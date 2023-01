Haushalt: Stadt Freising soll laut SPD-Antrag eine „tragfähige Grundlage“ liefern

Die Innenstadt wird immer schöner, doch nicht nur die Moosachöffnung war teuer. Die Stadt hat ein Gutachten zur Haushaltskonsolidierung in Auftrag gegeben.

Fraktion verlangt mehr Datenmaterial zu anstehenden Investitionen und Fördermitteln

Die SPD-Fraktion der Freisinger Stadträte hat sich an den Oberbürgermeister gewandt: Es geht um das Gutachten zur Haushaltskonsolidierung.

Freising – Bald soll das Warten ein Ende haben. Bald soll das von der Stadt in Auftrag gegebene „Gutachten zur Haushaltskonsolidierung“ des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands (BKPV) vorgelegt und diskutiert werden. Damit die Stadträte für die Beratungen über die Vorschläge des Gutachtens „eine tragfähige Grundlage“ haben, hat sich nun die SPD-Fraktion – Teresa Degelmann, Peter Warlimont und Norbert Gmeiner – mit einem Antrag an Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher gewandt.

Mehrere Punkte sind in dem Antrag aufgeführt. Punkt 1: „Die Stadt Freising versorgt alle Mitglieder des Stadtrats mit Datenmaterial zu den wichtigen Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes. Das Datenmaterial wird in geeigneter Weise durch Schaubilder, Tabellen und anderes veranschaulicht“, heißt es darin und soll für diverse Positionen (beispielsweise Gewerbe- und Grundsteuer, Einkommensteueranteil, Einnahmen aus Kita-, Krippen-, Hort- und Musikschulgebühren, Kreisumlage, Personalausgaben, Kreditaufnahmen, Kredittilgungen samt Zinsen oder auch den Rücklagen- und Schuldenstand) die Entwicklung seit 2008 abdecken.

Punkt 2 betrifft eine Investitionsübersicht bis 2033: „Rechtzeitig vor den Beratungen zum BKPV-Konsolidierungsgutachten legt die Stadt den Mitgliedern des Stadtrats eine Übersicht über die in den nächsten zehn Jahren anstehenden Investitionen (Pflichtaufgaben wie Schulen, Kita, Feuerwehr und weitere Investitionsfelder wie Straßenneubau, Innenstadtneugestaltung) vor – „Grobschätzungen zum Finanzvolumen der jeweiligen Investitionen und Abschätzungen bezüglich zu erwartender Fördermittel und Förderzeiträume“ inklusive.

Punkt 3 des Antrags betrifft die freiwilligen Leistungen: „Spätestens zu den ersten Beratungen über das BKPV-Konsolidierungsgutachten erhalten alle Mitglieder des Stadtrats eine aussagekräftige Übersicht über die sogenannten freiwilligen Leistungen – wenn möglich seit 2008.“

In Punkt 4 fordert die SPD eine „Kontinuität der Datengrundlage“. Will heißen: „Immer rechtzeitig zu den Sitzungen im Rahmen der Haushaltsvorberatungen im Oktober sowie der Haushaltsberatungen (November/Dezember) im Finanzausschuss und schließlich im Stadtrat stellt die Stadt in den kommenden Jahren den Ausschuss- und Stadtratsmitgliedern das fortgeschriebene, unter Nr. 1 aufgeführte Datenmaterial zur Verfügung.“

Als Begründung für den Antrag betont das Freisinger SPD-Ratsteam, dass die Haushaltslage der Stadt Freising „ernst“ sei. Der Verwaltungshaushalt habe zum dritten Mal nur durch eine Zuführung von Mitteln aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden können. Für die Beratungen zur unumgänglichen Konsolidierung des Etats bräuchten die Stadträte eine aussagekräftige und belastbare Datengrundlage, vor deren Hintergrund sie die verschiedenen Stellschrauben für die Haushaltskonsolidierung ansetzen können. Diese Analyse sei „eine unabdingbare Voraussetzung für verantwortungsbewusste, durchdachte und wirksame Entscheidungen“.

