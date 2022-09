Wachsam sein gegen Unrecht: Holocaust-Überlebender gibt am Dom-Gymnasium besondere Geschichtsstunde

Lebendige Geschichtstunde: Der Besuch des Holocaust-Überlebenden Abba Naor gehört zu den festen Terminen im Schulkalender des Dom-Gymnasiums. F oto: Gymnasium © Dom-Gymnasium

Viele Holocaust-Überlebende gibt es nicht mehr, daher sind Gespräche mit ihnen umso wertvoller. Wie noch vor den Sommerferien am Dom-Gymnasium in Freising.

Freising – Der Besuch des Holocaust-Überlebenden Abba Naor gehört zu den festen Terminen im Schulkalender des Dom-Gymnasiums. Über zehn Mal hatte er die Schule bereits für Zeitzeugengespräche besucht, ehe die Pandemie für eine zweijährige Unterbrechung sorgte. Umso größer war laut Schulleiter Manfred Röder die Freude darüber, Abba Naor vor den Sommerferien wieder auf dem Domberg begrüßen zu können, „wo der 94-Jährige den Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen seine bewegende Geschichte erzählte und mit ihnen ins Gespräch kam“.

Er erlebte die Deportation von Mutter und Bruder

Im Alter von 13 Jahren musste der junge Naor in das Ghetto seiner Heimatstadt Kaunas in Litauen. Sein älterer Bruder wurde von der SS erschossen. Die Familie kam später in das KZ Stutthof in der Nähe von Danzig, wo Abba Naor nicht nur von seinem Vater getrennt wurde, sondern auch miterleben musste, wie seine Mutter und sein jüngerer Bruder deportiert werden – nach Ausschwitz- Birkenau.

In Bayern erlebte Naor die furchtbaren Außenlager des KZ Dachau, zuletzt in Utting am Ammersee. Im Frühjahr 1945 wurde er mit anderen Häftlingen noch auf einen der berüchtigten Todesmärsche geschickt und in Waakirchen von der US-Armee befreit. Danach gelang es ihm tatsächlich, seinen Vater wiederzufinden. Er entschloss sich, nach Israel zu emigrieren, wo er 1947 ankam.

Antisemitismus und Ausgrenzung entgegenstellen

Naor betonte gegenüber den Schülern, dass seine jungen Zuhörerinnen und Zuhörer selbstverständlich keine Verantwortung hätten für die Geschehnisse der Vergangenheit, mahnte sie aber, wachsam zu sein, friedlich miteinander umzugehen und sich jeder Form von Antisemitismus und Ausgrenzung entgegenzustellen.

Gleichzeitig appellierte der Zeitzeuge auch an sie, ihr Leben als Geschenk zu sehen, denn: „Leben ist eine feine Sache.“ Schulleiter Röder war begeistert: Durch den Besuch Abba Naors, seinen authentischen Bericht und seine Offenheit für sämtliche Fragen habe es „eine ganz besonders intensive und lebendige Geschichtsstunde gegen das Vergessen“ gegeben. ft

