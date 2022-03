Die ewige Kinder-Gärtnerin: Gitta Mehnert nimmt Abschied von „ihrem“ Hort

Von: Manuel Eser

Teilen

Jetzt ist Zeit für „Omatage“: Seit wenigen Wochen ist die langjährige Leiterin des Horts an der Arndtstraße in Freising, Gitta Mehnert, Rentnerin. Den Abschied, der für sie „furchtbar“ war, erleichter Enkel Leo. Für den Zweijährigen ist der Garten der Großmutter ein Paradies. © Lehmann

40 Jahre lang hat die den Freisinger Hort an der Arndtstraße geleitet. Jetzt hat Gitta Mehnert Abschied genommen - schweren Herzens.

Freising - Als sie ihren ersten Arbeitstag im Hort an der Freisinger Arndtstraße hatte, war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler – und Frauen, die trotz eigener Kinder weiter arbeiten gingen, galten als „Rabenmütter“? In den 40 Jahren, in denen Gitta Mehnert „ihren“ Hort geprägt hat, ist Vieles anders geworden. Doch ihre Einstellung zum Beruf ist gleich geblieben – bis zum schmerzhaften Abschied.

Nur selten hält eine Liebesbeziehung so lange wie die, die zwischen Gitta Mehnert und „ihrem“ Hort bestanden hat. 40 Jahre lang hat sie in der Kita-Einrichtung an der Arndtstraße gearbeitet. Wobei: Gearbeitet trifft es nicht ganz. Die 62-Jährige hat den Hort zu dem gemacht, was er heute ist. Sie hat ihn Tag für Tag gelebt.

„Ich muss mich gleich mal entschuldigen, falls ich aus übervollem Herzen zu viel spreche“, sagt sie gleich zu Beginn des Interviews, das ein paar Wochen nach ihrem altersbedingten Abschied aus dem Hort stattfindet. Völlig unnötig, diese Entschuldigung. Denn alles, was sie erzählt, ist inspirierend, eine wunderbare Mischung aus Realitätssinn und Romantik.

Ein „Akt von Selbstüberschätzung“

Denn es war ja so was wie Liebe auf den ersten Blick, als sie als junge Frau ihr Berufspraktikum im Hort an der Arndtstraße antrat – auch wenn Gitta Mehnert das noch nicht so klar war. Denn nach Abschluss der Fachakademie ging sie erst mal in die Außengruppe eines Kinder- und Jugendheims – „in einem Akt von Selbstüberschätzung“, wie sie mit einem Lachen sagt. „Ich war 20 Jahre alt und die Jugendlichen, um die ich mich kümmern musste, gerade mal drei, vier Jahre jünger.“ Sie fühlte sich überfordert. „Ich habe Abende und Nächte damit verbracht, die Teenies aus diversen Kneipen einzusammeln und zu motivieren, in die Arbeit zu gehen, und das letztendlich ohne Berufserfahrung.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Durch Zufall erreichte sie erneut der Ruf der Arndtstraße. Gitta Mehnert wurde die Leitung des Horts angeboten. „Da habe ich nicht lange überlegen müssen. Ich habe sofort gesagt: Ja, das mache ich wieder“. 1982 war das. Klingt, als wäre es gar nicht so lange her, und doch herrschte noch ein ganz anderes gesellschaftliches Klima, wie Gitta Mehnert feststellen musste, als sie selbst zwei Kinder zur Welt gebracht hatte. „Damals habe ich mich ganz, ganz oft rechtfertigen müssen, dass ich in die Arbeit gehe. Das war keine Selbstverständlichkeit, Wie oft habe ich – gerade auch von Frauen – den Satz gehört: Da hättest du ja keine Kinder gebraucht, wenn du trotzdem noch zur Arbeit gehst.“

Das Unwort der „Rabenmutter“ war in aller westdeutscher Munde. Was hingegen noch keine Konjunktur hatte, war die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Ich hatte das Glück, dass sowohl meine Eltern als auch die meines Mannes verfügbar waren, zweimal Großeltern vor Ort quasi. Das hat ja heute niemand mehr.“ Deshalb hat Gitta Mehnert auch jetzt noch, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, dass beide Eltern berufstätig bleiben, großes Mitgefühl für alle Paare, die das allein stemmen müssen.

