal mehr für die Rechte von Frauen ein. Im Fokus: häusliche Gewalt.

Freising – Heute ist Internationaler Frauentag. In diesem Jahr trägt er das Motto „BreakTheBias – Brecht die Voreingenommenheit“. „Für uns ist es ganz wichtig, dass jeder Mensch so leben kann, wie er eben ist, und sich frei entfalten darf. Voreingenommenheit hat da keinen Platz – weder gegenüber Frauen, noch Menschen aus anderen Ländern oder Kulturen“, betont Christina Binder, die neue Vorständin der Diakonie Freising, in einer Mitteilung.

Die Diakonie Freising setzt sich laut Binder wie die Initiatorinnen und Initiatoren von „BreakTheBias“ für eine Welt frei von Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierung ein: „Für eine Welt, die vielfältig, gerecht und inklusiv ist, und in der Unterschiede gewürdigt werden.“

Gerade jetzt, „in Anbetracht der kritischen Weltlage und der Ukrainekrise“ spiele dies nochmal mehr eine wichtige Rolle. „Auch hier im Landkreis wünschen wir uns diese Welt, auch hier wollen wir Neugier und Offenheit statt Vorurteilen und Abwertung. Freising ist ein so schöner und vielfältiger Landkreis, da sollten die Menschen auch gut miteinander leben können“, schreibt Binder weiter.

Bereits seit über 100 Jahren geht es bei dem Weltfrauentag um die Gleichstellung der Geschlechter. Seit 1921 findet er weltweit jährlich am 8. März statt. Binder: „In den vergangenen Jahrzehnten richtete sich der Fokus auf ganz unterschiedliche Themen, so wurde in den frühen Jahren das Frauenwahlrecht gefordert. Auch in diesem Jahrtausend greift der Frauentag verschiedene Schwerpunkte auf, international steht der Kampf gegen Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Mittelpunkt. In Deutschland ist Gewalt gegen Frauen vor allem in Form von häuslicher Gewalt ein großes Thema.“

Häusliche Gewalt kann jede Frau treffen

Die Diakonie Freising bietet betroffenen Frauen eine Anlaufstelle in ihrer Fachberatungsstelle HilDa, zudem finden Frauen und ihre Kinder Zuflucht im Frauenhaus der Diakonie Freising. Häusliche Gewalt könne jede Frau treffen – unabhängig von Alter, Bildungsgrad, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, sozialem Status, sexueller Orientierung, Religion und Behinderung. „Es ist kein Problem von sozialen Randgruppen oder Menschen im Sozialleistungsbezug“, betont Christina Mayer, Leiterin von HilDa.

Auch im Landkreis Freising seien es vor allem Frauen, die von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Männer würden sehr selten Opfer dieser Gewalt. Häusliche Gewalt aber sei keine Privatangelegenheit, sondern ein Verstoß gegen das Recht jedes Menschen auf körperliche und psychische Unversehrtheit. „Wir stehen dafür ein, dass häusliche Gewalt entprivatisiert wird“, so Christina Mayer. Und weiter: „Die Diskriminierung von Frauen ist in vielen Fachbereichen der Diakonie ein großes Thema: in der Kasa, der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit, der Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit oder auch in der Flüchtlings- und Integrationsberatung.“

Ukraine-Krieg verschärft Problematik

In der Kasa beispielsweise seien es alleinerziehende Mütter, die von einer großen Benachteiligung berichten. Sie seien am häufigsten von Armut betroffen – und für sie gestalte sich die Wohnungssuche besonders schwer. Diskriminierung würden aber auch viele Frauen mit Migrations- und insbesondere mit Fluchthintergrund erleben – nicht nur als Frau, sondern auch als Ausländerin.

Auch aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine würden viele der Frauen, die in Deutschland Schutz suchen, leider auch mit diesen Hürden konfrontiert. Diakonie-Vorständin Christina Binder kritisiert: „Eine wirklich gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ist für viele Frauen auch im Jahr 2022 noch immer nicht selbstverständlich.“ ft

