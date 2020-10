„Wir sind nicht begeistert“: Freisings Schulen bereiten sich widerstrebend auf Wechselbetrieb vor

Der Inzidenzwert im Kreis Freising liegt bei 67,99. Die Schulen bereiten sich auf einen Wechselbetrieb im Unterricht vor - wollen aber lieber in der Schule unterrichten.

Freising – Der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Freising liegt bei 67,99. In Städten und Landkreisen über 50 müsste es eine Rückkehr zum Wechselbetrieb geben, sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Die Hälfte der Schüler könnte dann in der Schule unterrichtet werden, der Rest zu Hause. Auf entsprechende Anweisungen aus dem Freisinger Landratsamt haben die Schulen am Dienstag noch gewartet – und selbst erste Maßnahmen ergriffen.

Inwiefern Klassenteilungen derzeit sinnvoll seien, mag Susanna Räde, Leiterin des Josef-Hofmiller-Gymnasiums in Freising, nicht bewerten. „Das hängt von den Gründen ab.“ Sei der Anstieg an Corona-Infektionen auf ein Einzelereignis zurückzuführen, das für Schulen keine Gefahr darstelle, sei es richtig, in der Präsenz zu bleiben. „Aber wenn das Gesundheitsamt sagt, dass Schulen gefährlich sein könnten, wäre es richtig, in die Distanz zu gehen.“ Räde betont: „Sowohl die eine als auch die andere Entscheidung kann gut sein – wenn die Faktenlage dafür spricht.“ Selbstständig habe das JoHo am Dienstag bereits entschieden, den Schwimmunterricht vorerst auszusetzen. „Das Wetter ist schön, wir machen auf dem Freigelände Sport“, sagt Räde. Die Bigband und der Chor seien für diese Woche ebenfalls abgesagt worden. Sollte künftig wieder Distanzunterricht auf dem Stundenplan stehen, sieht Räde ihre Schule gut gerüstet. „Wir haben zwei funktionierende Online-Systeme und sind daher sicher gut aufgestellt.“

Distanzunterricht hat viele Nachteile

Geteilte Klassen? „Wir wünschen uns das nicht – weder Lehrer noch Schüler“, sagt der Leiter der Berufsschule Freising, Daniel Spreng. Präsenzunterricht sei einfach wirkungsvoller. Das habe das vergangene Schuljahr gezeigt. Während des Distanzunterrichts hätten die Schüler erhebliche Defizite aufgebaut, die sich jetzt bemerkbar gemacht hätten. Der Unterricht an der Berufsschule dauere in der Regel neun Stunden, erläutert Spreng. So lange dem Unterricht digital zu folgen, sei extrem anstrengend. Daheim vor dem Bildschirm – „da sind die schon nach zehn Minuten weg“.

Berufsschüler hätten ohnehin nur ein Drittel des Unterrichts einer Vollzeitschule. Da würde sich eine Halbierung des Präsenzunterrichts fatal auswirken – gerade für die zwölften, die Abschlussklassen. Unter einer Teilung der Klassen würden die Ergebnisse leiden. Außerdem habe nicht jeder Schüler ein Endgerät. Fazit: „Wir sind nicht begeistert, wenn das kommt.“

Für den Ernstfall hat man sich aber schon Modelle überlegt. So könnten die Berufsschüler, die ihren Unterricht in Form von sechs zweiwöchigen Blöcken absolvieren – in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Elektro und Metall etwa – eine Woche in die Schule kommen und die nächste zu Hause bleiben. Theoretisch machbar, räumt der Studiendirektor ein, „in der Praxis aber mit einem enormen Mehraufwand für die Lehrer verbunden“. Die müssten die halbe Klasse in der Schule unterrichten und die andere Hälfte daheim mit Stoff versorgen und betreuen. Eine Klassenteilung möge für die Gesundheit gut sein, „für das Lernen ist sie es nicht“.

Bernd Friedrich, Leiter der Karl-Meichelbeck-Realschule, ist gerade auf dem Weg in den Corona-Förderkurs, als ihn das FT erreicht. Corona-Förderkurs? „Das ist eine Zusatzstunde, in der Defizite aufgearbeitet werden, die im vergangenen Schuljahr während des Homeschoolings entstanden sind“, erklärt der Schulleiter. Die Erfahrung habe gezeigt, dass digitaler Unterricht immer „mit Verlusten“ verbunden sei. „Daher ist es unser Wunsch, dass wir alle Kinder und Jugendlichen in der Schule haben.“

Reservelehrer daheim? Die gibt es gar nicht

Auch Friedrich bereitet die Doppelbelastung der Lehrer –Präsenz- und Online-Unterricht – Sorgen. Von der Politik sei angeregt worden, für das Homeschooling Lehrer einzusetzen, die aufgrund einer Vorerkrankung derzeit ohnehin zu Hause seien. „So einen Fall haben wir aber nicht“, sagt Friedrich. „Bei uns sind alle Lehrer in der Schule.“

Auf den Wechselbetrieb sind die Jugendlichen der Karl-Meichelbeck-Realschule dennoch bereits vorbereitet. Sie wurden in zwei Gruppen unterteilt. Ausnahme sind die sechs zehnten Klassen. „Unsere kommenden Absolventen wollen wir alle an der Schule haben und werden sie im Fall des Falles in größeren Räumen und in der Turnhalle unterbringen.“

Sogar die Kinder der Grundschule Neustift bereiten sich auf Homeschooling vor. Bei den Erstklässlern der Sternschule fand eine Generalprobe für den Ernstfall statt – eine gemeinsame Online-Schalte mit der Klassleiterin.

