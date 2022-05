Historische Schmuckstücke in allen Formen und Farben: Oldtimerfreunde Freising machen Hopfentour zu Spektakel

Die Liebe zu Oldtimern hat ein Kartenspiel bei Landrat Helmut Petz geweckt, wie er dem FT am Sonntag verriet. Begleitet wurde er von Klinik-Geschäftsführerin Maren Kreuzer. Der Wagen: ein Mercedes SL. © Lehmann

Nach zwei Jahren Pause machten die Freisinger Oldtimerfreunde wieder ihre Hopfentour. Der Andrang am Startpunkt in Freising war riesig.

Freising – „Und er läuft und läuft und läuft“: Der bekannte Werbeslogan des VW-Käfers klebte nicht nur an einem passenden Boliden, sondern hat auch außerordentlich gut zum Sonntagvormittag in der Freisinger Innenstadt gepasst. Über 80 Oldtimer gab es nämlich von der Unteren Hauptstraße bis hoch zum Marienplatz zu bestaunen, bevor sich der Korso in Richtung Hopfenland in Bewegung setzte. Mit dabei waren auch zwei prominente Gäste: der Freisinger Landrat Helmut Petz mit der Startnummer 1 und ein „Zeitreisender“ mit seinem DeLorean samt Fluxkompensator.

„Oldtimerfahren ist eigentlich umweltschonend“

Bereits um kurz nach 8 Uhr morgens waren die ersten Liebhaber von alten Automobilen emsig mit dem Einparken in der Innenstadt beschäftigt – hier ein VW-Käfer aus den 1960er Jahren, dort ein roter Fiat Spider aus dem Jahr 1981. „Es ist einfach alles dabei“, erklärte Peter Krayer vom Vorstand der Oldtimerfreunde Freising, der heilfroh war, dass es heuer wieder klappte mit der längst über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Hopfentour, nachdem sie zweimal wegen Corona ins Wasser hatte fallen müssen. Eine Tour, die in zwei Jahren ihr 25-jähriges Jubiläum feiert und bei Oldtimerliebhabern aus Nah und Fern äußerst beliebt ist, was die Anmeldungen von 85 Fahrzeugen auch heuer wieder bewies.

„Auf der Fahrt gibt es einige Rätsel zu lösen und zum Schluss gibt es natürlich Pokale für die Gewinner“, sagte Krayer, dem in puncto möglicher Kritik bezüglich „alter Verbrenner“ eines wichtig war: „Oldtimerfahren ist eigentlich umweltschonend, weil wir immer noch die alten Autos fahren und damit keine Ressourcen mit einem Neukauf verbrauchen.“ Außerdem würde der klassische Oldtimerfreund eben nur sehr wenig unterwegs sein und damit auch kaum Sprit verbrauchen, ergo auch wenig die Umwelt belasten.

Das bestätigte Bernd Moser aus Pfaffenhofen, der zum ersten Mal bei dieser Tour mit seinem Käfer Baujahr 1960 mitfuhr. „Ein Käfer war mein erstes Auto, deshalb habe ich mir wieder einen gekauft – sozusagen als Reminiszenz an das frühere Leben.“

Mit großer Neugierde erwartet, trudelte dann auch das älteste Modell der diesjährigen Tour ein: ein knallrote Fiat Balilla aus dem Jahr 1934. „Der fährt um die 100 Stundenkilometer, jedenfalls auf dem Papier“, erklärte der stolze Besitzer Andi Peyerl aus Erding, der seinen Wagen aus Italien bekommen und teilweise selbst hergerichtet hat. Bei der diesjährigen Hopfentour war er zum ersten Mal dabei und hoffte freilich, wie auch alle anderen, vor allem keine Panne auf dem Weg zu haben. Ein paar Autos weiter: eine Shelby Cobra, Baujahr 1965, mit gewaltigen 400 PS unter der Motorhaube. „Der fährt 290 Spitze, aber nicht mit mir“, so der Cobra-Besitzer Mathias Hohme aus Landshut, der gerade das Hopfentour-Schild an sein Fahrzeug klemmte.

Zu der großen Bandbreite an ehrwürdigen Fahrzeugen zählte auch ein VW Bully. Insgesamt nahmen 85 Oldtimer-Besitzer an der Hopfenrundfahrt teil, die erstmals seit Corona-Ausbruch wieder stattfand. Fotos: Lehmann © Lehmann

„Sie werden sich jetzt fragen: Wie geht das zusammen – Oldtimerfahren und Klimaschutz, oder?“, so Landrat Helmut Petz, an einem Mercedes SL mit der Startnummer 1 lehnend, den er sich übrigens von einem Nachbarn ausgeliehen hat. Was für Petz völlig klar ist: „Die Energiewende muss zu 100 Prozent mit Solar und Wind kommen, aber wir wollen deshalb niemanden kasteien. In der Summe muss es halt stimmen.“ Die Liebe zu Oldtimern und schönen Fahrzeugen wurde bei Petz in seiner Kindheit geweckt: „Beim Auto-Quartett spielen“, wie der Landrat erzählte.

„Zurück in die Zukunft“ mit dem Zeitreisemobil

Die Liebe zu einem ganz besonderen Automobil wurde bei Axel Speh aus Neufahrn allerdings nicht beim Kartenspielen, sondern durch einen Hollywood-Film entfacht, nämlich durch den Blockbuster „Zurück in die Zukunft“. Mit seinem Zeitreisemobil, einem DeLorean mit den klassischen Flügeltüren, samt Fluxkompensator im Innenraum und weiteren Filmutensilien an Bord, war der Neufahrner natürlich der Hingucker schlechthin.

Unisono waren sich sämtliche Teilnehmer der diesjährigen Hopfentour einig, dass die von den Freisinger Oldtimerfreunden organisierte Ausfahrt zu einer der schönsten und gemütlichsten weit und breit gehört. Und auch die Freisinger Bürgerinnen und Bürger hatten mit der ganz speziellen Autoshow ziemlich viel Freude: Jung und Alt schlenderten zahlreichst bei Kaiserwetter durch die Parklücken und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie schön und unterschiedlich Autos doch einmal gewesen sind.

Richard Lorenz