Die „arme Verwandte des Kindergartens“

1982 war auch noch nicht die Hochzeit des Horts. „Ganz im Gegenteil“, sagt Gitta Mehnert. „Der Hort war die arme Verwandte des Kindergartens.“ Es gab keine Konzepte, keine Richtlinien, keine Qualitätskriterien, ja nicht einmal einen eigenen Raum. „Wir haben mit den Hortis nachmittags den Raum genutzt, in dem am Vormittag die Kindergarten-Gruppe war“, berichtet sie. Mit all den Querelen und Reibungspunkten, die sich entwickeln, wenn eine WG nur aus einem Zimmer besteht.

„Vom Ansehen her war der Hort pädagogische Schmuddelecke“, betont Gitta Mehnert. In Anspruch genommen wurde er fast nur von alleinerziehenden Müttern. Ein klassischer Satz bei der Anmeldung lautete: „Eigentlich mag ich mein Kind gar nicht hier abgeben, aber ich muss ja arbeiten.“ Sich entschuldigen zu müssen, sein Kind fremd unterzubringen, war gang und gäbe. Noch bis zum Jahr 2012 gab es nur eine Hortgruppe an der Arndtstraße. „Wir sind jeden Herbst mit 25 Kindern gestartet, und immer sind im Lauf des Jahres weitere dazugekommen – Notfälle, die wir aufgenommen haben, weil sich Eltern getrennt haben.“

Neben den Kindern alleinerziehender Mütter, gab es noch eine zweite Gruppe: Migrantenkinder. „Wir hatten viele Italiener, weil die Eltern eine Pizzeria geführt haben“, erzählt Gitta Mehnert. „Und dann gab es oft Hilferufe von Lehrern, die Kinder im Unterricht hatten, die zwar einen fitten und klugen Eindruck hinterließen, aber leider kaum Deutsch konnten. Natürlich haben wir die genommen.“

Von oben bis unten eingesaut und glücklich

Für Gitta Mehnert war es immer wichtig, den Kindern Freiheiten einzuräumen, um wachsen und sich entwickeln zu können, und sie vor allem dort zu fördern, wo sie wirklich Unterstützung benötigen. „Weniger ist da oft mehr“, sagt sie. Viele Eltern würden heutzutage mit Förderangeboten für ihre Kinder überfrachtet. „Dieser Zwang zur Selbstoptimierung erzeugt sehr viel Druck und sorgt auch für Verunsicherung bei den Eltern.“ Ihr Ratschlag: „Schaut’s auf die Individualität der Kinder!“

40 Jahre lang befand sich Gitta Mehnert an der Seite ihrer Freisinger „Hortis“. Ihr war es immer wichtig, dass sich die Kinder frei entfalten konnten – entsprechend ihrer individuellen Vorlieben. © Hort

Mit hochtrabenden Konzepten hat sich Gitta Mehnert immer zurückgehalten. Fast schon altmodisch sei sie. „Ich wollte nicht, dass die Kinder alle gleich sind und nach dem gleichen Schema laufen“, betont sie. „Im Hort sollen sich die Kinder frei bewegen, durchaus auch mal hängen lassen dürfen.“ Der Garten der Kita beispielsweise sei nach 50 Jahren Nutzung nicht mehr unbedingt salonfähig. „Aber die Kinder finden ihn toll. Am Ende des Nachmittags sind sie von oben bis unten eingesaut – und glücklich.“

Bei ihrer Abschiedsfeier, bei der natürlich auch Tränen geflossen sind, hat sie den Hortis einen Stein geschenkt – als Symbol, wie sie jedes Kind wahrgenommen hat – „als Halb-Edelstein, nicht besonders groß, unpoliert, ungeschliffen und durchaus mit Ecken und Kanten“. In ihrem begleitenden Abschiedsbrief schreibt sie dazu: „Nicht jeder Stein muss glänzen, oft ist es schon allein die Struktur, die ihn zu was Besonderem macht und von allen anderen unterscheidet.“

