Amtsgericht in Sorge: Immer mehr Jugendliche auf der Anklagebank

Die Experten am Amtsgericht Freising sind ratlos: Immer mehr Jugendliche landen auf der Anklagebank. Doch die Richter plagen noch mehr Sorgen.

Freising – Das Strafrecht belastet das Amtsgericht Freising am meisten. Die Strafverfahren sind im vergangenen Jahr um 15 Prozent gestiegen. Das teilte Direktor Christian Seiler bei einem Pressegespräch am Freitag mit. Zum Glück kämpfe niemand mit Rückständen. „Es ist alles im Soll.“

Doch mit Sorge betrachten er und Richter Manfred Kastlmeier den Anstieg an Fällen, die vor dem Jugendschöffengericht verhandelt werden. Diese Zahl sei von 44 auf 69 gestiegen. „Das ist ein Zuwachs von mehr als 50 Prozent“, sagte Seiler. Demzufolge sei Jugendrichter Boris Schätz derzeit der am meisten belastete Richter im Haus. Seiler sei „ratlos“, was die Gründe für die vielen Delikte sind. „Wir hoffen, dass das ein einmaliger Ausreißer war. Ansonsten müssen wir diesen Bereich verstärken.“

Richter: „Eigentor des Gesetzgebers“

Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Ordnungswidrigkeiten: 1640 waren es 2018, das entspricht einem Plus von über 30 Prozent. „Die Tendenz ist leider, dass hier teilweise gekämpft wird wie bei einem Schwurgerichtsprozess.“ Immer öfter fehle die Bereitschaft, Fehler zuzugeben und den Führerschein eben einmal für einen Monat abzugeben, mutmaßt Seiler. Pressesprecher Kastlmeier sprach von einem „Eigentor des Gesetzgebers“. Die Reform des Bußgeldkatalogs habe zur Folge, dass nun weniger Punkte reichten, um den Führerschein zu gefährden. Zugleich gebe es aber für mehr Delikte Punkte.

Strafverfahren nehmen zu

Die allgemeine Zunahme von Strafverfahren begründet Kastlmeier damit, dass mutmaßlich mehr Straftaten begangen worden seien – und die Aufklärungsquote der Polizei gestiegen sei. Das entspricht den Werten der kürzlich vorgelegten Kriminalstatistik. Das mitunter heftig kritisierte neue Polizeiaufgabengesetz habe dagegen in Freising keinerlei Auswirkungen gehabt. „Seit dem Inkrafttreten haben wir null Verfahren verzeichnet“, sagte Kastlmeier.

Aus 2018 sind ihm ein paar besondere Fälle im Gedächtnis geblieben. Etwa das Verfahren gegen zwei AfD-Funktionäre, die auf Facebook ein Foto gepostet haben, das sie mit dem Hitlergruß auf der Zugspitze zeigt. Die beiden Männer wurden zu Geldstrafen verurteilt.

Halsbrecherische Flucht auf den Rasenmäher

Sein „persönliches Highlight“ sei allerdings der Freisinger gewesen, der beim Bau der Westtangente Sand im Wert von 300 Euro gestohlen und eine „halsbrecherische Flucht“ auf einem Aufsitzrasenmäher begangen hatte. Damit habe man es sogar in „Grünwalds Freitagscomedy“ geschafft – ein „kabarettistischer Ritterschlag“.

Spaß beiseite: In diesem Jahr wird wohl ebenfalls einiges auf die Richter zukommen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli 2018 die Anforderungen für die Fixierung eines Patienten erhöht. „Wir werden einen Anstieg an Fallzahlen beobachten müssen“, ist sich Kastlmeier sicher, der zusammen mit zwei Kollegen als Betreuungsrichter fungiert. Deren Aufgabe ist es, die Interessen des Patienten zu vertreten. Mit dem neuen Gesetz werden sie laut Kastlmeier noch mehr unterwegs sein, um diese Menschen anzuhören.

Hoher Beamter nimmt Abschied

Eine Personalie gab Direktor Seiler noch bekannt: Geschäftsleiter Gerhard Gallecker wechselt nach gut acht Jahren am Amtsgericht Freising zum 1. April in die Verwaltung des Landgerichts Landshut. Seiler dankt dem höchsten nichtrichterlichen Verwaltungsbeamten im Haus, der „maßgeblich am Umbau des Sicherheitsbereichs beteiligt gewesen sei, für seine Arbeit und seinen Einsatz. Einen Nachfolger gebe es bis dato nicht, die Bewerbungsfrist laufe noch. Seiler: „Wir hoffen, dass wir im Frühsommer einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin präsentieren können.“