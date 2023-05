„Keiner rückt was raus, alles ist geheim“: Freisinger Abgeordnete sorgen sich um Zukunft der HSWT

Campus Weihenstephan

Von Manuel Eser

Soll die HSWT von der TU geschluckt werden? Ein lavierender Minister und eine ominöse Expertengruppe wecken Ängste. Freisinger Abgeordnete gehen der Sache nach.

Freising – Professoren der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf sind beunruhigt. Grund dafür sind seit Monaten anhaltende Gerüchte, dass die erfolgreiche HSWT von der größeren TU München geschluckt werden könnte. Befeuert werden diese Ängste noch durch den verantwortlichen Staatsminister, der sich um klare Antworten drückt – und ein Gremium, das an allen Betroffenen vorbei im Geheimen tagt. Jetzt aber haben zwei Freisinger Abgeordnete in dem Bestreben, die Eigenständigkeit der Hochschule zu sichern, erste Teilerfolge erzielt.

Grundsätzlich klingt die Idee gut. Am Campus in Freising soll die sogenannte Agrar-Allianz Weihenstephan entstehen. An dem Bündnis sind mit der TU, HSWT und der Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) alle Einrichtungen beteiligt, die am Campus Weihenstephan im Agrarbereich tätig sind. Seit zwei Jahren wird an dem Bündnis gefeilt, ein Rohkonzept wurde der Politik im Frühjahr 2022 vorgelegt, berichtet HSWT-Präsident Dr. Eric Veulliet, der die Allianz maßgeblich mitinitiiert hat. Veulliet wünscht sich „mehr Kooperation, Synergien, mehr Sichtbarkeit für den gemeinsamen Standort“, sodass der Campus „die internationale Themenführerschaft“ übernimmt.

Die Gerüchteküche am Campus brodelt

Doch wie genau das Bündnis ausgestaltet wird, liegt nicht in der Hand der Hochschulen. Die Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder hat damit eine externe Expertengruppe beauftragt, das sogenannte Sounding Board. Und seitdem brodelt auch die Gerüchteküche, dass es eben nicht zu einer Kooperation „auf Augenhöhe“ und „ohne Verlust der jeweiligen Eigenständigkeit und Identität“ kommt, wie sie Veulliet anstrebt, sondern dass die TU die HSWT schlucken könnte.

+ HSWT-Präsident Dr. Eric Veulliet sieht die Chancen im Bündnis. © Josef Gangkofer

TUM-Sprecher Ulrich Meyer ließ die Gelegenheit aus, auf konkrete Nachfrage des FT die Übernahme der HSWT durch seine Uni klar zu dementieren. Man wolle dem Expertengremium nicht vorgreifen. Eher lässt sich ein gewisser Führungsanspruch aus seinem Statement herauslesen: „Wie von der Staatsregierung seit Langem zurecht gefordert, entwickelt die TUM ihre Agrarwissenschaften derzeit kraftvoll weiter und unterstützt die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Standorts Weihenstephan im Gesamten.“

Für Becher ist die Expertengruppe „ominös“

Beim Grünen-Landtagsabgeordneten Johannes Becher schrillten die Alarmglocken erstmals im März, als er Wissenschaftsminister Markus Blume dazu aufforderte, zu den Gerüchten klar Stellung zu beziehen. Der habe ihm lediglich geantwortet, dass es um ein Mehr an Zusammenarbeit gehe und im Übrigen darauf verwiesen, dass die Empfehlungen zur Realisierung vom Sounding Board kämen.

+ Grünen-MdL Johannes Becher fürchtet um die Eigenständigkeit der HSWT. © Kathrin Schierl Fotografie

Becher interpretiert das so: „Der Minister hat ein Bekenntnis zur HSWT verweigert. Es ist eine vielsagende Antwort, dass die Gedanken in alle Richtungen gehen.“ Die Expertengruppe bezeichnete der Abgeordnete als „ominös“. Was ihm eigenartig vorkommt: „Dass die Spitzen der Hochschule nicht Teil dieser Kommission sind. Da ist dringend mehr Transparenz notwendig.“

Zierer befürchtet, dass Söder einen großen Plan „herausposaunen“ könnte

Das sieht auch Benno Zierer so. Der FW-Landtagsabgeordnete will ebenfalls herausfinden, was da „unter dem Teppich liegt“, seitdem ihn im Januar ein besorgter HSWT-Professor kontaktiert habe. Zierer versprach, den Übernahmegerüchten auf den Grund zu gehen. Doch bis heute stößt er auf viele Blockaden. „Keiner rückt was raus. Alles ist total geheim.“ Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber habe er angesprochen. Sie hätte von dem Sounding Board sogar noch nie was gehört. Und eine vor mehr als einem Monat gestellte Anfrage an das Wissenschaftsministerium blieb bisher unbeantwortet.

Was Zierer befürchtet. „Dass der Söder irgendwann den großen Plan für Weihenstephan herausposaunt. Und dann gibt es kein Zurück mehr.“ Die Sorge hat auch Becher. „Es wäre typisch Söder, im Eifer vor der Landtagswahl eine große Lösung zu präsentieren – siehe Bavaria One.“ Das bayerische Raumfahrtprogramm präsentierte der Ministerpräsident 2018 – übrigens unter maßgeblicher Mitarbeit von TU-Forschern.

Anfrage im Ausschuss führt zu einer Überraschung

Zierer und Becher – eigentlich stehen sie auf unterschiedlichen Seiten, der eine ist Teil einer Regierungsfraktion, der andere sitzt in der Opposition. In diesem Fall aber sind sich beide einig: Die Hochschule Weihenstephan Triesdorf muss eigenständig bleiben. „Der Praxisbezug, den die HSWT vermittelt, ist das, was die künftigen Landwirte brauchen. Das kann die TU nicht“, sagt Zierer, und auch Becher betont den Erfolg der HSWT, die in jüngster Zeit zwölf neue Professuren besetzt hat und inzwischen allein im Agrarbereich mehr als 900 Erstsemester begeistert. „Die jungen Menschen stimmen selbstverständlich auch mit ihren Füßen ab.“

Becher blieb hartnäckig. Im Wissenschaftsausschuss stellte er einen Antrag auf klares Bekenntnis zur Eigenständigkeit der HSWT. Er wurde am Mittwoch behandelt und „fiel auf überraschend fruchtbaren Boden“, berichtet er dem FT. Denn nicht nur habe sich der Vorsitzende des Ausschusses, der CSUler Robert Brannekämper, „in großer Klarheit“ pro HSWT geäußert. „Damit hätten wir einen fraktionsübergreifenden Konsens.“ Darüber hinaus soll nun am 5. Juli auch ein vom Landwirtschafts- und Wissenschaftsausschuss gemeinsam getragenes Fachgespräch zur Zukunft des Agrarcampus stattfinden, zu dem auch alle wesentlichen Beteiligten eingeladen werden sollen. Bechers Hoffnung: „Dass hier etliche offene Fragen beantwortet werden.“