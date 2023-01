Silvester-Eskalationen: Freisinger Einsatzkräfte veröffentlichen Video - „Einfach mal Hirn einschalten“

Keine Gewalt gegen Retter: Dafür wollten Landrat Helmut Petz (blaue Krawatte) sowie (weiter v. r.) Kreisbrandrat Manfred Danner, Johanniter-Vertreter Heinrich Märkl und BRK-Rettungsdienstleiter Hubert Böck in einer Pressekonferenz sensibilisieren. LEH © Lehmann

Nicht nur in Berlin gab es in der Silvesternacht Vorfälle. Im Kreis Freising reagieren die Einsatzkräft nun mit einem Videoclip. Der Titel: „Keine Gewalt gegen Retter“.

Freising – Als Landrat Helmut Petz die Bilder der Silvesternacht in Berlin sah, habe er sich eigentlich nur eins gedacht: „Haben die jetzt völlig den Verstand verloren?“ Weil es aber auch im Landkreis Freising, genauer gesagt in Hallbergmoos, zu Angriffen mit Böllern gegenüber Rettungskräften gekommen war, lud Petz gemeinsam mit Vertretern von Hilfs- und Rettungsorganisationen am Mittwoch zu einer Pressekonferenz ins Landratsamt. Ihr Ziel: die Bürger zu sensibilisieren – unter anderem mit einem extra gedrehten Film-Clip der Kreisbrandinspektion Freising unter dem Titel „Keine Gewalt gegen Retter“.

„Die Gesellschaft verroht“

So recht fassen, was in Berlin zur Jahreswende passiert war, konnte Petz nach wie vor nicht. „Die Rettungsdienste sind größtenteils im Ehrenamt, die haben nichts mit dem Staat zu tun. Man greift die an, die einem helfen wollen. Das ist ja fast schon autoaggressiv.“ Sein Appell war daher im Grunde ein recht simpler: „Einfach mal das Hirn einschalten.“

„Es ist schon so, dass die Gesellschaft verroht“, sagte Kreisbrandrat Manfred Danner. Was seiner Meinung nach deutlich zunimmt: „Verbale Attacken und so etwas wie Anspucken.“ Danner bereitet es auch Sorgen, dass zunehmende Aggressionsereignisse gegen Hilfs- und Rettungskräfte auch zu einem Nachwuchsproblem führen könnten. „Ich habe die Bilder von Hallbergmoos gesehen, die hätte man locker auch in einen Bericht über Berlin reinschneiden können“, so Danner.

Was dort geschehen war, erklärte Petz kurz: Während den Löscharbeiten einer in Brand geratenen Hecke wurden die Feuerwehrler mit Böllern beworfen. Was trotz des Vorfalls in Hallbergmoos der Leiter des BRK-Rettungsdienstes im Landkreis, Hubert Böck, betonte: „Körperliche Angriffe in Bayern gegen Rettungskräfte gehen zurück. Allerdings steigen verbale Angriffe eher wieder.“ Die Gründe sind laut Böck eindeutig: Drogen, Alkohol und psychische Ausnahmesituationen. „Das sieht man jetzt im Fasching, das ist für uns die Blutdruck-Spitzenzeit“, ergänzte Heinrich Märkl von den Johannitern Allershausen. Verbale Entgleisungen gegenüber Rettungskräften sind laut Märkl aber nicht ohne, sondern vielmehr wie „Karies“, nämlich ein ständiger Schmerz, der viele Ehrenamtliche zur Kündigung bewegen würde. Er wünscht sich daher eine lautere und bestimmtere Mehrheit, die sich gegen die aggressive Minderheit stellt. Was Märkl und Böck zudem anmerkten: „Wir sind immer nur zu zweit oder zu dritt unterwegs und müssen deshalb oft auf die Leute warten, die den Weg für uns frei machen. Das dauert oft sehr lange und ist für Retter sehr quälend.“

Videoclip soll als Trailer vor Kinofilmen laufen

Ein deutliches Zeichen gegen Gewalt und für mehr Sensibilisierung möchte deshalb Danner setzen – auch mit einem extra gedrehten Film-Clip, der eben genau das Thema „Gewalt gegen Retter“ ausformuliert. „Wir haben den kurzen Film bewusst nicht sehr brutal gemacht“, erklärte Danner, auch weil dieser möglicherweise als Trailer in Kinos laufen soll.

Was sich der Kreisbrandrat Danner sowie die Rettungs-Führungskräfte Hubert Böck und Heinrich Märkl wünschen: „Die Gewalt gegen Retter muss Konsequenzen haben.“ Im Strafrecht gäbe es dafür „auch genügend Potenzial“, sagte Petz. Das Problem sei laut Danner jedoch, dass Einsatzkräfte viele Vorfälle, etwa Beleidigungen, gar nicht anzeigen würden.

