„Tut mir wahnsinnig leid um jeden Einzelnen“: Immer mehr Menschen im Kreis Freising treten aus der Kirche aus

Von: Armin Forster, Magdalena Höcherl, Bastian Amann

Immer mehr Menschen im Kreis Freising kehren der Kirche den Rücken. Symbolbild: Wagner/DPA © Ingo Wagner

Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Die Geistlichen im Kreis Freising betrachten diese Entwicklung mit Sorge – und versuchen ihr Möglichstes, um den Trend zu stoppen.

Landkreis – Vor gut einem Jahr schwappte eine Austrittswelle durch die Region. In München haben innerhalb von sechs Tagen 650 Menschen einen Termin beantragt, um der Kirche endgültig den Rücken zu kehren. Und auch die Standesämter im Landkreis Freising verzeichneten steigende Termine dafür. Die Welle machte auch vor dem Landkreis Freising nicht Halt. Den Stein ins Rollen brachte die Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens, das das jahrzehntelange Fehlverhalten von Priestern, hauptamtlich Bediensteten und dem emeritierten Papst Benedikt XVI. in der Erzdiözese München und Freising offenbarte.

Signifikanter Anstieg in allen Kommunen

In allen 24 Landkreisgemeinden ist seither die Zahl der Austritte signifikant angestiegen. Im Jahr 2022 kehrten zum Beispiel in der Stadt Moosburg 364 Menschen der Kirche den Rücken. Im Jahr davor waren es 207 – eine Steigerung von gut 75 Prozent. In Rudelzhausen hat sich die Zahl der Austritte von 2021 auf 2022 fast verdoppelt: von 31 auf 57. „Dieses Jahr bin ich schon bei elf Austritten im Januar“, berichtet Sibylle Angermeier vom Standesamt. Die wenigsten Austritte verzeichnet mit 47 die Ampertal-Gemeinde Hohenkammer – zehn mehr als im Jahr 2021.

„Mich stimmt das persönlich traurig“, sagt Pfarrer Stephan Rauscher zum anhaltenden Trend der Kirchenaustritte. Natürlich stelle sich die Frage, „was können wir tun, um dem Einhalt zu gebieten“, sagt der Leiter des Pfarrverbands Holledau. „Ich habe aber schon lange aufgehört, den Erfolg von Glauben an irgendwelchen Zahlen in der Kirche zu messen.“ Dass Mitglieder dieser Institution ihre Stellung missbraucht und anderen Leid zugefügt hätten, bedaure er zutiefst, „da kann man nur versuchen, aufzuarbeiten und zu schauen, dass es nicht mehr passiert“.

Nicht nur Missbrauch ist der Grund

Gleichzeitig ist Rauscher überzeugt, dass die Welle der Kirchenaustritte nicht nur mit Missbrauchsfällen zu tun hat: „Man sieht an den Zahlen, dass viele Leute grundsätzlich nichts mehr mit dem Glauben anfangen können. Ich denke auch nicht, dass wieder mehr eintreten, sobald sich so viele plakative Dinge ändern“ – also etwa, wenn Pfarrer verheiratet seien oder Frauen Zugang zu allen Ämtern hätten.

Auch die Kritik am Vermögen der katholischen Kirche relativiert Pfarrer Rauscher: „Natürlich hat die Kirche Geld, aber vieles ist auch totes Kapital wie zum Beispiel Gebäude.“ Dass es an Transparenz mangle, stimme ebenfalls nicht: „Was mit dem Geld gemacht wird, legt das Ordinariat jedes Jahr offen. Aber oft schmeiße ich diese Informationen bis auf wenige Ausnahmen am Ende so wieder weg, wie ich sie bekommen hab – weil das kein Mensch mitnimmt. Manchmal will man sich wohl gar nicht informieren.“ Von der Kirchensteuer fließe kein Cent in den Vatikan, stattdessen würden aber viele Arbeitsplätze von ihr abhängen: „Nicht nur die Pfarrer, sondern auch beispielsweise Sekretärinnen, Organisten oder Krankenhausmitarbeiter.“

In den Augen von Stephan Rauscher gilt es, sich darauf zu besinnen, „was unser Hauptgeschäft ist: die Liebe Gottes zu verkünden und andere Herzen damit anstecken“. Der Pfarrer ist überzeugt: „Da wird jeder zustimmen, auch wenn es jeder ein bisschen anders sieht. Aber das ist auch die Vielfalt, die es geben muss.“

Freisings Stadtpfarrer will Gespräch suchen

Daniel Reichel, Freisings neuer Stadtpfarrer, ist immer froh, wenn das Thema gar nicht erst in den Medien ist. Denn die Berichterstattung animiere zu weiteren Austritten. Die Enttäuschung vieler Gläubiger, gerade was die Missbrauchsfälle und deren Aufarbeitung angeht, könne er auch verstehen. Trotzdem betont Reichel: „Es tut mir wahnsinnig leid um jeden Einzelnen, der sich zum Austritt entschließt.“ Weil das Standesamt die Formalitäten erledigt, habe er gar keine Chance mehr, mit den Menschen darüber zu sprechen. „Dabei könnte man im Gespräch vielleicht was erklären, aufeinanderzugehen.“ Kommunikation sei der Schlüssel.

Dass viele Kirchenmitglieder diesen Schritt erst gar nicht gehen, darum bemüht sich der neue Stadtpfarrer in seiner täglichen Arbeit. „Ich möchte das Gute, was die Kirche tut, in den Blick rücken und aufzeigen, warum es sie nach wie vor braucht“, sagt Reichel auch mit Blick auf Einrichtungen wie Caritas, Diakonie oder die zahlreichen Kindergärten unter kirchlicher Trägerschaft. „Ich werde nicht müde, das jeden Tag zu tun.“

Evangelischer Dekan: „Färbt auf uns ab“

Ähnlich sieht das der evangelische Freisinger Dekan Christian Weigl, der auf die vielen Angestellten und Ehrenamtlichen („Trefft nicht die Falschen“) in diesen Bereichen verweist, „die ja nichts dafür können“, aber von den Austritten letztlich ebenfalls tangiert seien. Das gelte auch für die Protestanten allgemein: „Die Missbrauchsvorfälle und Austritte bei den Katholiken färben natürlich auf uns ab“, sagt Weigl. „Wir sind eine Kirche – das gilt auch in schlechten Zeiten.“ Verliere die eine Seite an Ansehen, betreffe das die andere ebenso.

Von einer spürbaren Zunahme der Austritte seit der Vorlage des Missbrauchsgutachtens habe er jedoch im evangelisch-lutherischen Dekanat Freising noch nichts mitgekriegt. Trotzdem müsse man auch selbstkritisch sein und nicht immer nur auf die katholische Kirche schauen. Denn: „Auch bei uns gibt es Missbrauchsfälle.“ Letztlich seien beide Seiten gefordert, ihre Präventionsarbeit in diesen Bereichen auszubauen.

