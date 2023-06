Nach starkem Hochwasser in Freising: Anwohner bekommen Notfallnummer

Im Freisinger Stadtteil Neustift, in der Moltke-, Körner- und Bismarck-, vor allem aber in der Wiesenthalstraße (Bild), war Mitte Mai „Land unter“: Keller und Tiefgaragen liefen voll, und die Straßen verwandelten sich binnen kurzer Zeit in Bäche.

Auf Anregung des Ehrenkommandanten

Von Andrea Beschorner schließen

„Land unter“ hieß es kürzlich nach einem heftigen Regenfall im Freisinger Stadtteil Neustift. Für künftige Fälle sollen Betroffene vorbereitet werden.

Freising – Es war an einem Dienstag Mitte Mai, da hieß es in Neustift nach heftigem Regenfall „Land unter“. Die Feuerwehr musste ausrücken. In der jüngsten Planausschusssitzung brachte Stadtrat und Ehrenkommandant Anton Frankl (FSM) das Thema kurz zur Sprache, nachdem man davor lang und breit den Hochwasserschutz für Tüntenhausen diskutiert hatte. Ob man denn nicht einen Anwohner finden könnte, der im Falle des Falles den Bauhof verständige, wollte Frankl wissen.

Wie Gerald Radlmeier vom Tiefbauamt erklärte, sei an jenem Dienstag nicht das heftige Regenereignis Grund für die Überflutungen gewesen, sondern Treibholz, das sich in der Rechenanlage angesammelt und zu Überschwemmungen geführt hatte. „Wir kontrollieren das, aber nicht täglich“, sagte Radlmeier. Robert Weller (FSM) wollte wissen, ob es möglich sei, einen Sensor an den Becken anzubringen, damit bei Überschwemmungsgefahr das Bereitschaftshandy des Bauhofs klingelt und man einschreiten könne.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der in der Sitzung anwesende Fachplaner meinte, dass das technisch möglich, aber sicher teuer wäre. Blieb also Frankls Vorschlag, Bürger einzubinden. Auf Anregung von Werner Habermeyer werden jetzt bei den Anwohnern Flyer mit einer Notfallnummer verteilt, die sie anrufen können, wenn die Rechenanlage verstopft ist.

Wie berichtet, sorgte ein unnachgiebiger Regen am 17. Mai gegen 15 Uhr dafür, dass mehrere Straßen in Neustift geflutet werden. Die Straßen verwandelten sich binnen kurzer Zeit in Bäche. In der Moltke-, Körner- und Bismarck-, vor allem aber in der Wiesenthalstraße liefen Keller und Tiefgaragen voll. Stundenlang waren rund 20 Feuerwehrkräfte damit beschäftigt, diverse Einsatzstellen abzuarbeiten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.