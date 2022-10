„Situation ist elend“: Immer mehr Kinder im Kreis Freising brauchen Therapieplatz - aber viel zu wenig Angebot

Der Bedarf an Therapieplätzen für Kinder und Jugendliche steigt, auch in Freising – das bestätigten unisono sämtliche erschienen Psychotherapeuten aus dem Landkreis Freising am Runden Tisch im Buchcafé Etappe, zu dem MdL Johannes Becher (2.v.l.) eingeladen hatte. Mit dabei auch der Kreis-Behindertenbeaufragte Konrad Weinzierl (l.) und MdB Erich Irlstorfer (r.). © Lehmann

„Für Kinder ist es längst fünf vor zwölf“: Im Kreis Freising brauchen immer mehr Kinder und Jugendliche einen Therapieplatz. Doch die Versorgungslage ist mehr als problematisch.

Freising – Hoher Bedarf, lange Wartezeiten und zudem weit und breit kein Kinder- und Jugendpsychiater zu finden: Das Thema der psychosozialen Versorgung von betroffenen Kinder und Jugendlichen im Landkreis Freising ist weiterhin ein akutes. Denn während im Versorgungsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) von einer Überversorgung dieser Patienten die Rede ist, schaut die Realität ganz anders aus, oder wie es der Freisinger Kinderpsychotherapeut William Mayrthaler ausdrückte: „Die Situation ist elend.“

Lange Wartezeiten für Therapieplätze

Der Bedarf an Therapieplätzen für Kinder und Jugendliche steigt kontinuierlich, auch in Freising – das bestätigten unisono sämtliche erschienen Psychotherapeuten aus dem Landkreis Freising am Runden Tisch im Buchcafé Etappe, zu dem der Grünen-Landtagsabgeordnete Johannes Becher eingeladen hatte.

Weshalb ihm das Thema erneut auf den Nägel brennt: „Ich höre immer wieder von enorm langen Wartezeiten auf einen Therapieplatz für Kinder.“ Becher berichtete dabei auch von seinem „Schlüsselerlebnis“, das ihm keine Ruhe mehr lässt: „Ich habe ein zehnjähriges Kind kennengelernt, das seinen ersten Suizidversuch unternommen hat. Zuvor konnte ich mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt.“

Dabei sei der Blick von außen auf die Gesamtsituation laut Becher eher schwierig einzuschätzen, denn laut aktuellen Statistiken sei der Landkreis Freising überaus gut aufgestellt in punkto Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Ähnliches gelte auch für Kinder- und Jugendpsychiater, die fundamental wichtig sind für eine Diagnose-Stellung, die ja oftmals einem Therapieplatz vorausgehen muss. Deshalb war die Frage von Becher im Grunde eine einfache: „Wo stehen wir jetzt eigentlich?“

Keine Kinder- und Jugendpsychiater im Kreis Freising

Eine Antwort darauf zu finden, war nicht so einfach, da die Gesamtlage eher komplex ist, wie auch die stellvertretende Vorsitzende der KVB Dr. Claudia Ritter-Rupp ausführte. Ein Problem: Der Landkreis wird nicht separat bemessen, sondern ist ein Teil vom Großraum München, womit dann im Ganzen rein rechnerisch eine gute Versorgungslage entstehe.

Während der Kreis Freising noch relativ gut mit Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche bestückt ist, die allerdings allesamt auch am Limit arbeiten, fehlt hier ein Kinder- und Jugendpsychiater gänzlich.

Was für Ritter-Rupp „unglaublich bitter“ sei, wäre die Schließung der Praxis Quitterer/Schukai gewesen – auch weil sie sozusagen „über Nacht“ und ohne Weiterversorgung der Patienten vonstatten gegangen sei. Hier hakte allerdings Detlef Rüsch, Jugendsozialarbeiter an den Schulen in Moosburg, zügig ein: „Das Problem war nicht, dass die Praxis geschlossen wurde, sondern dass es so lange gedauert hat!“ Zahlreiche Eltern und Kinder hätten sich nämlich über die Behandlungsstrategien der Freisinger Praxis mit vier Zweigstellen schon länger beschwert gehabt.

Die gute Nachricht, die Ritter-Rupp mitgebracht hatte: In Bayern sollen 12 Zulassungen von Kinder- und Jugendpsychiater für ein besseres Behandlungsnetz sorgen. Ob sich allerdings davon jemand in Freising niederlassen wolle, stünde in den Sternen.

Irlstorfer: „Wir werden kratzen, beißen und spucken“

„Was wir brauchen, ist eine kleinteiligere Aufteilung“, so der Bundestagsabgeordnete Erich Irlstorfer (CSU), der sich auch schon länger mit diesem Thema auseinandersetzt und dem deutlich spürbar langsam der Geduldsfaden riss. „Jetzt sind die Kinder dran, weil es einfach brennt! Wenn ein Psychiater in Moosach eröffnet, hilft das Freising nichts.“

In Richtung KVB formulierte Irlstorfer seine Unverständnis darüber, dass hier kein Psychiater zu finden ist, so: „Wir werden kratzen, beißen und spucken. Ich sag´s Ihnen, mich macht das Thema langsam narrisch, und wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir den Zuschlag bekommen.“ Dafür habe Irlstorfer bereits etwas „vorbereitet“, was dem ganzen deutlich mehr „Schub“ geben könnte – eine gemeinsame Ausarbeitung für den Bundesausschuss unter dem Motto „Eine Region steht zusammen“, für die er seine Bundestagskollegen Leon Eckert (Grüne), Andres Mehltretter (SPD), wie auch Landrat Helmut Petz ins Boot holen möchte.

Für Becher ist jeder Schritt in eine bessere Richtung recht, denn eines sei für ihn völlig klar: „Für die Kinder ist es längst fünf vor zwölf.“

Richard Lorenz

