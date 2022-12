Im Schlaf vergewaltigt: Angeklagter soll zweimal nach selben Muster vorgegangen sein

Erst die zweite mutmaßliche Vergewaltigung führte zur Inhaftierung des 31-Jährigen. Das erste Opfer hatte ihn zunächst nicht angezeigt. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Er soll zwei Frauen zu unterschiedlichen Begebenheiten im Schlaf vergewaltigt haben. Jetzt muss sich der 31-Jährige vor dem Landgericht Landshut verantworten.

Landshut/Landkreis – Nicht bestreiten, aber auch nicht gestehen. Für diese Taktik hat sich offensichtlich ein 31-Jähriger aus dem Osten des Landkreises entschieden, der sich seit Donnerstag wegen Vergewaltigung von zwei Frauen vor dem Landgericht Landshut verantworten muss. Der Staatsanwalt legt dem Angestellten zur Last, ausgenutzt zu haben, dass seine Bekannten schliefen. Mit seinen Taten konfrontiert, soll der 31-Jährige gegenüber den betroffen Frauen mit Weinen und Entschuldigungen reagiert haben.

In einer fünfseitigen schriftlichen Einlassung schilderte der Angeklagte am Mittwoch im Prozess die Umstände. Bei den wesentlichen Punkten machte er jedoch in beiden Fällen einen Filmriss geltend: Von einer „partiellen Amnesie, die nicht unbedingt nachvollziehbar ist“, sprach Richter Ralph Reiter.

Das Opfer wachte nackt auf

Laut Anklage hat sich die Tat im ersten Fall, die dann zur Inhaftierung des 31-Jährigen geführt hatte, in den frühen Morgenstunden des 19. März ereignet. Die Betroffene hatte mit Freunden in einem Club gefeiert. Im Lauf des Abends war der Angeklagte dazu gestoßen. Gegen 4 Uhr ging ein Teil der Clique zu ihr in die Wohnung in Freising. Die Geschädigte und der Angeklagte legten sich vollständig bekleidet ins Schlafzimmer. Vor dem Einschlafen habe sie den 31-Jährigen noch zurückgewiesen, als er sagte, er würde sie gerne küssen.

Gegen 7 Uhr erwachte die Geschädigte durch Handyalarm. Dabei stellte sie laut Anklage fest, dass ihr Bettgenosse sie ausgezogen und mit ihr Geschlechtsverkehr vollzogen hatte. Vor Gericht sagte der Angeklagte zu diesem Vorwurf, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Auf Nachfrage meinte er dann, er könne sich nicht mehr erinnern, ob die Geschädigte „aktiv mitgemacht“ habe.

Auch im zweiten Fall kann sich der Täter angeblich nicht erinnern

Laut Staatsanwalt war der Angeklagte aber schon einen Monat zuvor Hauptakteur in einem in vielen Details identischen Vorfall im Rahmen eines Skiwochenendes am 5. Februar in Österreich. Auch hier war in geselliger Runde viel getrunken worden. Kurz nach Mitternacht soll sich der Angeklagte als erster auf ein Matratzenlager gelegt haben. Wenig später kamen seine langjährige Freundin sowie zwei andere Personen dazu.

Etwa zwei bis drei Stunden später erwachte die 23-Jährige langsam, weil der Angeklagte sie im Intimbereich befummelte. „Schlagartig wach“ sei sie dann gewesen, sagte die Betroffene am Donnerstag aus. Sie habe ihn sofort von sich gestoßen. Auch hier müsse dem Angeklagten klar gewesen sein, dass die 23-Jährige kein Interesse an Sex mit ihm hatte: Als er am Vorabend versuchte, sie zu küssen, habe sie nachdrücklich gesagt, dass sie das nicht wolle.

Als „Fehlhandlung des Unterbewusstseins“ bezeichnete der 31-Jährige sein Handeln in jener Nacht. Aber eigentlich habe er auch hier keine Erinnerung mehr. Er habe sich halt Hoffnungen gemacht, dass es doch noch zu einer festen Beziehung mit der Geschädigten komme, da diese mit ihrem Freund unmittelbar vor dem Skiwochenende Schluss gemacht habe, erklärte der Angeklagte. Außerdem sei er im Advent bei ihrer Familie eingeladen gewesen: „Das bedeutet doch was.“

Das erste Opfer sagt aus, als sie von dem zweiten Vorfall hört

Nach dem Vorfall habe sie zunächst verdrängt, dass ihr bester Freund sie vergewaltigt habe, sagte die Geschädigte vor Gericht. Aufgrund von Schlafstörungen, Appetitlosigkeit und einer Panikattacke habe sie aber schließlich doch psychologische Hilfe gesucht. Angezeigt habe sie den 31-Jährigen zunächst aber nicht: „Ich dachte, er ist durch das Ende unserer Freundschaft gestraft genug.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Als die Polizei sie aber nach dem zweiten Vorfall kontaktiert habe, habe es keinen Grund mehr für sie gegeben, Rücksicht zu nehmen: „Offensichtlich hat er ja nichts dazugelernt.“ Der Prozess wird am 8. Dezember fortgesetzt. (kö)