Ein Akt der Emanzipation: Die Freisinger Sängerin Julia Schröter veröffentlicht ihr erstes Album

Release-Konzert im Lindenkeller

Von Manuel Eser schließen

Julia Schröter bringt ihr erstes Album mit ihrer eigenen Band heraus: Es ist eine bunte Kollektion an Jazz-Stücken geworden.

Freising – Die Spielfreude ist vom ersten Ton an zu hören. Und sie ebbt auch im Lauf der rund 60 Minuten Spieldauer nicht ab: „Happy Clown“, das erste Album der Julia Schröter Band, ist mit seinem Mix aus Jazz-Standards und selbst geschriebenen Nummern ein Quell an Virtuosität und Inspiration.

„Mir war es wichtig, dass die Musik auf dem Album rund und frisch klingt“, sagt Julia Schröter. Für die 35-Jährige ist das Album auch ein Akt der Emanzipation. „Für mich ist das schon ein großer Schritt, mit meinem eigenen Namen für und hinter einem Projekt zu stehen und die ganze Verantwortung zu tragen“, sagt sie. Vom Songwriting und der Auswahl der Stücke über die Zusammenstellung der Band und die Aufnahmen bis hin zur CD-Produktion und der Gestaltung des Albumcovers hat sie alles selbst auf die Beine gestellt. „Das war viel Arbeit, vor allem aber war es eine spannende Zeit.“

Die Band hat sich fast wie von selbst zusammengestellt

In Freising hat sich die Sängerin längst einen klangvollen Namen erworben – egal ob es sich um ihre Latin-Jazz-Band Beleza handelt, mit der sie bereits ein Album aufgenommen hat, oder um ihr Pop-Projekt „Bang Bang“. Als Gesangslehrerin der Musikschule Freising hat sie zudem jüngst das Kindermusical „Knecht Warze“ mit großem Erfolg inszeniert. Dass sie nicht komplett solo firmiert, sondern sich eben als Julia Schröter Band in ein Ensemble eingliedert, hat für sie einen einfachen Grund: „Auf der Bühne sehe ich mich immer als Teamplayer.“

Fast wie von selbst hat sich ihr „Team“ zusammengestellt. Als Julia Schröter beim Sommer-Wunder 2021 für eine Jazz-Matinee gebucht war, und sie auf der Suche nach Mitstreitern war, sagte ihr der Freisinger Schlagzeuger Stephan Treutter sofort zu. Julia Schröters „Fels in der Brandung“, wie sie Treutter selbst gern bezeichnet, holte wiederum Pianist Stephan Weiser und Bassist Heiko Jung an Bord. Als Saxofonisten rekrutierte Schröter schließlich einen alten Weggefährten: Matthias Huber kennt sie bereits seit 2007 aus gemeinsamen Uni-Tagen an der Hochschule für Musik in Würzburg.

Die musikalische Magie des Quintetts ist auf der CD zu hören

Von „glücklicher Fügung“ spricht die Band-Leaderin. „Wir haben vor dem Auftritt geprobt, und es hat sofort gepasst. Richtig magisch war das.“ Nicht nur der Auftritt beim Sommer-Wunder geriet wundervoll. Es ist der Julia Schröter Band auch gelungen, die gemeinsame musikalische Magie perfekt auf Tonträger zu bannen. Mit federnder Leichtigkeit wehen die Songs durch die Boxen.

„Wir sind da sehr spontan vorgegangen“, berichtet die Sängerin. „Wir haben ein paar Dinge im Vorfeld festgelegt. In diesem Rahmen konnte dann improvisiert werden.“ Und so klingt das Album auf der einen Seite eben „frisch“, auf der anderen aber auch so, als würde das Quintett tagtäglich in dieser Formation zusammenspielen. „Das liegt daran, dass sich beim Spielen alle auch sehr gut zuhören“, sagt die Sängerin. Professionelle Leichtigkeit trifft auf emotionale Tiefe.

Der „Happy Clown“ besitzt auch jede Menge Melancholie

Alle zehn Stücke wurden im Studio von Johannes Then live eingespielt. An einem einzigen, langen Apriltag entstanden von jeder Nummer mehrere Takes. „Es war sehr intensiv, aber alle waren extrem diszipliniert“, lobt Julia Schröter ihre Mitmusiker, die neben einem langen Atem auch Abwechslungsreichtum unter Beweis gestellt hat. Auf dem Album teilen sich Latin-Stücke, schwungvoller Jazz und Balladen den Platz. Neben Fröhlichkeit besitzt der „Happy Clown“ auch jede Menge Melancholie.

Nachzuhören ist das alles live am 17. November im Lindenkeller. Ab 20 Uhr präsentiert dort die Julia Schröter Band im Rahmen einer CD-Release-Party die neuen Stücke. Dort kann das frisch gepresste Album auch erworben werden. Auf den gängigen Streaming-Portalen ist es dann erst einen Tag später zu hören. „Da bin ich Old-School“, sagt Julia Schröter. Sie blickt dem Abend mit einer Mischung aus Vorfreude und Aufregung entgegen: „Dieses Album ist mein Baby – und jetzt schicke ich es in die Welt.“

Gut zu wissen

Tickets für das CD-Release-Konzert der Julia Schröter Band, das am Donnerstag, 17. November, stattfindet, sind erhältlich an der Touristinfo, Rindermarkt 20, unter (0 81 61) 5 44 43 33 oder auf tickets.vibus.de. Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Lindenkeller. Weitere Informationen gibt es online unter julia-schroeter-singt.de.