Berufliche Lust, politischer Frust

Was Gitta Mehnert für die Zukunft Sorgen bereitet, ist der Mangel an Personal. „Da wurde über Jahre hinweg ganz viel versäumt.“ Zwar finde sie es richtig, dass Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für ihr Kind hätten. „Aber kein einziger Mensch hat über die Hortkinder gesprochen. Denn es ist doch klar, dass es analog dazu für jedes Krippenkind, wenn es in die Schule kommt, auch einen Anspruch auf einen Hortplatz geben muss.“

Um den Fachkräftemangel zu beseitigen, hat sie sich jahrelang bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft engagiert. „Ziel wäre es für mich gewesen, unseren Beruf gemeinsam mit dem Grundschullehramt zu akademisieren.“ Das hätte den Beruf für Interessenten attraktiver gemacht, aber eben auch teurer für die Politik. „Vermutlich hat das abgeschreckt.“

Doch dem großen bildungspolitischen Frust zum Trotz hat sich Gitta Mehnert über alle Jahre die Leidenschaft für ihren Job bewahrt. „Ich habe dafür gebrannt, weil es einer der wenigen Berufe ist, wo man sich komplett mit der eigener Persönlichkeit drauf einlassen kann“, sagt sie. „Die Grundschüler waren einfach meine Altersklasse.“ Hortarbeit ist für sie Diskussion, Argumentation und Konfrontation. „Und was lehrt uns die Physik? Dass durch Reibung Wärme entsteht. Das ist wirklich schön.“

Der Werkzeugkasten des Lebens

Mit dem Begriff Erzieherin fremdelt sie bis heute. „Da steckt mir zu viel Ziehen drin.“ Gitta Mehnert nennt sich am liebsten so, wie sie schon am Anfang ihres Berufslebens bezeichnet wurde: „Ich bin eine Kindergärtnerin, die für ihre ,Pflanzen’ den richtigen Standort findet, sie wachsen lässt, ein bisserl zuschaut, ein bisserl pflegt und vor allem reifen lässt.“

Und welche Früchte hat sie geerntet? „Die Kinder haben mir immer wieder aufs Neue vorgelebt, jeden Tag zu genießen.“ Zudem habe sie sich in all den Jahren im Umgang mit Kindern und Eltern eine Art „Werkzeugkasten des Lebens“ aufgebaut. „Das Schöne ist, so viel Werkzeug brauchst du gar nicht – eine Energiequelle mit Ladegerät, Gelassenheit und Zuversicht. Von all dem werde ich auch jetzt im Ruhestand zehren.“

Omatage nach dem „sanften Entzug“

Zu behaupten, der Abschied vom Hort sei Gitta Mehnert schwer gefallen, ist untertrieben. „Es war furchtbar“, sagt sie. „Dank Altersteilzeit hatte ich zwar einen sanften Entzug. Aber mir fehlen die täglichen Überraschungsmomente mit den Kindern – und natürlich mein Team, das mit ganz viel Herz und Tatkraft das System Neustifter Hort mitgetragen hat. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit.“ Glücklich ist sie mit ihrer Nachfolgerin Lisa Reisch. „Sie passt zu 100 Prozent in dieses Haus und wird dessen ,Geist‘ auch beibehalten.“

Zum Glück wartet aber bereits Enkel Leo auf Gitta Mehnert. Für den zweijährigen Bub kann sie sich jetzt richtig viel Zeit nehmen. „Ich freue mich einfach immer, wenn der Kerl da ist.“ An den Omatagen führt sie ihn an schöne Waldplätze und durchforstet Berge von Bilderbüchern. Ihr zweites Baby für den Ruhestand ist die heimische Botanik. „Wir haben einen riesengroßen Garten. Da habe ich schon lange ein Bild im Kopf, wie der in Zukunft aussehen soll. Jetzt komme ich endlich dazu, meine Ideen umzusetzen“ Aus der Kindergärtnerin wird die Gärtnerin. Den Werkzeugkasten dafür hat sie.