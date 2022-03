„Einfach etwas tun“: Harley-Fahrer gründen Verein, um geflüchteten Familien aus der Ukraine zu helfen

Leuchtturm-Projekt

Das hat Leuchtturm-Charakter: Freisinger Harley-Fahrer haben einen Verein gegründet, um Flüchtlinge zu unterstützen. Davon hat bereits eine Familie profitiert.

Attenkirchen/Freising – Ihr Ziel ist klar umrissen: Schutzsuchenden Familien aus der Ukraine eine geeignete Unterkunft anbieten, ohne sie auf verschiedene Einrichtungen verteilen zu müssen. Um das finanziell zu schultern, haben sich einige Bürger aus dem Landkreis zu einem Verein zusammengeschlossen, der zu einem Leuchtturmprojekt werden könnte.

Benannt ist der Verein nach der gemeinsamen Passion, dem Harley-Fahren: „Die Freisinger Cruiserbären“. Am Dienstag konnte der Verein die erste Familie aus der Ukraine in einem Freisinger Boarding-Haus unterbringen, die Miete und Grundnahrungsmittel zahlen der frisch gegründete Verein.

20 000 Euro gesammelt

Bis Montag war die kürzlich angekommene ukrainische Familie übergangsweise noch in den Attenkirchener Asylunterkünften untergebracht worden, am Dienstag konnte sie dann in ein Boardinghaus in Lerchenfeld umziehen. Rund 20 000 Euro haben die Freisinger Cruiserbären bis dato im Vorfeld mit Hilfe ihrer eigenen Netzwerke zusammentragen, womit dann die private Unterbringung plus Lebensunterhalt der sechsköpfigen Familie für ein halbes Jahr erst einmal abgesichert ist.

+ Ankunft in Freising: Hier weist Cruiser-Bär-Mitglied Josef Bast (l.) die ukrainische Familie in ihrer neuen Unterkunft ein. Die ukrainische Ehefrau des ehemaligen Attenkirchener Gemeinderats Christian Kramer, Iryna, fungierte als Dolmetscherin © Lehmann

Für den Mit-Initiator und ehemaligen Attenkirchner Gemeinderat Christian Hermann ist es fundamental wichtig, dass die Frauen mit ihren Kindern zusammenbleiben können. „Das sind zwei Schwestern mit ihren Kindern und eine Cousine“, betont er im FT-Gespräch. Das Mädchen (sechs Jahre) und die beiden Buben (zehn und 15 Jahre) sollen auf andere Gedanken kommen, sagt Hermann, der selbst mit einer Ukrainerin verheiratet ist.

Für kleine Mädchen, erzählte Hermann, sei das alles wie ein Ausflug, die Buben allerdings wüssten ganz genau, was da gerade passiert. „Die haben einfach Angst, dass sie ihren Vater nie wieder sehen“, sagt der frühere Gemeinderat, der selbst auch eine ukrainische Familie aufgenommen hat. Die Männer der Frauen haben ihre Familie bis zur polnischen Grenze gebracht und sind dann in ihre Heimat und somit in den Krieg zurückgekehrt.

Grausame Erlebnisse

Die Harley-Fahrer, davon die meisten Unternehmer, haben sich bereits vor den Kriegsgeschehnissen gekannt und beschlossen jetzt, „einfach etwas tun“. Um auch weiteren Familien die Möglichkeit einer gemeinsamen Unterbringung zu ermöglichen, möchte der Verein ab sofort so aktiv wie nur möglich werden und alle Hebel in Bewegung setzen, um weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen.

„Die Menschen brauchen jetzt einander“, betont Hermann, denn was die Geflüchteten erlebt hätten, sei so furchtbar, dass es nicht einmal im Fernsehen gezeigt werden könne. „Da liegen Köpfe herum, Arme und Beine“, erzählt Hermann, der regelmäßige Video-Botschaften aus der Ukraine erhält. Videos, die ihn nicht mehr loslassen.

Zusammen mit Christian Kramer und Thomas Ottowa stand deshalb der Entschluss schnell fest, hier Nägel mit Köpfen zu machen, um den Flüchtlingen hier wenigstens eine angenehme Umgebung zu ermöglichen. „Ich hab mir die Asylunterkünfte in Attenkirchen angeschaut“, so Hermann. Seine Bilanz: „Das geht gar nicht.“

Eine deutliche Kritik von Hermann geht in Richtung des Landratsamts Freising. „Die Familie musste dort rund drei Stunden auf ihre Registrierung warten. Das ist absolut inakzeptabel.“

Das Landratsamt Freising, so Hermann, solle sich am Tempo privater Initiativen ein Beispiel nehmen und den bürokratischen Ablauf in dieser Notsituation beschleunigen. Aktuell ist Hermann, wie auch der ganze Verein, aber einfach nur froh, dass Frauen und Kindern ein schönes neues Zuhause gefunden zu haben, das die Biker gleich auch mit Haushaltswaren ausgestattet haben. (Richard Lorenz)