Höhere Preise und mehr: Auswirkungen von Corona und Krieg machen Freisings Brauereien zu schaffen

Von: Manuel Eser

Die Biertanks des Hofbrauhauses sind voll. Doch selbst die Abfüllung von Flaschen ist derzeit für Brauereien eine große strategische Herausforderung. Denn Lieferengpässe und hohe Preissteigerungen, die bereits zu Corona-Zeiten bemerkbar waren, wurden durch den Krieg in der Ukraine noch einmal drastisch verstärkt. © Lehmann

Erst die Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg: Die wirtschaftlichen Folgen machen den Freisinger Brauereien zu schaffen. Die Auswirkungen spürt auch der Verbraucher.

Freising – Erstmals seit zwei Jahren findet in Freising wieder der Tag des Bieres statt. Doch die Freude der Freisinger Brauereien über die Corona-Lockerungen werden durch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs getrübt. Das bekommen auch die Verbraucher in Freising zu spüren.

Die Erhöhung

Jürgen Charrois, Geschäftsführer des Hofbrauhauses, teilt dem FT auf Nachfrage mit, dass die Preise bei zwei der vier Biermarken erhöht wurden: „Graf Toerring“ und „Hofbrauhaus“. „Wenn das aber so weitergeht mit den Preiserhöhungsbriefen, die wir fast täglich bekommen, dann sind wir gezwungen, zum Jahresende hin noch einmal über eine Erhöhung nachzudenken.“ Mit dem, was auch der Handel auf den Bierpreis aufschlägt, bedeutet das laut Charois für den Endverbraucher rund einen Euro mehr pro Kiste.

Das Verstörende

Was den Geschäftsführer besonders stört: Während man selbst überall, wo es irgendwie möglich ist, Einsparungen trifft, um über die Runden zu kommen, bereichern sich offenbar einige Unternehmen an dem Krieg in Europa. Als Beispiel nennt er die Preiserhöhung eines Lieferanten, die allein mit dem teuren Diesel begründet werden. „Nur: Das, was hier in der Rechnung an uns draufgeschlagen wird, ist um ein Vielfaches höher als der aktuelle Spritpreis.“

Direkte Folgen

Dabei hat der von Putin vom Zaun gebrochene Krieg auch direkte Folgen für das Hofbrauhaus. So berichtet Charrois, dass man sich mit einem russischen Importeur aus Moskau bereits handelseinig war. „Er hätte größere Mengen an Bier abgenommen und an Handel und Gastronomie verkauft.“ Nach monatelangen Vorbereitungen hätte Ende Februar der Vertrag abgeschlossen werden sollen. „Doch dann kam der Krieg, und alles war hinfällig.“

Weil in der Ukraine zudem einige Glashütten betrieben wurden, die jetzt nicht mehr produzieren können, und die russischen Glashütten nicht mehr liefern dürfen, gerät aktuell der Neuglas-Markt ebenfalls extrem unter Druck. Auch das hat Auswirkungen auf das Hofbrauhaus. „Wir müssen froh sein, wenn wir genügend Neuglas für den deutschen Markt erhalten“, sagt Charrois. Das Problem: Das Hofbrauhaus hat sich gegenüber Exportpartnern ebenfalls zur Lieferung von Neuglas verpflichtet. „Natürlich wollen wir die Verträge einhalten. Aber was sollen wir machen, wenn wir selbst nicht beliefert werden?“

Die Staatsbrauerei Weihenstephan war sowohl in der Ukraine als auch in Russland gut distribuiert, wie Marcus Englet, Vertriebsleiter Export, berichtet. „Neben all seinen humanitären Tragödien trifft uns der Krieg natürlich auch wirtschaftlich. Wir haben vertrauensvolle Partnerschaften über die Jahre hinweg aufgebaut. Wir sind mit unseren Partnern vor Ort im ständigen Austausch.“

Flaschen-Engpass

Auch Simon Klur, Geschäftsführer der Isarkindl OHG, bereitet das Thema „Flaschen“ Sorgen. Engpässe gebe es zwar schon, seitdem die kleine Freisinger Brauerei 2016 an den Markt ging. „Es wird aber dennoch von Jahr zu Jahr teurer und schwieriger. Wir müssen immer sehr genau planen, wie viele Flaschen in der nächsten Saison benötigt werden, um dann Frühling bis Herbst verlässlich unsere Ware ausliefern zu können“, berichtet Klur.

Als kleinerer Mitbewerber habe man zwar den Vorteil, dass man keine Mengen wie große Industriebetriebe benötige und eher mal die ein oder andere Palette Flaschen bekomme. „Auf der anderen Seite hat man natürlich auch weniger Gewicht und wird eher einmal vernachlässigt, weil vorhandene Ware für Großkunden aufgespart werden.“ Der Krieg verschärft die Lage noch.

Fahren auf Sicht

Auch das Hofbrauhaus fährt derzeit nur noch auf Sicht. „Wir hatten schon die Situation, dass uns Lieferanten fünf Stunden Zeit gegeben haben, um zu entscheiden, ob wir eine deutliche Preissteigerung akzeptieren oder einfach nichts mehr bekommen“, berichtet Charrois. „Wir hängen da am Fliegenfänger.“ Hinzu kommen Lieferengpässe in nahezu allen Bereichen. Vor einiger Zeit wäre eine Abfüllung beinahe gescheitert, weil kaum noch Etiketten zur Verfügung standen. Man habe daher die Lagerbestände erhöht, um lieferfähig zu bleiben. „Aber das kostet Liquidität.“

Was Klur trotz „unverhältnismäßig hoher Preissteigerungen“ bei Papier, Flaschen und Kronkorken Hoffnung macht: dass nun wieder Freiluftveranstaltungen wie der Tag des Bieres stattfinden können. „Wir haben uns die letzten Jahre vor Corona in zahlreichen großen Veranstaltungen in und um München etabliert und hoffen, dass viele Veranstalter wieder den Fuß zurück auf Boden bekommen.“

Besonders getroffen

Die Pandemie hat das „Isarkindl“ besonders getroffen, betont Klur. „Wir sind, wahrscheinlich noch mehr als etablierte Großbrauereien, auf direkten Kundenkontakt angewiesen. Wir müssen die Konsumentinnen und Konsumenten ja von unserem Bier überzeugen – am besten persönlich. Das geht in Lockdown-, Sperrstunden- und Veranstaltungsverbotszeiten natürlich nicht so gut.“ Umso wichtiger also die Rückkehr von Festen. „Ich denke auch, dass die Menschen heiß darauf sind, sich wieder draußen herumtreiben und feiern zu können.“

Neben dem stabilen Inlandsgeschäft schöpft auch Charrois seinen Mut aus den Corona-Lockerungen. Events wie der Tag des Bieres oder die Rückkehr von Volksfesten wie das in Hallbergmoos sorgen für erhöhte Fassbier-Nachfrage und einen Absatz, den es in der Pandemie nicht mehr gab. Angesichts des Kriegs, den damit verbunden Ängsten und Sorgen über die Situation in der Ukraine und den drohenden Konsequenzen bis hin zur eventuellen Abschaltung vom Gas, sagt der Hofbrauhaus-Geschäftsführer aber auch: „Ungetrübt freuen können wir uns derzeit nicht.“

