Letzte-Hilfe-Kurse: Was Angehörige für Nahestehende am Lebensende tun können

Was passiert wenn wir sterben? Antworten auf sämtliche Fragen rund um das Thema Tod gibt es im Letzte-Hilfe-Kurs. Die Leiterinnen erklären, warum jeder einmal teilnehmen sollte.

Landkreis – Was passiert, wenn wir sterben? Worauf muss ich mich vorbereiten? Wie kann ich als Nahestehender den Abschied leichter machen? Antworten darauf geben die Letzte-Hilfe-Kurse, die die Hospizgruppe Freising mit der Palliativstation organisiert. Sie richten sich sowohl an Angehörige als auch an alle, die diese Fragen für sich klären möchten. Im Gespräch erläutern Palliativ-Krankenschwester Monika Stein und Stephanie Warsberg, Koordinatorin der Hospizgruppe, worum es bei der Letzten Hilfe geht, warum jeder einen solchen Kurs besuchen sollte, und welcher Moment sie jedes Mal aufs Neue fasziniert.

„Letzte Hilfe: Am Ende wissen, wie es geht.“ Was steckt hinter diesem Angebot?

Monika Stein: Der Letzte-Hilfe-Kurs ähnelt einem Erste-Hilfe-Kurs – zielt aber auf das Ende des Lebens ab. Er erklärt den Umgang mit dem Sterben und will die Angst davor nehmen. Angehörige bekommen Informationen an die Hand, wie sie zum Schluss helfen können und eben nicht hilflos daneben stehen müssen. Außerdem bietet das Projekt einen Rahmen, um über die eigene Vergänglichkeit offen zu reden.

Wie ist der Kurs aufgebaut?

Stephanie Warsberg: Der dreistündige Abend besteht aus vier Einheiten. Am Anfang steht das „Sterben als ein Teil des Lebens“. Wir machen uns bewusst, wann der Sterbeprozess beginnt, wie er abläuft, und dass man diese Entwicklungen annehmen kann und darf, ohne in Panik zu verfallen. Dann kommt der Teil „Vorsorgen und Entscheiden“. Hier muss tatsächlich jeder selbst tätig werden und sich überlegen, wie er oder sie sich das Lebensende vorstellt – und wie nicht. Stichworte sind etwa Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht.

Wie geht es dann weiter?

Monika Stein: Der Teil „Leiden lindern“ ist praktischer Natur. Wie kann ich die letzte Phase für einen Sterbenden so angenehm wie möglich gestalten? Dazu gehört zum Beispiel Musik, ein Ventilator bei Luftnot oder den Mund zu befeuchten, wenn er trocken ist. Manchmal reicht es auch, am Bett zu sitzen und da zu sein.

Stephanie Warsberg: Die vierte Einheit heißt „Abschied nehmen“. Nachdem wir den ganzen Prozess besprochen haben, kommt der Moment, in dem der Tod eintritt. Das ist meist ein ganz besonderer. Wir machen bewusst Halt, zünden eine Kerze an, sind ganz still.

Was verändert sich in diesem Moment?

Stephanie Warsberg: Davor herrscht viel Getriebe, man ist angespannt. Wenn der Tod eintritt, löst sich etwas. Frieden kehrt ein. Das spüren die Teilnehmer durch dieses bewusste Innehalten im Kurs. Sie verlieren die Angst – und können dieses Wissen und das Gefühl mit nach Hause nehmen.

Monika Stein: Wenn man bei einem Verstorbenen sitzt, herrscht eine schöne Atmosphäre. Einen lieben Menschen zu sehen, nachdem er gestorben ist, kann sehr viel lösen und das Trauern leichter machen. Überhaupt muss wirklich jeder trauern dürfen – Kinder und Enkelkinder eingeschlossen. Auch sie haben das Recht dazu. So, wie man in der Familie Freude teilt, sollte man auch Trauer teilen.

Warum ist es so wichtig, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein?

