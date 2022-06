Hilfreiche Info für Kommunen: Freisinger Studenten analysieren, welche Standorte sich für PV-Anlagen eignen

Mithilfe der Studie können Kommunen künftig besser entscheiden, wo PV-Flächenanlagen entstehen können. © Archiv

„PFiFFiG“ heißt ein neues Forschungsprojekt von Freisinger Studenten. Damit sollen Kommunen künftig Standorte für PV-Freiflächenanlagen einfacher bestimmen können.

Freising – „Das ist reine Pionierarbeit“, lobte Landrat Helmut Petz das am Donnerstag im Kreisausschuss vorgestellte Forschungsprojekt von HSWT-Studenten bezüglich Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) namens „PFiFFiG“. Das Ergebnis dieser Studie soll auch den Kommunen des Landkreises an die Hand gegeben werden, die dann anhand dieser Freiflächen-Potenzialanalyse besser entscheiden können, wo in ihrer Region eine PV-FFA entstehen kann – und wo besser nicht. Zwei Wochen lang hatten die Datenerhebungen der HSWT und des Landkreises gedauert, in der Sitzung des Kreisausschusses am Donnerstag lagen die ersten Ergebnisse auf dem Tisch. „Das ist großartig, was Sie uns damit an die Hand geben“, sagte Petz.

Den perfekten Standort finden

„PFiFFiG“ ist ein Akronym für Flächenpotentialanalyse inklusive Gestaltungsempfehlungen und soll Kommunen dabei helfen, den richtigen Standort für PV-FFA zu finden – oder eben dort keine zu errichten, wenn die sogenannte Raumwiderstandskarte besonders hohe Schutzgüter ausweist. Weil gerade für Oberbayern die PV-FFA wegen der Globalstrahlung eine zentrale Rolle spielen, muss genau hingeschaut werden, an welchen Standorten solche Anlagen entstehen können, um unter anderem die Biodiversität zu schützen. Der berechnete Flächenbedarf von 800 Hektar für Erneuerbarer Energien im Landkreis muss laut den Studenten, die via Zoom-Konferenz am Kreisausschuss teilnahmen, mit gesellschaftsrelevanten Zielen vereinbar sein – unter anderem Naturschutzbelange oder landwirtschaftlichen Belangen.

Was noch dazukommt: Viele Gemeinden weisen Flächen für PV-FFA via Bauleitplanung aus, allerdings würden den Kommunen oftmals relevante Informationen fehlen oder beispielsweise unsicher sein mit Landschaftsschutzgebieten. Auch hier soll PFiFFiG helfen, um den perfekten Standort, der zugleich auch rechtssicher sei, aufzuspüren.

Laut der Analyse fallen im Landkreis schon 42 Prozent Fläche heraus, weil sie für PV-FFA aufgrund verschiedener Gründe, beispielsweise Landschaftsschutzgebiete, überhaupt nicht infrage kommen. 30 Prozent der Fläche weist einen hohen Widerstand durch Schutzgüter auf, 13 Prozent einen mittleren – zum Beispiel durch gewisse Belange des Naturschutzes. Hier besteht laut dem Teilprojektleiter Prof. Markus Reinke von der HSWT durchaus ein Abwägungsspielraum seitens der Gemeinden.

12,5 Prozent der Landkreis-Fläche sind gut geeignet für PV-Anlagen

12,5 Prozent der Landkreis-Fläche sind für PV-FFA sehr gut geeignet, was im Klartext heißt: Rund 10 000 Hektar sind für PV-FFA nutz- und brauchbar. Die Gestaltungshinweise für die Solarparks sollen als weiterer Faktor dafür sorgen, dass die PV-FFA natur- und landschaftsverträglich umgesetzt werden können. Bis Ende des Jahres soll die Analyse fertig gestellt und ausgearbeitet werden, womit dann die Kommunen arbeiten können.

An Landschaftsschutzgebiete allerdings wolle Petz nicht „rangehen“, Ausnahmen kann es seiner Meinung nach nur bei wenigen „vorbelasteten“ Schutzgebieten geben. 90 Prozent der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis, so die HSWT-Studenten, weisen aber sowieso einen hohen Widerstand auf und kämen deshalb für eine PV-FFA nie infrage.

Es ist „eine Minute vor zwölf“

Für FDP-Rat Tobias Weiskopf stellte sich die Frage: „Viele Flächen sind ja landwirtschaftliche Flächen – wie können wir hier die Leute überzeugen, dort eine PV-FFA zu errichten?“ Hier konterte Toni Wollschläger (Grüne): „Die meisten Landwirte sind längst nur noch Pächter.“ Weil in puncto PV-Anlagen auf Dächern zu lange gezögert worden sei, ist es laut Wollschläger jetzt „eine Minute vor zwölf“. Der Druck sei da, PV-FFA zu errichten. So gar kein Freund solcher Solar-Parks ist Johann Stegmair (CSU), denn er selbst müsse bei seiner Dach-PV-Anlage bis zu einem halben Jahr warten, bis diese ans Netz genommen werde. „Da fehlt es am weitesten bei uns – der Bürger will, aber darf nicht mitmachen.“

Zur Vorsicht mahnte Rainer Schneider (FW) bezüglich der Herausnahme von Landschaftsschutzgebieten, auch weil zuvor Sebastian Thaler (SPD) vorgeschlagen hatte, unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahme für Landschaftsschutzgebiete zu ermöglichen, um dort befristet PV-FFA zu errichten.

Positiv bewertete Manuel Mück (CSU) „PFiFFiG“: Damit könne jetzt jede Gemeinde richtig entscheiden. Die Analyse-Karte kann laut Wollschläger auch helfen, den „Wildwuchs“ von solchen Anlagen in Bahnen zu lenken, damit mit Freiflächen schonender umgegangen werde.

Richard Lorenz

