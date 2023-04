Hofbrauhaus Freising: Verkaufsgerüchte, Preiskämpfe und ein Führungsvakuum belasten Brauerei

Von: Manuel Eser

Viele Spekulationen ranken sich derzeit um das Gräfliche Hofbrauhaus in Freising. © Lehmann

Stürmische Zeiten für das Hofbrauhaus Freising: Nicht nur, dass sich hartnäckig Verkaufsgerüchte halten - das Unternehmen muss auch harte Rückschläge schlucken.

Freising – Wer führt das Hofbrauhaus Freising in die Zukunft? Für den im Januar überraschend geschassten Geschäftsführer Jürgen Charrois gibt es nach wie vor keinen Nachfolger. Dafür halten sich in der Branche hartnäckig Verkaufsgerüchte um die Brauerei, die aktuell zudem einige Rückschläge verkraften muss.

Seit fast 25 Jahren befindet sich das Gräfliche Hofbrauhaus im Besitz der Bayerischen Graf zu Toerring-Jettenbach-Brauerei. Doch seit einigen Wochen wird in der Branche darüber getuschelt, dass möglicherweise ein Verkauf ansteht. Befeuert werden die Gerüchte dadurch, dass die Trennung von Charrois in einer entsprechenden Pressemitteilung der GmbH mit einer Strukturveränderung und einer Neuausrichtung begründet wurde.

Besitzer hüllt sich in Schweigen, dafür sprechen andere

Auf entsprechende Nachfrage teilte eine Sprecherin der Graf Toerring Gruppe mit: „Es entspricht unserem Selbstverständnis, dass wir uns grundsätzlich an keinerlei Gerüchten und Spekulationen – gleich welcher Art –- beteiligen, noch diese in irgendeiner Form kommentieren.“ Eine nochmalige Anfrage, ob es in diesem Fall nicht besser sei, Gerüchten mit einem klaren Dementi aus der Welt zu schaffen, blieb unbeantwortet.

Arno Jacobi, Interimsgeschäftsführer des Hofbrauhauses, spricht Klartext und hofft auf baldige Entlastung von einer Doppelfunktion. © Lehmann

Klare Aussagen gab es gegenüber dem FT von Arno Jacobi. Der Prokurist und langjährige Technische Betriebsleiter des Hofbrauhauses fungiert derzeit als kommissarischer Nachfolger von Charrois und sagt: „Daran ist absolut nichts dran.“ Dazu passt, dass auch die Brauerei Radeberger, die von Branchenvertretern als heißer Kaufanwärter genannt wurde, abwinkt. „Wir sind als Unternehmensgruppe und Marktführer stets an Marktopportunitäten interessiert, wenn sie unser Geschäftsmodell sinnvoll ergänzen und verdichten“, teilte Unternehmenssprecherin Birte Kleppien mit. „Allerdings befinden wir uns derzeit nicht in Gesprächen mit Blick auf Brauereizukäufe.“

Bei REWE ist das Hofbrauhaus nicht mehr im Sortiment

Was Jacobi indes bestätigt, sind Konflikte mit dem Handel im Bezug auf die Preispolitik: „Wir haben ein einheitliches Preis- und Konditionssystem eingeführt, das für jeden unserer Handelspartner gleich ist. Leider konnten wir uns bisher nicht mit allen Partnern einigen, die überwiegend im Lebensmitteleinzelhandel zu finden sind.“ So sind aktuell Hofbrauhaus-Biere weder im Sortiment von REWE noch beim Getränkemarkt Orterer in Allershausen zu finden, wie Jacobi bestätigte.

Das sagt die Konkurrenz zum Thema Preiskonflikte Im Preiskampf mit dem Handel geht die Staatsbrauerei Weihenstephan offenbar einen anderen Weg als das Hofbrauhaus. „Die Verhandlungen sind zwar nicht immer einfach, gehören aber zum Geschäft“, erklärt Josef Schrädler, Direktor der Brauerei. Allerdings finde man zusammen mit den Händlern immer einen Weg: „Wir sehen den Handel sowohl regional wie auch national als starken Partner.“ Die Kostensteigerungen, bei Rohstoffen oder zum Beispiel auch Kartonagen, seien freilich nicht spurlos an den Brauereien vorbeigegangen. „Dass die Bierpreise deshalb steigen müssen, ist klar“, sagt Schrädler. Eine planmäßige Preiserhöhung der Staatsbrauerei habe in den Gesprächen nicht für Probleme gesorgt.

Im Gegensatz zu Orterer, der eine FT-Anfrage unbeantwortet ließ, äußerte sich die REWE-Group. Zu konkreten Geschäftsbeziehungen werde man sich zwar nicht äußern, heißt es in der Mitteilung. Dennoch stellt Pressesprecher Thomas Bonrath klar: „Wir sehen es als unsere Aufgabe, steigende Preise im Sinne unserer Kund:innen – wo möglich – einzudämmen. Wir können aber eine Inflation wie wir sie aktuell erleben weder ungeschehen machen, noch alleine tragen. Deswegen werden wir auch weiterhin strikt darauf achten, dass nur dort Preisanpassungen an unsere Kunden weitergegeben werden, wo es tatsächlich einen hohen Kostendruck gibt. Erhöhte Preisforderungen von Herstellern und Lieferanten, die nicht durch gestiegene Kosten begründet und transparent nachvollzogen werden können, werden wir – wie bisher auch – nicht akzeptieren.“

Nach 25 Jahren verliert das Hofbrauhaus auch das Volksfest Neufahrn

Ebenfalls nicht mehr vertreten ist das Hofbrauhaus, wenn von 12. bis 16. April das Volksfest in Neufahrn steigt. Über 25 Jahre lang war die Freisinger Brauerei der Lieferant dafür, dieses Jahr aber wird das Bier der Schlossbrauerei Au ausgeschenkt. „Wir haben ein Angebot gemacht, das die Gemeinde leider nicht angenommen hat“, bedauert Jacobi. Neufahrns Rathaussprecherin Gabriele Ostertag-Hill erklärte dem FT, dass es der Gemeinde darum gegangen sein, darauf hinzuwirken, dass der Mass-Preis nicht zu hoch steige, sondern sich an die Preise in den umliegenden Gemeinden orientiere.

Beim Volksfest in Freising ist das Hofbrauhaus indes auch dieses Jahr wieder dabei. Als kürzlich die neue Festwirtsfamilie Nörz im Rathaus vorgestellt wurde, wurde auch bekannt gegeben, dass Hofbrauhaus-Bier in der zweiten Hälfte der Volksfestzeit ausgeschenkt wird – von 6. bis 10. September.

Der kommissarische Geschäftsführer hofft auf baldige Verstärkung

Ein neuer Geschäftsführer für das Hofbrauhaus lässt derweil noch auf sich warten. Jacobi hofft darauf, dass zeitnah ein Nachfolger für Charrois gefunden wird, und seine kommissarische Amtszeit baldmöglichst endet. „Denn die Doppelbelastung als Geschäftsführer und Technischer Leiter funktioniert auf Dauer nicht. Die Besetzung der Geschäftsführung ist aber natürlich Sache des Gesellschafters.“

