Nicht nur Fahne erstrahlt in neuem Glanz: Edelweiß-Schützen feiern Jubiläum - Neuer Schießstand eingeweiht

Teilen

Feierliche Segnung: In der Pfarrkirche St. Ulrich weihte Bertram Stubenrauch (M.) die frisch restaurierte Fahne der Edelweiß-Schützen Hohenbachern – sehr zur Freude von Vorsitzendem Hubert Lachner (6. v. l.). © Lehmann

Corona hat 2021 die Pläne zum 100-jährigen Vereinsjubiläum der Edelweiß-Schützen in Hohenbachern durchkreuzt. Nun wurden die Feierlichkeiten nachgeholt.

Hohenbachern – Auf seine fast sieben Jahrzehnte alte Fahne ist der Schützenverein Edelweiß Hohenbachern besonders stolz – war sie doch seit 1954 bei allen Aktivitäten der Schützen präsent. Die Zeit ging allerdings nicht spurlos an ihr vorbei, weshalb eine Restaurierung dringend notwendig war. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Vereins im vergangenen Jahr wollten die Schützen auch ihre neue alte Fahne der Öffentlichkeit präsentieren. Daraus wurde aus bekannten Gründen nichts. Umso größer war die Freude am Sonntag, als die Fahne endlich geweiht werden konnte.

Corona hatte auch etwas Gutes

Das übernahm Bertram Stubenrauch im Rahmen eines Festgottesdiensts in der Dorfkirche St. Ulrich im Beisein der Mitglieder des Schützenvereins, zahlreicher Bürger und Abordnungen der Patenvereine – D’Wildschützen Neustift und Hubertus Pulling – sowie Vertretern der Feuerwehr Hohenbachern und des Krieger- und Soldatenvereins Vötting-Hohenbachern. Stubenrauch segnete die renovierte Fahne und ermunterte die Schützen, weiterhin eine aktive Gemeinschaft zu leben. Die Altbayerische Vierermusik gab den Feierlichkeiten einen würdigen Rahmen.

Im Anschluss gingen die Festivitäten im Schützenheim weiter. Während der Pandemie hat sich hier einiges verändert: Die Mitglieder hatten die Corona-bedingte Schießpause zum Anlass genommen, um den Schießstand umzurüsten. „Lange Jahre haben die alten Seilzugschießstände gute Dienste geleistet. Aber die technische Entwicklung ist weit vorangeschritten, und so war es nun an der Zeit, den Schießstand zu modernisieren und elektronische Schießstände anzuschaffen“, erklärte Vorsitzender Hubert Lachner.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Aber nicht nur die Schießstände sind neu: „Der ganze Raum wurde renoviert, Spinde und Schränke geplant und angefertigt, eine neue Umkleidekabine erstellt und der Schießtisch erneuert.“ Lachners Dank galt allen Helfern für diese Modernisierungsmaßnahmen. Er hoffte, dass der moderne Schießstand auch den dringend gewünschten Schützennachwuchs anlockt.

Bürgerschießen auf der neuen Anlage

Gauschützenmeister Valentin Harrieder überbrachte die Glückwünsche des Schützengaus Freising und übergab zur Erinnerung an das Jubiläum eine eigens angefertigte Schützenscheibe. Er beglückwünschte den Verein zu seiner neuen Schießanlage und war der Hoffnung, dass hier künftig auch wieder Gauveranstaltungen stattfinden können. Um den Gästen die neue Anlage zu zeigen, waren allesamt zu einem Bürgerschießen eingeladen. Knapp 90 Schützen nahmen die Gelegenheit wahr und versuchten ihr Glück.

In Anlehnung an den 100. Geburtstag des Schützenvereins gewann derjenige die Festscheibe, der am nächsten an einen 100 Teiler kam. Gewinner der Jungendscheibe wurde Lukas Englbrecht, bei den Erwachsenen hatte Benjamin Vogler das treffsicherste Händchen. Bei einem Mittagessen, untermalt von der Altbayerischen Vierermusik, klang der Festtag im Schützenheim aus. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.