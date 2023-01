Bestnoten für Studiengänge und Dozenten: HSWT ist Bayerns beliebteste Hochschule

Von: Manuel Eser

Ihre Hochschule zaubert ihnen ein Lächeln aufs Gesicht: Die HSWT ist bei Studierenden extrem beliebt. © HSWT

Die HSWT ist von Studierenden zur beliebtesten Hochschule Bayerns gewählt worden. Vor allem für Studiengänge und Lehrkräfte gibt es Bestnoten.

Freising – Riesen-Erfolg für die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf: Die HSWT ist zur beliebtesten Hochschule Bayerns in der Kategorie 5000 bis 15 000 Studierende gekürt worden und hat dabei Bestnoten für ihre Lehre und ihre Ausstattung erhalten. Dies geht aus dem veröffentlichten Ranking des renommierten Internetportals StudyCheck.de hervor. HSWT-Präsident Dr. Eric Veulliet sieht das als „Ansporn“ für die weitere Entwicklung unserer Hochschule“.

Bei Studycheck.de handelt es sich nach eigenen Angaben um eines der reichweitenstärksten Onlineportale im Bereich Hochschulen und Studium in Deutschland, das einmal im Jahr ein Ranking der Universitäten und Hochschulen entsprechend den Beliebtheits- und Zufriedenheitswerten berechnet. Als Basis für das Ranking dienen sämtliche veröffentlichten Erfahrungsberichte aus dem Jahr 2022.

HSWT landet auch bundesweit in Top 10

Von rund 80 000 Bewertungen gingen 488 an die HSWT – 250 sind notwendig, um in die Gesamtwertung aufgenommen zu werden. Über die Platzierung der einzelnen Hochschulen entscheidet dann der sogenannte Scorewert, der durch die Sternebewertung sowie die Weiterempfehlungsrate der Studierenden gebildet wird.

Mit einem Scorewert von 8.92 ist die HSWT bayerischer Spitzenreiter in der Kategorie 5000 bis 15 000 Studierende. Sie lässt damit andere renommierte Hochschulen wie die OTH Regensburg (8.90) und die TH Nürnberg (8.78) hinter sich. Im bundesweiten Vergleich schaffte es die HSWT in die Top Ten. Sie belegt dort einen hervorragenden achten Platz. Vor allem in der Rubrik Weiterempfehlung erhält die HSWT mit 98 Prozent einen Spitzenwert.

Studierende küren auch ihre Lieblingsstudiengänge

Besonders beliebt bei den Studierenden der HSWT sind die Studieninhalte, die Dozentinnen und Dozenten, Lehrveranstaltungen und die Bibliothek. Sie wurden mit jeweils vier oder mehr Sternen bewertet. Zu den Top-5-Studiengängen der grünen Hochschule gehören die Bachelorstudiengänge Landwirtschaft Triesdorf, Lebensmitteltechnologie, Management erneuerbarer Energien, Ernährung und Versorgungsmanagement sowie Landschaftsarchitektur.

„Die grünen Themen und die angewandten Lebenswissenschaften, gepaart mit einer exzellenten Ausstattung, den schönen Gärten, der sympathischen Atmosphäre sowie insbesondere den engagierten und kompetenten Lehrenden, machen die HSWT zu etwas Einzigartigem“, betont Eric Veulliet. „Es freut mich sehr, dass die Studierenden dies zu würdigen wissen, und sehe dies als Ansporn für die weitere Entwicklung unserer Hochschule.“