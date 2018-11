Im Fasching sind die Mädels Chef: „Dance Squad Freising“ stürmt Rathaus

Auch in Freising sind die Narren los – zumindest ein bisschen. Pünktlich zu Faschingsbeginn am Sonntag stürmte die Tanzgruppe „Dance Squad Freising“ das Rathaus.

Freising – Nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Domstadt sind die Narren los – zumindest ein bisschen. Am Sonntag stürmten die acht jungen Frauen der Tanzgruppe „Dance Squad Freising“ das Rathaus, um die Herrschaft über die Stadt zu übernehmen.

Symbolisch dafür überreichte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher den Rathausschlüssel, berichtet Barbara Müller von „Dance Squad Freising“. Die neue Tanzgruppe hat sich aus der Lerchenfelder Garde gegründet, die sich im vergangenen Jahr aufgrund verschiedener Interessen getrennt hatte. Nun haben sich die Mitglieder neu ausgerichtet: „Da wir den traditionellen Gardemarsch mit Showtanzelementen kombinieren, suchten wir uns einen Namen unabhängig vom Tanzstil aus“, erklärte Müller dem Rathauschef. Seit September trainieren sie und ihre Kolleginnen zwei Mal die Woche im Proberaum der Pfarrei St. Lantpert für die zehn Auftritte im Landkreis, unter anderem beim Pfarrfasching St. Lantpert und beim Faschingstreiben auf dem Marienplatz. Die Einlagen stehen heuer unter dem Motto „Welcome to the USA“. Nach der närrischen Zeit bekomme Eschenbacher den Rathausschlüssel natürlich wieder zurück – sofern er ihn wiederhaben will, fügte Müller mit einem Augenzwinkern hinzu. ft

Infos

Wer mit der „Dance Squad Freising“ Kontakt aufnehmen möchte, kann dies per Mail an barbara-mueller-93@gmx.de tun.