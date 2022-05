Hilfsbereitschaft ist sein Treibstoff: Dr. Odo Weyerer ist in seiner Freizeit mit dem MedMobil im Einsatz

Von: Manuel Eser

Mit Spaß bei der Sache: (v. l.) Dr. Odo Weyerer und Dr. Horst Thienwiebel präsentierten das MedMobil im Beisein der Patienten Pasquale und Nadja sowie Irmgard Schiffer, Vorsitzender der Wärmestube (r.). © Lehmann

Hausarzt Dr. Odo Weyerer hat mit seiner mobilen Praxis bereits mehr als 300 bedürftige Menschen versorgt. Was ihn motiviert: Er möchte helfen. Und es macht Spaß.

Freising – Über 300 bedürftige Menschen hat Dr. Odo Weyerer mit seinem MedMobil bereits kostenlos behandelt. Sein Treibstoff für seine Praxis auf Rädern, die der Freisinger Hausarzt an seinen freien Tagen unterhält: Hilfsbereitschaft. „Ich habe schon so viel Glück im Leben gehabt“, sagt er und lächelt. Er habe einfach das Bedürfnis, davon etwas zurückzugeben an andere, für die es im Leben nicht so gut gelaufen sei. „Und das Schönste ist, dass es auch noch Spaß macht.“

Im Rahmen von „Zehntelsekunde“ präsentierte Weyerer das von der Aicher Group zur Verfügung gestellte MedMobil für zwei Stunden vor der Freisinger Wärmestube. Mit dabei war auch Dr. Horst Thienwiebel. Der Urologe ist seit Anfang des Jahres im Ruhestand und unterstützt Weyerer.

Zwar ist das MedMobil bereits seit vergangenem Jahr auf Tour. „Jetzt aber ist die Ausstattung vollständig“, betont Weyerer. Für die Diagnostik stehen ihm alle wichtigen Messgeräte und auch ein spezielles Stethoskop zur Verfügung, das die Umgebungsgeräusche ausblendet. „Therapeutisch habe ich diverse Medikamente dabei – für Notfälle auch die wichtigsten Spritzen, Infusionen und einen Defibrillator. Dazu kommt die Möglichkeit der Sauerstoffgabe, sodass ich bei Bedarf sehr umfangreich helfen kann“, berichtet Weyerer. Dank Verbänden, Kompressen und diversen Salben kann er auch Wundversorgungen vornehmen. Zahlreiche bedürftige Menschen erhielten dank des MedMobils zudem Impfungen gegen Corona.

Von dem MedMobil profitieren vor allem Obdachlose und Asylbewerber. „Zuletzt habe ich bei fünf Einsätzen auch Neuankömmlinge aus der Ukraine medizinisch betreut. Pro Bus waren das 50 bis 100 Menschen.“

