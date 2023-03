Freisings Landrat spricht von „herben Verlust“: Bauamts-Chef geht überraschend

Noch vor zwei Wochen war Landrat Helmut Petz (l.) zu scherzen zumute mit seinem Bauamtschef Florian Player. Jetzt ist der Behördenchef betrübt über den geplanten Abgang seines wichtigen Mitarbeiters. © Lehmann

Dieser Abschied ist für Freisings Landrat Helmut Petz „höchst bedauerlich“: Sein Bauamtsschef Florian Plajer verlässt das Amt - sein neuer Job steht schon fest.

Freising – Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Wie zu erfahren war, wechselt der Chef der Abteilung 6 „Kommunaler Hoch- und Tiefbau“ am Landratsamt, Florian Plajer (44), noch heuer nach Regensburg und wird dort städtischer Planungsreferent als Nachfolger der bisherigen Planungsreferentin Christine Schimpfermann (60). Das meldete das Online-Magazin regensburg-digital.

Plajer hatte Regensburg schon seit einigen Jahren als Lehrbeauftragter der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) regelmäßig besucht. Er hatte sich am Dienstag bei der Vorstellungs- und Entscheidungsrunde in nicht-öffentlicher Sitzung des Regensburger Stadtrats gegen zwei Konkurrenten durchgesetzt, hieß es.

Landrat spricht von einem „herben Verlust“

Für Landrat Helmut Petz ist Plajers Entschluss, nach Regensburg zu wechseln, „höchst bedauerlich“, wie er es am Donnerstag formulierte: „Für uns ist Florian Plajers Weggang ein herber Verlust.“ Dennoch wünsche er Plajer, „dass er sein erfolgreiches Wirken an der neuen Arbeitsstätte fortsetzen“ könne.

Helmut Petz’ Magengrummeln ist nicht unbegründet: Immerhin stehen in den kommenden Jahren einige Großprojekte wie etwa das geplante Schulzentrum an der Wippenhauser Straße, die Landratsamts-Erweiterung und die Entwicklungen im kommunalen Straßenbau generell auf der Agenda, bei denen Plajers Kompetenz und Erfahrung schon in der Vergangenheit viel bewegte.

Die Stelle im Landratsamt war extra für Player geschaffen worden

Florian Plajer, gebürtiger Münchner mit Lebens- und Familienschwerpunkt in Dachau, studierte Architektur in München und Madrid. Er arbeitete in Architekturbüros in München und in Spanien und anschließend als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Planen und Bauen im ländlichen Raum der TU München.

Nach Abschluss des Baureferendariats mit zahlreichen kommunalen Stationen war er Referent im Baubereich an der Regierung von Niederbayern in Landshut. Seit Anfang 2015 war Florian Plajer im Referat für experimentellen Wohnungsbau des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (vormals Oberste Baubehörde) tätig, bis er schließlich 2018 – und noch unter der Ägide des damaligen Landrats Josef Hauner – zur Neugründung der Abteilung 6 im Landratsamt Freising auf die seinerzeit neu geschaffene Planstelle des Abteilungsleiters versetzt wurde.

Die strukturelle Veränderung war notwendig geworden: „Aufgrund der Fülle von Aufgaben“ war die Abteilung 1 (Zentraler Service) stetig angewachsen und sollte entlastet werden, wurde vom Landratsamt gemeldet: Deswegen wurden die Sachgebiete Hoch- und Tiefbau, die bisher in der Abteilung 1 angesiedelt waren, in der Abteilung 6 „Kommunaler Hoch- und Tiefbau“ zusammengefasst, deren Leiter Plajer dann wurde.

