Hinreißendes Hörbuch: Johanna Weinberger präsentiert Kindergeschichte über Ängste, und wie man sie überwindet

Von: Manuel Eser

Ein Geschenk für Kinder ist das erste und nagelneue Hörbuch von Johanna Weinberger (Mitte), das sie am Freitag im Beisein von Bernhard Nickel (l.), Vorstand der Freisinger Bank, vor großem (und kleinem) Publikum präsentierte. © lehmann

Ängste können besiegt werden. Davon handelt das hinreißende Hörbuch „Humpidi und der Muthase“. Dabei hat die Autorin selbst einen Muthasen benötigt.

Freising – Für Kunstschaffende waren die Lockdowns eine miese Zeit. Auch Johanna Weinberger hat ihre Auftritte vermisst. Sie hat die vermeintliche Zeit des Stillstands aber dazu genutzt, neue Wege zu gehen: Im Rahmen von Kickstart Kultur, einer Förderinitiative, die die Freisinger Bank und die Uferlos GmbH in der Pandemie ins Leben gerufen haben, hat sie ein Hörbuch produziert. Mit dabei etliche Musiker, die Rang und Namen haben: von Odilo Zapf und Stephan Treutter über Willi Abele bis Thomas Sedlmeier und Vipo Maat.

Bei Letzterem bedankte sich Weinberger am Freitag anlässlich der Präsentation ihres Hörbuchs in der Freisinger Bank besonders. „Ohne ihn hätte ich mich nicht getraut, dieses Projekt anzugehen – geschweige denn, mich für eine Förderung zu bewerben.“ Von einem besonderen Moment während des Produktionsprozesses berichtete sie dem FT: „Das Probehören zwischendrin hat mich echt bewegt. Ich saß am Computer und plötzlich kamen meine Kinder in den Raum, weil sie unbedingt hören wollten, was das ist. Wir waren so begeistert. Da musste ich vor Freude sogar weinen.“

Bewegt hat die Geschichte über den Zwerg Humpidi, der seinen Freunden, dem Fuchs und dem Hasen, dabei hilft, ihre Ängste mit einem Mutspruch zu überwinden, auch die vielen Kinder im Publikum. Und das sogar wortwörtlich: Immer wieder animierte sie Weinberger, selbst Mutter dreier Kinder, mitzumachen: Klatschen, singen mitspielen – die Kinder waren ganz schön gefordert, um aus dem Angsthasen einen Muthasen zu machen. Die Musiker, die die melodieseligen Stücke live spielten, sorgten für zusätzlichen Schwung.

Auch Bernhard Nickel, Vorstand der Freisinger Bank, war begeistert. Augenzwinkernd meinte er: „Endlich findet hier bei uns mal was Aufregendes statt, nicht nur langweilige Bankthemen.“

Gut zu wissen:

Wer wissen will, wie der Mutspruch geht, mit dem sich Ängste besiegen lassen, kann das Hörbuch als CD bei Bücher Pustet in Freising erwerben.