Stephanie Warsberg: Wie unsere Gesellschaft mit dem Sterben umgeht, hat sich wahnsinnig professionalisiert. Dabei geht oft das Vertrauen in sich selbst verloren. Dabei kann jeder Mensch auf seine Intuition vertrauen. Eigentlich kann jeder einem Sterbenden helfen, wenn er ein paar Dinge weiß. Wir legen Wert darauf, den Teilnehmern zu vermitteln, dass sie diese Letzte Hilfe leisten können.

Monika Stein: Der Grundgedanke des Kurses ist, den Tod wieder ins Leben zu holen. Ab dem Tag, an dem wir auf die Welt kommen, ist klar, dass wir sterben werden. Das sollte man sich immer wieder bewusst machen – dann wäre die Welt sicherlich ein Stückchen besser.

Wer nimmt an Ihren Kursen teil?

Monika Stein: Viele wollen wissen, wer helfen kann und Ansprechpartner ist, wenn es zu Ende geht. Wir klären auf über die Ansprechpartner und das Netzwerk, das es hier in Freising gibt.

Stephanie Warsberg: Die Gruppe ist immer bunt gemischt, jedes Alter vertreten. Das Schöne ist, dass der Kurs so aufgebaut ist, dass sich jeder das mitnehmen kann, das für ihn wichtig ist und ihn stärkt. „Sie haben mich darin bestärkt, dass ich es ja vielleicht doch selbst kann.“ Solche Rückmeldungen bekommen wir oft.

Der Letzte-Hilfe-Kurs ist also ein Plädoyer für das Sterben zu Hause?

Monika Stein: Wenn die Angehörigen der Menschen, die bei mir auf der Palliativstation sind, zu mir kommen und fragen, ob sie dieses oder jenes noch tun dürfen, ermutige ich sie, intuitiv zu handeln. Welche Musik die Oma gerne hört, welchen Duft sie mag, was sie gerne trinkt: Das alles weiß die Familie viel besser als ich. Im Kurs möchten wir die Familie stärken, und die Schwelle abbauen, die sie oft von dem sterbenden Menschen trennt. Der Schreck, einen Nahestehenden am Ende seines Lebens zu sehen, schafft aber oft Distanz. Natürlich darf man die Angehörigen nicht überfordern. Dabei reichen oft kleine Gesten, etwa die Hand zu halten. So etwas kann beiden Parteien in dieser Situation wahnsinnig gut tun.

Wie wirkt sich die Nähe vor dem Tod auf den endgültigen Abschied aus?

Stephanie Warsberg: Ich erlebe oft, dass der Abschied dadurch leichter fällt. Angehörige, die nahe dran bleiben und den Weg bis zuletzt mitgehen, können leichter loslassen. Je mehr man sich nähert, desto eher verliert das Sterben seinen Schauder. Wer außen vor bleibt und zulässt, dass die Distanz immer größer wird, den trifft der Abschied oft noch härter.

Monika Stein: Hinzu kommt, dass sich die Rollenverteilung oft ändert, wenn jemand im Sterben liegt. Gerade, was die Eltern-Kind-Beziehung angeht: Früher saß die Mama an meinem Bett und war für mich da, als ich krank war. Jetzt sitze ich hier bei ihr und bin für sie da. Dass sich hier die Rollen verschieben, sollte man sich wirklich bewusst machen. So kann man diesen Prozess leichter wahrnehmen. Es ist ein Kreis, der sich schließt – und das ist letztlich etwas sehr Schönes.

Gut zu wissen

Die Letzte-Hilfe-Kurse nach der Idee von Georg Bollig gibt es seit 2015 in ganz Deutschland. Im Landkreis Freising werden sie seit heuer angeboten. Die nächsten Termine: 23. Januar: Nandlstadt, 30. Januar: Freising, 13. Februar: Neufahrn, 12. März: Allershausen, 26. März: Moosburg, 20. April: Attenkirchen. Anmeldungen sind über die Vhs möglich. Der Kurs geht von 18 bis 21.30 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Infos unterwww.hospizgruppe-freising.de und www.letztehilfe.info.