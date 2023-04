Abends in der Kneipe: Streit am Automaten endet in der Klinik

Die Polizei wurde am Samstag zu einer Freisinger Kneipe gerufen. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es in einer Kneipe in Freising gekommen. Am Ende lag einer der Rivalen mit einer Platzwunde am Boden.

Freising - Game over! An einem Spielautomaten in einer Freisinger Kneipe an der Ziegelgasse gerieten ein Freisinger (31) und ein Neufahrner (63) nach Angaben der PI Freising am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Streit. Schließlich schlug der Jüngere den Älteren ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging.

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte das Opfer mit einer Kopfplatzwunde ins Klinikum. Beide Beteiligten waren mit knapp 1 Promille und über 2 Promille stark alkoholisiert. Gegen den jüngeren Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. (ft)